До 1 июня россиян просят отчитаться о наличии у них иностранных карт! Кого это касается? Зачем? ИТ что будет, если этого не сделать?

Почему все пишут про 1 июня и зарубежные карты?

Если коротко, потому что закон требует от россиян отчитываться о том, есть ли у них иностранные счета. А также о том, что с этими счетами происходит. Причем это вовсе не новое требование, оно существует уже больше 10 лет.

«С 2015 года Закон о валютном контроле обязывает налоговых резидентов России отчитываться обо всех иностранных банковских счетах и электронных кошельках вне зависимости от наличия/отсутствия оборотов/операций по таким счетам», — поясняет Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper.

«ФНС сейчас просто активно напоминает, что за 2025 год отчет нужно подать до 1 июня 2026 года включительно», — добавляет Юлия Загинайко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».

Вероятно, дежурные напоминания на эту тему привлекли больше внимания, чем обычно, из-за недавнего повышения налогов и новостей о том, что ФНС усиливает контроль за банковскими переводами.