Средняя зарплата в Петербурге официально превысила 115 тысяч рублей в месяц. Рассказываем, кому в городе платят больше 200 тысяч

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2025 года, по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 115412 рублей, — говорится в сообщении статистического ведомства, — Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2025 года составила 104,6% к уровню августа 2025 года и 103,7% — к уровню сентября 2024 года».

Самые высокие зарплаты, согласно Петростату, в компаниях, связанных с добычей полезных ископаемых. В этом секторе петербургским работникам в среднем платят 263157 рублей в месяц. На втором месте по доходам находятся работники водного транспорта — 214228 рублей в месяц. Замыкают тройку работники аэрокосмической отрасли — 212009 рублей в месяц.

Меньше всего, по данным Петростата, работодатели платят в почтовых и курьерских службах — 69527 рублей. Зарплаты в общественном питании и сфере гостеприимства чуть выше — 73723 рублей.