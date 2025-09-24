С нового года НДС в России могут поднять с 20% до 22%! Что это значит? Как изменятся цены? Какое влияние это окажет на бизнес?

Если просто: что такое НДС?

Если максимально упростить, то НДС, это налог, который платится с разницы между затратами и выручкой бизнеса. Его часто можно увидеть отдельной строкой в чеках магазинов, ресторанов, РЖД или авиакомпаний. «Налог на добавленную стоимость — это один из косвенных налогов. Такие налоги продавец товаров и услуг платит государству не напрямую, а устанавливает в качестве надбавки к цене, а затем вносит соответствующую сумму налога в бюджет из полученной выручки. По сути налогоплательщик здесь выступает лишь сборщиком налога, а фактически его платит конечный покупатель в составе цены товаров и услуг», — объясняет Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».

По умолчанию сейчас он составляет 20%. «Кофейня продает капучино за 240 рублей: 200 рублей — цена кофе, 40 рублей, то есть 20% от 200 рублей — НДС. Когда человек покупает капучино, кофейня перечисляет НДС в бюджет и отчитывается в налоговую», — приводят пример в разборе от банка «Точка».

Может возникнуть логичный вопрос: почему тогда НДС называется налогом именно на добавленную, а не на конечную стоимость? Дело в том, что кофейня платит в бюджет не все 40 рублей из вышеприведенного примера. Часть из этой суммы, допустим 10 рублей с чашки, уже заплатили в сумме поставщики кофе, молока и сахара. В итоге покупатель заплатит 240 рублей, а кофейня в конечном итоге (с учетом вычета ранее уплаченного поставщиками налога) перечислит в бюджет 30.

«НДС по сути представляет собой надбавку к цене товара, соответствующую процентной ставке. Каждый участник производственной цепочки добавляет к товару определенную стоимость и платит с нее НДС, а затем выставляет его своему покупателю в составе цены. В итоге этот налог по цепочке перекладывается на конечного потребителя», — добавляет Артем Рудой из бюро «Качкин и Партнеры».