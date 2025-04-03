Трамп ввел пошлины почти для всего мира, даже для островов, где живут одни пингвины! Зачем? Почему из-за этого подорожает iPhone?

Едва ли не главным событием для мировой экономики с начала года стало введение Дональдом Трампом масштабных пошлин (до 50%!) на импорт из большинства стран мира в США. Под эти меры попали даже необитаемые острова Херд и Макдональд вблизи Австралии, где живут лишь пингвины и тюлени. Новость вызвала шок на мировых рынках, падение доллара, слухи о подорожании продукции Apple и разговоры о замедлении глобальной экономики. Что происходит? Правда ли последствия могут быть такими глобальными? Почему подорожают iPhone? Чем все это обернется для России? Отвечаем максимально коротко и просто!
Что случилось?
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из большинства стран и территорий мира. Размер пошлин отличается — для некоторых стран (таких как Турция, Чили, Великобритания) они составили 10%. Для других — пошлины могут быть существенно выше, к примеру для китайских товаров они составят 34%, а для продукции ЕС — 20%.
Если говорить о продукции бывших республик СССР, то с казахских товаров, ввозимых в США, придется платить 27% в американский бюджет, с молдавских — 31%, с украинских — 10%. Импорта из России новые меры не коснулись.
Часть новых тарифов начнет работать уже с 3 апреля, полноценно новая система заработает с 9-го числа.
Для чего Трамп вводит тарифы?
Ксения Бондаренко (эксперт Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ): Таким образом Трамп и его сторонники хотят сократить торговый дефицит и улучшить платежный баланс бюджета. Грубо говоря, введением огромных пошлин президент США надеется мотивировать компании открывать свои производства на американской территории.
По мысли американской администрации, это приведет к тому, что американцы будут покупать товары, сделанные в их стране. Кроме этого, часть товаров произведенных на таких новых предприятиях (если они будут открыты), можно будет поставлять в другие страны. В результате не только упадет импорт в США, но и вырастет экспорт из Соединенных Штатов.
Почему пошлины для всех стран разные?
Ксения Бондаренко (эксперт Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ): По всей видимости, это зависит от того, насколько велик экспорт их той или иной страны в США. Понятно, что в топе оказываются Китай, Канада и Мексика, являющиеся основными внешнеторговыми партнерами Соединенных Штатов (напомним, что Дональд Трамп отдельно ввел повышенные пошлины для Китая, Мексики и Канады еще в феврале 2025 года, — прим. Собака.ru).
При этом важно понимать, что тарифы в таблице, которую показывал американский президент журналистам, касаются всех товаров из указанных там стран. Однако в дополнение к ним действуют еще отдельные тарифы, касающиеся той или иной категории товаров, например автомобилей или автозапчастей.
Зачем вводить пошлины против пингвинов и тюленей?
Александр Ермоленко (партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko): Действительно, Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на целый ряд островов в Индийском океане, которые формально не содержат на себе человеческих поселений. Здесь может быть два объяснения, на мой взгляд.
Первое — рациональное. Над любой территорией есть чья-то юрисдикция — над этими островами действует контроль Австралии, производство которой также может конкурировать с американскими компаниями. Эти территории могут быть своего рода свободными экономическими зонами или офшорами (даже если формально не являются полноценной территорией страны), которыми может воспользоваться австралийский бизнес. Из Австралии будет поставлять товары дорого, а из этих территорий (если их в перечень не внести) — дешево. Грубо говоря, если там живут только пингвины, это еще не значит, что там нельзя зарегистрировать компанию.
Второе соображение — Дональд Трамп хорошо знает, как работать на публику. Некоторые вещи он может делать, в том числе, ради медийного эффекта. Добавить пингвинов в перечень — способ еще более ярко, юмористически преподнести историю с пошлинами. Причем оба эти объяснения не противоречат друг другу.
А эти территории правда что-то «поставляли» в США? Как ни удивительно — да. Журналисты The Guardian выяснили, что необитаемый остров Норфолк, находящийся под формальным контролем Австралии, в 2023 году, вероятно, поставил в США товаров более чем на полмиллиона долларов (в основном это была кожаная обувь). Хотя в администрации острова эти данные опровергли.
Почему решение Трампа называют «эпохальным»?
Ксения Бондаренко (эксперт Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ): Начиная с 1945 года, крупнейшие мировые державы стремились к глобализации экономики и устранению барьеров для глобальной торговли (в том числе к отмене или снижению пошлин). Этому способствовали реформы мировой финансовой системы: такие как отмена золотого стандарта, плавающие курсы валют и тому подобные решения.
