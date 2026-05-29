До 1 июня россиян просят отчитаться о наличии у них иностранных карт! Кого это касается? Зачем? ИТ что будет, если этого не сделать?

«ФНС требует отчет по зарубежным картам до 1 июня, иначе штраф» — примерно такие публикации заполнили ленты российских пользователей в конце мая. Статьи с похожими заголовками появились и во многих российских СМИ. Что это все значит? Почему отчитаться просят именно до начала лета? Что будет, если этого не сделать? И можно ли сдать отчет после? Разбираемся вместе со специалистами!
Почему все пишут про 1 июня и зарубежные карты?
Если коротко, потому что закон требует от россиян отчитываться о том, есть ли у них иностранные счета. А также о том, что с этими счетами происходит. Причем это вовсе не новое требование, оно существует уже больше 10 лет.
«С 2015 года Закон о валютном контроле обязывает налоговых резидентов России отчитываться обо всех иностранных банковских счетах и электронных кошельках вне зависимости от наличия/отсутствия оборотов/операций по таким счетам», — поясняет Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper.
«ФНС сейчас просто активно напоминает, что за 2025 год отчет нужно подать до 1 июня 2026 года включительно», — добавляет Юлия Загинайко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Вероятно, дежурные напоминания на эту тему привлекли больше внимания, чем обычно, из-за недавнего повышения налогов и новостей о том, что ФНС усиливает контроль за банковскими переводами.
Что именно нужно сообщать в налоговую?
«Есть две разные обязанности, их часто смешивают», — говорит Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры».
- Во-первых, российский налоговый резидент должен уведомить налоговую о самом факте открытия счета за рубежом. «В течение 30 дней с момента открытия», — напоминает Дмитрий Анищенко, основатель адвокатской практики DA Tax.
«Каких-то дополнительных обязанностей у вас после подачи ОДДС не возникает, но налоговая сможет увидеть информацию о движении средств по вашим зарубежным счетам и задать уточняющие вопросы, если, например, увидят, что суммы зачислений не соответствуют данным по налоговым декларациям», — отмечает собеседник редакции.
- Во-вторых, владелец зарубежного счета каждый год должен сообщать в ФНС о том, что происходило с этим счетом в течение года. Это называется отчет о движении денежных средств (ОДДС) — его-то и нужно отправлять в налоговую до 1 июня.
«По каждому счету нужно отразить четыре показателя: сколько было денег на начало отчетного периода, сколько их сейчас, какая сумма переводилась на счет и какая с него снималась», — добавляет Анищенко.
Есть ли случаи, когда отчет подавать не нужно?
Да, есть два основных повода не подавать этот самый ОДДС, говорит Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры».
- Во-первых, россиянин находился за пределами страны больше 183 дней за отчетный год. Тогда он освобождается от обязанности отчитываться по счетам в иностранных банках.
- Во-вторых, если счет открыт в стране ЕАЭС (Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан) или стране, с которой есть автообмен финансовой информацией (это, например, ОАЭ, Турция и Таиланд), а обороты по нему не превышают 600 тысяч рублей в год.
«Во всех остальных случаях ОДДС надо сдавать — даже если вы давно не пользуетесь счетом», — резюмирует Дмитрий Анищенко, основатель адвокатской практики DA Tax.
Как подать отчет?
Есть четыре основных способа. «Документы в налоговую можно принести лично, передать через представителя по доверенности, отправить заказным письмом или загрузить в личный кабинет налогоплательщика», — говорит Андрей Локис из Pen & Paper
«На практике самый удобный способ — личный кабинет ФНС, — рассказывает Юлия Загинайко из "Качкин и партнеры". — Для этого нужно выбрать раздел, связанный с валютным контролем / зарубежными счетами, заполнить форму уведомления или отчета».
Что будет, если этого не сделать?
Зависит от того, что именно сделал (или не сделал) владелец счета. Так, если сообщить об открытии счета в налоговую больше чем через месяц, то штраф может составить от 1000 до 1500 рублей.
«Если резидент вообще не представит уведомление, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей», — говорит Андрей Локис из Pen & Paper.
Нарушение сроков подачи ОДДС карается штрафом от 300 до 3000 рублей. А вот неправильная подача отчета обойдется уже в сумму от 2000 до 3000 рублей. За повторное несоблюдение порядка представления отчета предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 20 000 руб», — добавляет Андрей Локис из Pen & Paper.
Важно, что повторным считается только то нарушение, которое совершено после того, как вас уже оштрафовали за предыдущее. Если вы не подавали отчет несколько раз, но вас не «ловили за руку», то наказание все равно будет от 300 до 3000 рублей.
А что там пишут про уголовную ответственность?
Действительно, в публикациях иногда пишут, что непредставление отчета в налоговую может влечь даже уголовную ответственность. Но здесь есть небольшая неточность. Сам факт, что вы не рассказали об иностранном счете или о движении средств на нем, может послужить только поводом для штрафа.
«Уголовный риск может появиться, если на зарубежный счет поступали доходы, с которых нужно было платить налог в РФ, но налог не был задекларирован и не был уплачен в крупном или особо крупном размере», — поясняет Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры».
Проще говоря, по-настоящему серьезные последствия могут наступить, лишь если вы недоплатили налогов по зарубежным доходам более чем на 2,7 млн рублей. «В большинстве бытовых ситуаций речь идет не об уголовных рисках, а о необходимости проверить, были ли у человека налогооблагаемые доходы и нужно ли было их декларировать в России», — резюмирует собеседница редакции.
А если известить налоговую о своем счете, надо платить налоги?
Опять же, смотря с чего. «Налог с карточки или счета платить не нужно. Переводы самому себе тоже налогом не облагаются», — говорит Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры».
«Налогом облагается доход, если он зачислен на счет в иностранном банке. Этот вопрос актуален для тех, кто использует депозиты в иностранных банках и получает процентный доход, а также для тех, кто использует иностранные брокерские счета и получает на них дивиденды», — объясняет собеседница редакции.
А как налоговая узнает о нарушении?
Это самый интересный вопрос — опять же, зависит от условий. Как отмечает Дмитрий Вишняков, независимый эксперт на платежном рынке, у налоговой всего два канала получения информации о зарубежных счетах.
«Во-первых, некоторые страны поддерживают автоматический обмен банковской информацией с России, — продолжает эксперт. — Их список легко найти в интернете. В нем есть, к примеру, Турция и Армения, но нет Грузии. Банки стран из этого списка автоматически уведомляют Россию о том, что ее граждане открыли счет. Во-вторых, налоговая знает о тех счетах, о которых заявили сами владельцы».
Проще говоря, рассказывает эксперт, если россиянин открыл счет в банке Грузии и сам не рассказ об этом налоговой, то шансов узнать о нем у ФНС немного. Информация об этом может быть только в российском банке, и то лишь в том случае, если владелец грузинской карты переводил на нее деньги со своего счета в Сбере, ВТБ, Альфе или другом российском банке.
Однако и в этом случае отечественные финансовые организации сами не отправляют такую информацию в налоговую. «Чтобы получить эти данные, налоговая должна заинтересоваться непосредственно гражданином, причем, вероятно, вместе со следственными органами, — добавляет Вишняков. — Просто так, автоматически, они вряд ли об этом узнают».
А вот если о наличии счета налоговой уже известно, то налоговая может следить за подачей отчета о движении средств. «С учетом автоматизации отслеживания налоговых нарушений непредоставление ОДДС в установленный срок с высокой вероятностью проверяющие пришлют в личный кабинет налогоплательщика требование предоставить отчет», — говорит Андрей Локис из Pen & Paper.
Комментарии (0)