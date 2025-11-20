Приняли закон о повышении НДС с 2026 года до 22%

Законопроект, утвержденный в Госдуме, затронет не только ставки, но и введет новые меры поддержки для бизнеса и уточнения по отдельным категориям товаров и операций. Отмечается, что льготная ставка в 10% для широкого перечня социально значимых товаров сохранится. Вот их список:

Основные продукты питания;

Лекарства и медицинские изделия;

Товары для детей;

Периодические печатные издания и книги;

Племенные сельскохозяйственные животные.

При этом из перечня исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира — с 2026 они будут облагаться полной ставкой в 22%.

Кроме этого, введут мораторий на привлечение к ответственности для малых и средних предприятий (МСП), которые впервые перейдут на НДС в 2026 году и допустят в этом периоде нарушения. Эта мера позволит бизнесу адаптироваться к переменам без риска штрафных санкций. Также таким компаниям предоставят право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС.

Ранее отмечали, что порог доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения будут снижать постепенно: в 2026 году он составит 20 млн рублей вместо 60 млн, в 2027 году — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей.