Карты Visa и Mastercard предлагают вывести из оборота

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — пояснил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК.

Сейчас ведут дискуссию по формированию «общего мнения рынка», что делать дальше с такими картами. Консенсусное решение планируют представить ЦБ о сроках вывода просроченных карт из оборота. Ранее Центробанк сообщал, что проблема коснулась лишь части карт международных платежных систем.

Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина добавила для ТАСС, что карты MasterCard и Visa продолжат работать в России.

«Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — сообщила Бакина в кулуарах «Финополиса-2025».