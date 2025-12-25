Что в 2026 году будет с рублем? А с инфляцией? Какой будет ключевая ставка? А курс рубля? Отвечают экономисты!

К концу 2026 года ситуация в экономике выглядит противоречиво. С одной стороны безработица на рекордном уровне, рубль на удивление крепок. С другой стороны, экономический рост замедляется, а ключевая ставка (и, следовательно, стоимость кредитов) по-прежнему высоки. Чего ждать от следующих 12 месяцев? К каким изменениям следует подготовиться? Экономисты, которые целый год отвечали на вопросы Собака.ru делятся своими ожиданиями.
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента частных клиентов консалтинговой группы «Прайм Эдвайс»:
Признаюсь, какого-то невероятного позитива от 2026 года я не жду. В последнее время видно, что ситуация в экономике начинает напрягаться. Это видно и в части аномально низкого курса доллара, и в части все еще сохраняющейся на высоком уровне ключевой ставки. Все это тормозит экономику, и я бы не сказал, что вижу перед нами очень радужные перспективы. В таких условиях хорошо бы остаться на уровне 2025 года, а не провалиться куда-то вниз.
К этому добавляется налоговый маневр, а по большому счету повышение налогов и фактическая отмена упрощенки (граница освобождения от уплаты НДС для предприятий на Упрощенной системе налогообложения снижается с 60 млн в год до 20, а к 2028 году до 10 млн, — прим. ред.). Все это снижает покупательную способность, тормозит инвестиционную активность.
В таких условиях было бы логично, чтобы Центробанк в 2026 году начал активнее снижать ставку. Видно, что инфляция вернулась в какие-то более или менее приемлемые рамки, теперь необходимо как-то оживлять экономику, чтобы не провалиться в рецессию. Полагаю, ни у кого нет сомнений, что ставка снижаться будет, вопрос только в том, насколько энергично. Мне хочется верить, что ЦБ в этом смысле должен перейти к более активным действиям.
Дело в том, что риск провала в рецессию вполне осязаем. Если все пойдет без изменений, мы имеем все шансы туда отправиться. Конечно, рецессия рецессии рознь. Вероятно, техническое снижение объемов экономики на 0,1% очень уж ситуацию не изменит. Но все равно это будет неприятно. И, повторюсь, такой сценарий вполне реален для 2026 года. А если мы так и продолжим плавно «присаживаться», то это будет означать общее снижение уровня жизни, покупательной способности, закрытие бизнесов.
Думаю, что экономический блок правительства и Центробанк будут стремиться этого не допустить. Их задача поддерживать все параметры экономики в допустимых пределах. От того, насколько они с ней справятся, и будет зависеть состояние экономики в 2026 году. Впрочем, при любом развитии событий очень уж большого провала я бы тоже не ждал. Предпосылок к нему, опять же, пока нет.
Дмитрий Десятниченко
Доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге:
Как ни банально это прозвучит, но ключевым фактором по-прежнему будет оставаться геополитический, хотя и влияние его уже не такое линейное, как это было прежде. В базовом сценарии видится продолжение активной работы в направлении мирного трека. Экономика и финансы будут позитивно реагировать на любые геополитические улучшения.
Если говорить о частностях, то, вероятно, ЦБ будет продолжать цикл смягчения денежно-крединой политики (ДКП), однако, как он сам уже отметил, движение ключевой ставки не будет механическим. В первой половине 2026-го мы, наверняка увидим замедление темпов снижения. Вероятно, будет как минимум одна пауза (то есть на одном из заседаний ЦБ не будет менять ключевую ставку, — прим. ред.). В шагах по снижению ключевой ставки мы можем увидеть замедление темпов с 50 до 25 б.п. (то есть следующее снижение может быть не до 15,5%, а до 15,75%, — прим. ред). По итогам года при базовом сценарии мы можем увидеть ставку на уровне 13–14%, при позитивном — 11,5–12,5. Снижать ставку большими темпами, как мне видится, будет сложно виду того, что дефицит бюджета требует покрытия, и при низкой ставке возможности заемного финансирования дефицита сильно снижаются. Хотя, конечно, чем ниже ставка, тем дешевле обходится обслуживание долга. Кроме того, низкая ставка – это проинфляционный фактор, а весь цикл ее повышения имеет целью снижение инфляции до уровня 4%.
