Трамп ввел пошлины почти для всего мира, даже для островов, где живут одни пингвины! Зачем? Почему из-за этого подорожает iPhone?

Что случилось?

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из большинства стран и территорий мира. Размер пошлин отличается — для некоторых стран (таких как Турция, Чили, Великобритания) они составили 10%. Для других — пошлины могут быть существенно выше, к примеру для китайских товаров они составят 34%, а для продукции ЕС — 20%.

Если говорить о продукции бывших республик СССР, то с казахских товаров, ввозимых в США, придется платить 27% в американский бюджет, с молдавских — 31%, с украинских — 10%. Импорта из России новые меры не коснулись.

Часть новых тарифов начнет работать уже с 3 апреля, полноценно новая система заработает с 9-го числа.