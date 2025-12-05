Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Средняя зарплата в Петербурге официально превысила 115 тысяч рублей в месяц. Рассказываем, кому в городе платят больше 200 тысяч

Средняя зарплата в Петербурге официально превысила 115 тысяч рублей — об этом говорится в сентябрьские данные Петростата (официальная статистика публикуется с некоторой задержкой, необходимой для обработки информации от предприятий). По сравнению с концом лета работникам в городе стали платить на 5% больше. 

N Universe / Shuttesrtock

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2025 года, по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 115412 рублей, — говорится в сообщении статистического ведомства, — Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2025 года составила 104,6% к уровню августа 2025 года и 103,7% — к уровню сентября 2024 года».

Самые высокие зарплаты, согласно Петростату, в компаниях, связанных с добычей полезных ископаемых. В этом секторе петербургским работникам в среднем платят 263157 рублей в месяц. На втором месте по доходам находятся работники водного транспорта — 214228 рублей в месяц. Замыкают тройку работники аэрокосмической отрасли — 212009 рублей в месяц.

Меньше всего, по данным Петростата, работодатели платят в почтовых и курьерских службах — 69527 рублей. Зарплаты в общественном питании и сфере гостеприимства чуть выше — 73723 рублей.

Для сравнения, средняя зарплата в Ленинградской области за сентябрь составила 92232 тысячи (это всего на 0,8% больше, чем в августе). Здесь самые высокие доходы у людей, связанных с водным транспортом — 179396 рублей в месяц.     

Сотрудники компаний, работающих в области информации и связи получают в Ленобласти в среднем 117451 рубль, а специалисты, занимающиеся научными исследованиями — 116843 рубля. 

При этом, согласно данным Петростата, безработица в Петербурге немного растет. Если в мае число официально безработных в городе составляло 9 тысяч человек, то в октябре их насчитывалось уже 10,3 тысячи. Хотя этот показатель все еще ниже, чем был в начале года (10,4 тысячи человек).

