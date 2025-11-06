Порог по НДС для малого и среднего бизнеса будут снижать поэтапно

«При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ, пишет РИА Новости.

Ранее власти заявляли, что порог планировали снизить по годовой выручке для МСП с нынешних 60 млн до 10 млн рублей с 2026 года. Такое решение принимали, чтобы не допустить распространения схем дробления.