Инфляция. К середине 2026 года ЦБ, вероятно, зафиксирует официальную базовую инфляцию на уровне ниже 5%, что будет сигналом о приближении к цели в 4%. Если при этом будут снижаться инфляционные ожидания, то через 1–2 квартала мы можем увидеть ускорение темпов смягчения ДКП, и тогда в 2027-м мы сможет рассчитывать на снижение ключевой ставки до 7,5–8,5%. В 2026 г. в целом ЦБ продолжит целенаправленно двигаться к цели по инфляции в 4%.
Экономика. Экономический рост в 2023–2024 годах темпами выше мировых привел к перегреву экономики, что в свою очередь ускорило инфляцию и заложило основу для раскручивая в обозримом будущем так называемой инфляционной спирали. В этой связи темпы экономического роста были намеренно снижены и косвенно созданы условия для запуска процессов активной структурной перестройки экономики. Этот процесс уже идет. Он небыстрый и болезненный, но необходимый. Его внешнее проявление, например, — это уже заметная активизация внутреннего туризма. В 2026 году темпы роста экономики будут сдержанными. Государство будет снижать бюджетный импульс, делая его более точечным и адресным. В приоритете будут проекты, связанные с импотозамещением, локализацией, наращиванием технологического суверенитета. Остальное будет отдано на откуп рынку.
Курс рубля. В свете вышесказанного маловероятно, что ЦБ пойдет на существенно ослабление курса национальной валюты. Это сильный проинфляционный фактор. Замедление роста и даже снижение цен в непродовольственном сегменте произошло в 2025 году, в том числе ввиду укрепления курса рубля. Кроме того, спрос на валюту уменьшился, а рублевая ликвидность в условиях высокой ключевой ставки позволяет получать значительно более высокий доход, чем в иных валютах. В перовом полугодии 2026-го маловероятно, что рубль будет укрепляться к доллару выше 75, или ослабевать ниже 85. Прогнозы о долларе по 95–100 рублей к концу 2026 года, на мой взгляд, неоправданны. Бюджет, как мы видим, стремится уйти от модели балансирования доходов бюджета за счет девальвации (то есть пополнения казны за счет снижения курса национальной валюты, — прим. ред.). Этот инструмент хорош для молодых развивающихся экономик, боле зрелые делают акцент на политике управления государственным долгом и ключевой ставке. И именно эти инструменты, как видится, сейчас становятся приоритетными и в России.
Юлия Вымятнина
Профессор Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб:
Перед тем, как сформулировать прогноз, важно отметить его предпосылки. Базовый прогноз на следующий год строится как продолжение существующей ситуации (в том числе геополитической) в следующем году. Изменения геополитической ситуации приведут к пересмотру прогнозов, в том числе и тех, которые сейчас фигурируют в качестве альтернативных сценариев.
В базовом прогнозе экономика покажет невысокие темпы роста (примерно как в этом году) — российская экономика постепенно выходит из ситуации перегрева, возвращается к траектории долгосрочного роста. В разных отраслях ситуация будет разная: в добывающих отраслях с ростом будут проблемы, а вот отрасли, ориентированные на потребительский спрос и на экспорт (сельское хозяйство, золотодобыча), продолжат показывать рост. Сложности будут и у малых предприятий, которые подпадают под изменения в налоговом законодательстве, но, насколько серьезной будет эта проблема, пока непонятно.
По мере того, как экономика продолжит возвращение к долгосрочным значениям экономического роста, безработица будет постепенно расти. В базовом прогнозе это будет происходить не быстро.
В январе-феврале будет рост цен из-за повышения НДС, но это — разовый фактор, как и повышение тарифов. Дальше инфляция продолжит замедление, но, как и в случае с безработицей, это будет не быстро — рост цен из-за НДС повысит инфляционные ожидания, что в сочетании с низкой безработицей продолжит оказывать повышательное давление на инфляцию. Ключевая ставка будет изменяться соразмерно изменению инфляции и инфляционных ожиданий — Банк России занимает здесь скорее консервативную позицию и спешить с понижением ставки не будет.
