Что происходит с банковскими переводами? Контроль усилили? Их правда будут строже отслеживать? Какие правила вступили в силу с 1 апреля?

В последние несколько недель тема банковских переводов буквально не пропадает с новостных лент. То сообщается о том, что ЦБ и налоговая будут обмениваться данными о транзакциях россиян. То говорится о вступлении в силу новых правил для перечисления денег между счетами. То анонсируется законопроект об ужесточении контроля за переводами денег между физлицами. Что происходит? Какие правила действуют прямо сейчас? И реально ли это приведет к тому, что налоговая будет видеть каждый онлайн-платеж?
Что случилось?
«Обмен данными ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы начнут в 2027 году», — такая новость еще в конце марта появилась в российских СМИ. Как писал ТАСС, это означает, что Центробанк будет в автоматическом режиме передавать налоговой данные о том, как россияне обмениваются деньгами через онлайн-банкинг.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прямо заявлял журналистам, что специалисты будут искать «признаки осуществления предпринимательской деятельности». Проще говоря, незадекларированные доходы.
Через несколько дней, 30 марта, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об ужесточении контроля за переводами физических лиц. Как считают эксперты, опрошенные РБК, этот документ также «направлен на усиление контроля за физическими лицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя».
Уже в апреле стало известно о том, что в силу вступили новые правила денежных переводов (они заработали с 1 числа). Вскоре СМИ сообщили, что транзакции более чем на 2,4 млн могут автоматически попасть в поле внимания налоговиков.
Давайте по порядку, что-то уже поменялось?
Если говорить об обычных людях, то нет. Пока контроль за переводами работается в рамках уже привычной логики. «Банки отслеживают подозрительные операции в рамках антиотмывочного законодательства, а налоговая может запрашивать информацию о движении денежных средств по счетам в рамках налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля. При этом ключевое значение имеет не сам факт перевода, а его характер», — говорит Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
«Интерес государственных органов, как правило, появляется тогда, когда на счет регулярно поступают денежные средства от разных людей, в схожих суммах и с устойчивой частотой, — продолжает собеседница редакции. — Такие операции выглядят как признаки неоформленной предпринимательской деятельности.
Также интерес могут вызвать переводы на крупные суммы, в том числе между своими счетами. Особенное внимание уделяется операциям, когда движение денежных средств не прослеживается. Иными словами, система и раньше, и сейчас смотрит не на «каждый перевод», а на поведенческую модель владельца счета».
Все это пока остается без изменений.
Подождите, а чего там с 1 апреля?
Действительно, с начала месяца вступили в силу изменения, но они не касаются переводов между обычными людьми. Речь идет о правилах оформления взносов и других обязательных платежей.
«Изменения носят технический характер, в частности, уточнены требования к заполнению реквизитов, введено указание полных ФИО, добавлен реквизит "фактический плательщик", — объясняет Юлия Загинайко из бюро "Качкин и Партнеры". — Цель — снизить количество ошибок при зачислении платежей и упростить администрирование».
Все еще, нововведения касаются только компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. «Из-за наложения этой темы на обсуждение будущих мер контроля и возникло ощущение, что "с 1 апреля все переводы начали проверять по-новому", хотя это не так», — добавляет Загинайко.
Хорошо, а какие изменения планируются?
Самое главное изменение — возможность автоматической передачи данных о транзакциях россиян в налоговую службу. Центробанк располагает этими данными и с 2027 года может начать делиться ими с налоговиками.
Как объясняет Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры», сама по себе передача данных в ФНС о том, что условный Иван Иванов перевел 10 тысяч условному Петру Петрову возможна и сейчас. «Однако это происходит не автоматически, а по запросу и, как правило, при наличии оснований — например, в рамках проверки, — говорит собеседница редакции. — Иными словами, сегодня это точечный механизм, а не постоянный мониторинг. Обсуждения касаются как раз возможного перехода к более автоматизированной модели, но пока такая система не введена».
По мнению Станислава Данилова, партнера коллегии адвокатов Pen & Paper, автоматизация процесса имеет «существенное значение». «Можно предположить, что речь идет и об использовании технологий искусственного интеллекта: проверка миллионов транзакций и выявление поведенческих паттернов клиентов — это задача уровня big data, с которой ни один человек или отдельная программа в классическом понимании не справится. По всей видимости, государство приходит к комплексному анализу таких данных», — говорит он.
Юлия Загинайко
Юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»:
«Центральный банк аккумулирует данные банковского сектора, а налоговая получает доступ к агрегированной информации, которая позволяет выявлять нетипичные финансовые модели. Речь идет о таких параметрах, как объем поступлений, регулярность, количество отправителей, структура операций. Для обычного человека это практически ничего не меняет. Разовый перевод — например, 1000 рублей за услугу — сам по себе не становится объектом контроля. Важна не отдельная операция, а системность».
Это все? Нет! В четверг, 9 апреля, руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков сообщил, что при переводах через Систему быстрых платежей с 1 июля необходимо будет указывать ИНН. «ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — заявил он.
На кого в первую очередь будут смотреть?
Как полагает Юлия Занинайко, новая система обмена данными будет создаваться, чтобы «поймать за руку» в первую очередь тех, кто живет с услуг, которые оплачиваются переводами и тех, кто сдает недвижимость, не оформляя ИП и, соответственно, не платя налоги. «Именно они становятся основной целевой группой для новой модели контроля. Для большинства граждан изменения останутся почти незаметными», — уверена собеседница редакции.
«Ключевой фактор, как и сейчас – это повторяемость и структура операций. С высокой вероятностью внимание будут привлекать регулярные поступления, одинаковые или типовые суммы, устойчивый поток денег, похожий на выручку», — добавляет Занинайко.
В том же духе комментирует планы властей и Станислав Данилов из Pen & Paper. «Цель этого — выявление теневого сектора, то есть ситуаций, когда физические лица осуществляют переводы не для бытовых нужд, а фактически ведут неформальный, неофициальный бизнес», — говорит он.
Станислав Данилов
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper:
«Если один человек переводит другому, например, раз в месяц по 50 тысяч, и это видно только одному банку, такую операцию еще можно объяснить личными обстоятельствами — помощью другу или родственнику. Однако если система показывает, что аналогичные регулярные переводы получает не только один человек, но и несколько, причём с определённой периодичностью и взаимосвязями, это уже больше похоже на системную деятельность, направленную на извлечение дохода. Тем более если тот же отправитель получает средства от разных лиц — например, 300, 400, 500 тысяч рублей — а затем распределяет их регулярными выплатами другим участникам… Именно на выявление таких моделей и нацелены обсуждаемые нововведения — с тем чтобы квалифицировать подобную деятельность как предпринимательскую и обеспечить соответствующее налогообложение».
И что, это правда может сработать?
Резко изменить ситуацию у властей вряд ли выйдет, даже если система заработает на полную мощность, полагает Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры».
«С одной стороны, появляется более прозрачная и понятная система контроля. В результате часть людей действительно будет переходить в белую зону. При этом полностью неформальный сектор никуда не исчезнет. Кто-то адаптируется, кто-то уйдет в наличные расчеты», — говорит она.
«Главное, что важно понимать: на данный момент правила денежных переводов между физическим лицами не изменились. Обсуждаемые в СМИ меры касаются это либо технических изменения, либо элементы будущей системы контроля, направленной прежде всего на выявление скрытой предпринимательской деятельности».
Обновление: 9 апреля, 18:13: добавлено упоминание новой инициативы по обязательному вводу ИНН при переводах через СБП
