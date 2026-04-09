Что происходит с банковскими переводами? Контроль усилили? Их правда будут строже отслеживать? Какие правила вступили в силу с 1 апреля?

«Обмен данными ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы начнут в 2027 году», — такая новость еще в конце марта появилась в российских СМИ. Как писал ТАСС, это означает, что Центробанк будет в автоматическом режиме передавать налоговой данные о том, как россияне обмениваются деньгами через онлайн-банкинг.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов прямо заявлял журналистам, что специалисты будут искать «признаки осуществления предпринимательской деятельности». Проще говоря, незадекларированные доходы.

Через несколько дней, 30 марта, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об ужесточении контроля за переводами физических лиц. Как считают эксперты, опрошенные РБК, этот документ также «направлен на усиление контроля за физическими лицами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя».

Уже в апреле стало известно о том, что в силу вступили новые правила денежных переводов (они заработали с 1 числа). Вскоре СМИ сообщили, что транзакции более чем на 2,4 млн могут автоматически попасть в поле внимания налоговиков.