Динамику обменного курса спрогнозировать сложно, но в целом в базовом сценарии логично ожидать девальвации. Базовый прогноз по ценам на нефть состоит в том, что они продолжат снижаться, а спрос на импорт — расти из-за снижения ставок по депозитам (продолжат снижаться вместе с ключевой ставкой). С учетом этого валютных поступлений от экспорта будет меньше, а спрос на них для закупки импорта — больше. Но на обменный курс влияет много факторов в моменте, а экспортно-импортные истории — более долгая история. Поэтому мы можем увидеть и укрепление рубля в какой-то момент. Можем увидеть и рост экспортных поступлений от не нефтегазового экспорта, что поддержит рубль. Так что здесь у прогноза очень много вводных, которые могут измениться.
С точки зрения не только макроэкономических показателей, но и развития экономики в целом интересно обратить внимание на то, что в России ускоряется работа по регулированию рынка криптовалют и вообще сферы цифровых финансов, а также на то, как будет решаться вопрос с развитием электроэнергетики — в ряде регионов развитие экономики может ограничиваться существующими мощностями.
Ольга Беленькая
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:
В 2026 году предстоит сокращение бюджетного стимула, что должно создать условия для дальнейшего смягчения ДКП. Однако позитивный эффект от этого начнет ощущаться скорее во втором полугодии 2026 года, а негативное влияние на спрос со стороны ужесточения бюджетной политики (в виде повышения НДС, расширения круга малых предприятий, которым придется платить НДС) проявится уже с начала года. В начале года ЦБ, вероятно, будет проявлять осторожность в снижении ключевой ставки, чтобы оценить, как «разовые» проинфляционные факторы отразятся на инфляции и инфляционных ожиданиях. По мере снижения ключевой ставки, во втором полугодии инвестиционный и потребительский спрос могут начать оживать за счет повышения доступности кредита и перетока части средств из вкладов на потребление товаров длительного пользования и в недвижимость. Наш базовый сценарий предполагает рост ВВП в 2026 г. на уровне 1-1,2%.
В начале года вероятно временное ускорение инфляции вследствие влияния повышения НДС до 22%, расширения круга малых предприятий, которым предстоит платить НДС, первого этапа индексации тарифов (второй этап – в октябре). Вклад в инфляцию могут давать и другие меры регулирования (сборы, акцизы, требования к экономическим агентам). Дезинфляционное влияние должна оказывать нормализация бюджетной политики, все еще жесткие монетарные условия и охлаждение рынка труда (более медленный рост зарплат и потребления). Мы ожидаем, что в 2026-м рубль будет слабеть, поэтому фактор дезинфляции со стороны сильного рубля, в отличие от этого года, работать не будет. Наш прогноз инфляции составляет 5-5,5% к концу года.
Банк России начал постепенный переход от очень жесткой денежно-кредитной политики к менее жесткой, а затем к нейтральной, но на этом пути ему придется находить хрупкий баланс между целью не допустить «переохлаждения» экономики и слишком быстрым смягчением денежно-кредитных условий, которое с учетом преобладания проинфляционных рисков и высоких инфляционных ожиданий может создать условия для нового ускорения инфляции.
На наш взгляд, декабрьский шаг снижения ключевой ставки на 50 б.п. (то есть с 16,5% до 16%, – прим. ред.) отражает неуверенность регулятора в устойчивости замедления инфляции, особенно в условиях предстоящего повышения НДС и тарифов в начале следующего года. До того, как будет понятна реакция инфляции и инфляционных ожиданий на повышение НДС и тарифов в январе, регулятор будет проявлять повышенную осторожность, затем, если инфляция возобновит устойчивое снижение, ЦБ сможет продолжить снижать ключевую ставку более уверенно. В нашем базовом сценарии мы ожидаем к концу 2026 г. ключевую ставку на уровне 12-13%.
Главной развилкой прогнозов на следующие 12 месяцев для российской экономики может стать геополитическая ситуация. Если это случится, это может стать дезинфляционным сценарием, который может дать ЦБ большее пространство для снижения ключевой ставки.