Решение Трампа о введении новых тарифов для большинства стран мира прямо противоречит этой идее. Вместе с тем, я бы сказала, что это если и эпохальное решение, то далеко не первое. Отход от политики глобализации мы видели с кризиса 2007-2008 года. Важным шагом на этом пути стала торговая война между США и Китаем, начатая еще в первый срок Трампа.
Сейчас мы активно видим, как некогда глобальная экономика регионализируется (некоторые даже говорят о деглобализации), появляются сети дружественных и недружественных стран. Решение американской администрации становится еще одним шагом на этом пути.
Если эти пошлины должны помочь США, почему говорят, что подорожает iPhone?
Ксения Бондаренко (эксперт Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ): Действительно, такие прогнозы звучат. Дело в том, что продукция Apple не создается в США, уж точно не создается там полностью. У этой компании (как и у большинства других) очень обширная цепочка поставок, включающая огромное количество стран. Какие-то комплектующие делаются, условно, в Индии, другие — в Китае.
Тарифы, введенные администрацией Трампа, заденут и эти самые комплектующие американских на первый взгляд товаров под брендом iPhone. Даже если в Apple попытаются минимизировать количество иностранных комплектующих, на это потребуются долгосрочные инвестиции, а значит, расходы, которые найдут свое отражение в ценах для конечного потребителя.
Важно понимать, с этим столкнется не только Apple, а любая высокотехнологичная американская компания. Именно потому экономисты полагают, что введение тарифов мало поможет американской экономике.
Как это скажется на России и других странах?
Ксения Бондаренко (эксперт Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ): США — крупнейший импортер в мире, поэтому производители по всему миру столкнутся с проблемами. Они больше не смогут поставлять свои товары в США, или столкнутся с падением спроса. В итоге ВВП многих стран, вероятно, просядет. Как минимум в моменте для всей мировой экономики это будет огромным шоком.
Россию, которая в тарифный список не попала, это коснется в меньшей степени. Правда, могут быть вторичные эффекты: сокращение импорта в США готовой продукции может повлиять на производство во всем мире, а стало быть, снизит спрос на энергоресурсы.
Далее, производители могут перенаправить свою продукцию, которая должна была пойти в США, в другие страны и тем самым потеснить Россию на местных рынках сбыта. С другой стороны, Россия и сама может от этой ситуации выиграть. Страны, столкнувшиеся с новыми тарифами, скорее всего, введут зеркальные меры, которые выдавят уже американских импортеров с их рынков. В результате Россия может, к примеру, потеснить американцев на рынке сельхозпродукции Китая. Однако пока это все слишком непредсказуемо и будет зависеть от решений конкретных компаний и правительств.
Такого раньше не было?
Виктор Ковалев (кандидат исторических наук): В истории США можно вспомнить две масштабные истории, связанные с резким ростом тарифов. Первая имела место в середине XIX века перед Гражданской войной Севера и Юга. Второй сюжет — начало Великой депрессии в 1930-х.
Тут важно подчеркнуть, что «после» не значит «по причине», поэтому объяснять войну Севера и Юга тарифами, которые вводило Федеральное правительство, довольно сложно… Некоторые ученые считают, что тарифы на импортные товары, которые вводил контролируемый республиканцами Конгресс, били в первую очередь по южным штатам, чья экономика сильно зависела от импорта промышленных товаров из Европы, что и стало причиной Гражданской войны.
Тем не менее такая точка зрения представляется сомнительной — ряд тарифов (например, на сахар) больше бил по жителям северных штатов, а не южных. Кроме того, по объему сборов один Нью-Йоркский порт превосходил все порты южан вместе взятые.
Куда больше пишут о последствиях второй волны повышения тарифов в начале 1930-х годов. Кстати, ситуация тогда чем-то походила на нынешнюю — президентом был республиканец Герберт Гувер, а обе палаты парламента контролировались его однопартийцами (как и сейчас). В 1930 году решением Конгресса (поддержавшего закон Хоули-Смута) были введены масштабные тарифы на порядка 20 тысяч товаров (а не вообще на импорт из той или иной страны) с целью защитить американских фермеров, которые сильно страдали от разгорающегося экономического кризиса.
В итоге катастрофически упал экспорт в США, радикально просел американский импорт, ведь другие страны ввели ответные тарифы (прежде всего Канада и Франция), что привело к очень сильному усугублению Великой депрессии.
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