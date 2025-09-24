С нового года НДС в России могут поднять с 20% до 22%! Что это значит? Как изменятся цены? Какое влияние это окажет на бизнес?

В среду, 24 сентября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о повышении НДС с 20 до 22%. Поправка предложена Минфином в рамках так называемого бюджетного пакета инициатив. Почему повышение налога на добавленную стоимость так важно? Кто его на самом деле платит? Какое влияние эти два «лишних» процентных пункта окажут на цены в магазинах? Объясняем максимально просто!
Что случилось?
В Государственную думу внесен законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (более известного по аббревиатуре НДС). Об этом утром 24 сентября сообщила пресс-служба Минфина. Поправки в Налоговый кодекс внесены в рамках так называемого бюджетного пакета инициатив. В него входят корректировки бюджета на 2025 год, проект бюджета на 2026-й и другие важные документы, связанные с государственными финансами на ближайшие годы.
«[Предполагается] повышение стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%)», — говорится в заявлении ведомства. В случае одобрения поправок парламентом (а оно крайне вероятно) новые ставки вступят в силу с 1 января 2026 года.
В последний раз налог на добавленную стоимость повышали в России в 2019 году. Тогда НДС подняли с 18 до 20%. Тогда необходимость повышения налога объяснялась необходимостью «привлечь часть средств для реализации стратегических задач президента».
Изменения коснутся только размера НДС? Не совсем. Так, правительство предлагает понизить порог при котором бизнес имеет право не платить НДС. Кроме того, для ряда отраслей отменяются пониженные тарифы страховых взносов за работников для малого и среднего бизнеса (которые вводились во время коронавируса).
Если просто: что такое НДС?
Если максимально упростить, то НДС, это налог, который платится с разницы между затратами и выручкой бизнеса. Его часто можно увидеть отдельной строкой в чеках магазинов, ресторанов, РЖД или авиакомпаний. «Налог на добавленную стоимость — это один из косвенных налогов. Такие налоги продавец товаров и услуг платит государству не напрямую, а устанавливает в качестве надбавки к цене, а затем вносит соответствующую сумму налога в бюджет из полученной выручки. По сути налогоплательщик здесь выступает лишь сборщиком налога, а фактически его платит конечный покупатель в составе цены товаров и услуг», — объясняет Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
По умолчанию сейчас он составляет 20%. «Кофейня продает капучино за 240 рублей: 200 рублей — цена кофе, 40 рублей, то есть 20% от 200 рублей — НДС. Когда человек покупает капучино, кофейня перечисляет НДС в бюджет и отчитывается в налоговую», — приводят пример в разборе от банка «Точка».
Может возникнуть логичный вопрос: почему тогда НДС называется налогом именно на добавленную, а не на конечную стоимость? Дело в том, что кофейня платит в бюджет не все 40 рублей из вышеприведенного примера. Часть из этой суммы, допустим 10 рублей с чашки, уже заплатили в сумме поставщики кофе, молока и сахара. В итоге покупатель заплатит 240 рублей, а кофейня в конечном итоге (с учетом вычета ранее уплаченного поставщиками налога) перечислит в бюджет 30.
«НДС по сути представляет собой надбавку к цене товара, соответствующую процентной ставке. Каждый участник производственной цепочки добавляет к товару определенную стоимость и платит с нее НДС, а затем выставляет его своему покупателю в составе цены. В итоге этот налог по цепочке перекладывается на конечного потребителя», — добавляет Артем Рудой из бюро «Качкин и Партнеры».
Минфин говорит о «стандартной ставке», а есть нестандартная?
Сразу для нескольких категорий товаров НДС составляет сейчас не 20%, а 10%. Это:
- продукты питания (из специального перечня);
- лекарства;
- медицинские товары;
- товары для детей;
- книги, газеты и журналы (если они связаны с культурой, наукой и образованием).
Как отмечается в сообщении Минфина, льготная ставка для этих категорий все еще сохранится после повышения.
А почему капучино в кофейне облагается НДС в 20%, если это тоже еда? Безусловно, общепит использует продукты питания. В случае с капучино — это кофе, молоко и сахар. В магазине часть из этих товаров (а именно молоко и сахар) облагались бы НДС в 10%. Однако, как пишет в своем разъяснении бухгалтерская компания DocsInBox (специализируется на консультациях кафе и ресторанов), стандартный НДС в 20% для общепита объясняется просто: кофейня или закусочная продают своим гостям не только сахар, сосиску или яйца. Клиент также платит за приготовление блюд из этих продуктов.
Как это повлияет на жизнь россиян?
«Первое, к чему это приведет, это рост цен», — полагает в беседе с Собака.ru Юлия Вымятнина, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. При этом, думает эксперт, ценники начнут переписывать «раньше, чем новый НДС будет официально введен».
Проще говоря, НДС в 22% начнет действовать с 1 января 2026-го, но рост цен россияне почувствуют уже в этом году. «Поскольку на ряд социально значимых товаров НДС останется прежним — льготным в 10%, — инфляция вряд ли вырастет на те же 2 процентных пункта, что и НДС. Скорее, рост инфляции из-за роста НДС составит порядка 1 процентного пункта», — полагает Вымятнина. Эта оценка в целом укладывается в прогноз Минфина, который чиновники давали еще в 2019 году при предыдущем повышении ставки НДС — тогда эффект от изменений на инфляцию прогнозировался в пределах 1,3%.