Евгений Коган
Финансист, инвестстратег, основатель проекта bitkogan:
Общемировые тренды на 2026 г. остаются следующими:
- Глобальный рост ВВП, скорее всего, останется на уровне ≈3% в 2026-м и 2027-м. Экономика постепенно адаптируется к тарифам [введенным администрацией Дональда Трампа], а устойчивая потребительская активность в США, скорее всего, сможет поддерживать этот уровень.
- Возможная перестройка глобальных производственно-торговых связей из-за тарифного протекционизма США, который стимулирует перенос производства внутри Штатов.
- Среди индустрий, скорее всего, будут доминировать инвестиции в ИИ-технологии, поскольку участники рынка видят в этом повышенный спрос — необходимо делать как все и увеличивать капитальные расходы вслед за рынком. Отдача в точных цифрах пока неясна, но рынок так или иначе рассчитывает, что в Скором времени это получится монетизировать. Но пока это лишь ожидания рынка — в реальности все может быть иначе.
- Драгметаллы, редкоземельные металлы, медь могут стать основными бенефициарами технологической и энергетической трансформации.
- Рост затрат на здравоохранение продолжит доминировать в развитых мировых экономиках, поскольку количество хронических заболеваний растет, а основные проблемы онкологии, ожирения/диабета, иммунологии, неврологии еще не решены и вряд ли решатся в обозримом будущем.
- Суперцикл в чипах памяти. Дата-центрам нужно все больше GPU, HBM-памяти и передовых чипов, а мощности отрасли просто не поспевают за спросом.
- Параллельно идет масштабное обновление всей вычислительной инфраструктуры, и этот процесс растянется на несколько лет. В результате ключевые производители чипов и памяти работают в условиях дефицита и высоких цен, что напрямую отражается на их выручке и прибыли.
Что в этих условиях будет с рублем? Более вероятно, что курс рубля будет постепенно ослабевать. Основное давление окажет более высокая инфляция в России по сравнению с США, Китаем и Еврозоной. Дополнительным негативным фактором станет снижение экспортных доходов на фоне более низких цен на нефть и усиления санкционных ограничений.
Продолжающийся цикл снижения ключевой ставки будет усиливать спрос на импорт, что также будет работать против рубля. Наконец, запланированное сокращение объемов продажи валюты со стороны центрального банка ослабит поддержку курса.
В совокупности эти факторы создают предпосылки для ослабления рубля на 10–15% в течение года. Более значительное падение будет сдерживаться сохраняющимся высоким уровнем процентных ставок.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
«В зависимости от различных вариантов развития событий мы выделяем три возможных сценария:
- В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что средний курс доллара по 2026 году будет около 85 рубей, а прогноз на конец года — район 92 руб.
- При негативном сценарии (конфронтация с Западом и усиление санкций) курс доллара может подняться к концу года в район 98-100 рублей.
- При позитивном сценарии (отмена части санкций на российский экспорт и начало нормализации отношений с США) курс доллара в перспективе года может восстановиться до 85-88 рублей.
Что касается поведения курса рубля в январе, то вполне вероятно, что он сохранит относительную стабильность до середины месяца. В ближайшие две недели (период с 5 декабря — 15 января) Минфин РФ продолжит продавать валюту и золото в эквиваленте примерно на 5,6 млрд рублей в день. В конце декабря ЦБ может задекларировать сокращение своих продаж на первое полугодие и суммарный объем продаж валюты может упасть до 9–10 млрд рублей в день, против текущего уровня 14,5 млрд руб. в день. Снижение объемов продаж валюты со стороны ЦБ может создать предпосылки к умеренному ослаблению курса рубля в январе.
Для валютного и фондового рынков значимым фактором остается динамика ключевой ставки ЦБ. В части поведения курса рубля работает такая логика: чем выше ставка, тем меньше поводов ждать перетока рублей в иностранную валюту от бизнеса и населения. И наоборот. Если в 2026 году Центробанк будет снижать ставку очень медленно, то деньги населения и бизнеса будут неохотно покидать рублевую зону, которая дает больше доходности».
