Финансы

Порог по НДС для малого и среднего бизнеса будут снижать поэтапно

Для этого будут менять правила налогообложения для малого и среднего бизнеса (МСП). Сначала порог доходов для уплаты НДС снизят до 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027 году и 10 млн рублей в 2028 году.

Shutterstock.com

«При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ, пишет РИА Новости.

Ранее власти заявляли, что порог планировали снизить по годовой выручке для МСП с нынешних 60 млн до 10 млн рублей с 2026 года. Такое решение принимали, чтобы не допустить распространения схем дробления.

С нового года НДС в России могут поднять с 20% до 22%! Что это значит? Как изменятся цены? Какое влияние это окажет на бизнес?

