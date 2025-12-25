Что в 2026 году будет с рублем? А с инфляцией? Какой будет ключевая ставка? А курс рубля? Отвечают экономисты!

В таких условиях было бы логично, чтобы Центробанк в 2026 году начал активнее снижать ставку. Видно, что инфляция вернулась в какие-то более или менее приемлемые рамки, теперь необходимо как-то оживлять экономику, чтобы не провалиться в рецессию. Полагаю, ни у кого нет сомнений, что ставка снижаться будет, вопрос только в том, насколько энергично. Мне хочется верить, что ЦБ в этом смысле должен перейти к более активным действиям.

Дело в том, что риск провала в рецессию вполне осязаем. Если все пойдет без изменений, мы имеем все шансы туда отправиться. Конечно, рецессия рецессии рознь. Вероятно, техническое снижение объемов экономики на 0,1% очень уж ситуацию не изменит. Но все равно это будет неприятно. И, повторюсь, такой сценарий вполне реален для 2026 года. А если мы так и продолжим плавно «присаживаться», то это будет означать общее снижение уровня жизни, покупательной способности, закрытие бизнесов.

Думаю, что экономический блок правительства и Центробанк будут стремиться этого не допустить. Их задача поддерживать все параметры экономики в допустимых пределах. От того, насколько они с ней справятся, и будет зависеть состояние экономики в 2026 году. Впрочем, при любом развитии событий очень уж большого провала я бы тоже не ждал. Предпосылок к нему, опять же, пока нет.