В том же духе комментирует ситуацию и экономист, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко. «Есть житейская логика, что если НДС повышается на 2 процентных пункта, то и цена пропорционально растет, — объясняет он. — Это не совсем так. У нас с вами рыночная экономика: если цена растет, то меняется не только предложение, но и спрос. При росте цен спрос уменьшается. Таким образом, равновесная цена сначала подскочит, а потом ее придется подстраивать из-за реакции потребителей».
«Рост цен может быть заметен во всех товарах, кроме базовых, где сохранится льготная наценка 10%— это базовые продукты (мясо, рыба, молоко, хлеб, яйца и т.д.), лекарства и так далее. Повышение НДС приведет к ускорению инфляции на 0,5–0,6 процентных пунктов», — добавляет Иван Вербный, аналитик проекта Bitkogan.
Ольга Беленькая
Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам»:
«Влияние роста НДС на повышение конечных цен может занять несколько месяцев – некоторые предприятия начинают «готовиться» к увеличению НДС заранее, еще до фактического повышения закладывая его в свои цены. И после повышения НДС его окончательный перенос в цены может завершиться примерно в течение I квартала. Последний раз правительство повышало ставку НДС с 2019 г. – с 18% до 20%. В аналитической записке Банк России оценил вклад повышения НДС в инфляцию за период с июля 2018 по апрель 2019 года в размере 0,55–0,7 процентного пункта».
Как это повлияет на экономику в целом?
Как поясняет Юлия Вымятнина, простым переписыванием ценников последствия повышения налогов не ограничатся. «Инфляция по итогам года может оказаться выше, чем прогнозируется сейчас (как минимум пойдет по верхней границе прогнозов), — говорит собеседница редакции. — Поэтому вероятность снижения ключевой ставки Банком России до конца года еще снизится». Проще говоря, повышение налогов может отсрочить возвращение ставок по кредитам к доступному для большинства населения уровню. В целом, полагает она, повышение НДС окажет «несколько охлаждающее влияние», хотя ухода роста экономики в минус Вымятнина не ожидает.
Как полагает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам», влияние на малый бизнес будет заметным, ведь он окажется сразу под тройным ударом. Помимо повышения НДС, это также снижение порога для перехода на упрощенную схему при уплате налога на добавочную стоимость и отмена еще коронавирусных льгот при уплате страховых взносов для части предприятий.
А что это за упрощенная схема? Как поясняет Артем Рудой из бюро «Качкин и Партнеры» сейчас предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, начинают уплачивать НДС при годовой выручке от 60 миллионов рублей. «Теперь этот порог снижается в 6 раз — до 10 миллионов рублей. Это означает, что с необходимостью платить НДС столкнется практически весь российский бизнес», — констатирует эксперт.
«С учетом того, что малый и средний бизнес и так испытывает давление со стороны высокой стоимости кредитов, дефицита кадров и замедления роста спроса, это еще сильнее замедлит его развитие, а может привести и к уходу с рынка ряда компаний, создающих рабочие места в экономике», — добавляет Беленькая.
Ольга Беленькая
Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам»:
«Обычно повышение НДС более заметно для отраслей, связанных с дорогостоящими товарами необязательного потребления (например, автомобили, строительство), предметов роскоши, сферы услуг (например, рестораны, развлечения), а также для компаний с низким уровнем маржинальности, которым придется выбирать между частичным абсорбированием повышения НДС за счет своей маржи или повышением цены на размер увеличения НДС, в результате которого потребители могут уйти к конкурентам с более дешевой продукцией (например, продовольственный ретейл)».
«В результате повышения налоговых ставок дополнительные сборы федерального бюджета могут составить 0,7% от ВВП или 1,5 трлн рублей в 2026 году. Эти средства будут потрачены обратно в экономику через расходы государства, поэтому негативный эффект от повышения налогов будет небольшим», — полагает Иван Вербный, аналитик проекта Bitkogan.
По его мнению, «повышение НДС для бизнеса не так критично, как рост корпоративного налога или других специальных отчислений». «За повышение налогов будет расплачиваться в первую очередь конечный потребитель, на которого бизнес и вся цепочка поставок будет перекладывать часть роста своих расходов», — заключает он.
Зачем это все?
В сообщении Минфина прямо говорится, что повышение налогов направлено в «первую очередь на финансирование обороны и безопасности».
«Есть статьи, по которым невозможно снижать плановые расходы, — продолжает Дмитрий Десятниченко, — соответственно, нужно искать источники покрытия. Минфин активно заимствует на рынке. Но у этого есть свой минус — долги надо обслуживать, платить проценты по облигациям. Соответственно, нужно искать и другие источники. С начала осени говорилось, что стоит ожидать повышения налогов. НДС — самый массовый из них, все мы как потребители так или иначе его платим, соответственно, все мы поучаствуем в приросте денежных средств в федеральный бюджет».
Юлия Вымятнина
Директор программ по направлению Экономика Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Два процентных пункта НДС дополнительно позволят серьезно поднять доходы бюджета (есть оценки, что рост доходов может составить свыше 1 трлн рублей, или порядка 0.5–0.7% ВВП). При этом это не настолько большой рост, чтобы вызвать существенное повышение цен и рост социальной напряженности».
