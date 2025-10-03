Минфин предложил облагать налогом импортные онлайн-покупки через маркетплейсы

Министерство финансов представило проект поправок к Налоговому кодексу, в котором ведомство предлагает ввести НДС на все трансграничные онлайн-заказы.

Сейчас, оформляя покупку дешевле 200 евро в зарубежном магазине через маркетплейс, потребители не платят налог. По мнению ведомства, получается несправедливый расклад: те, кто покупают товары традиционным способом — в розницу и платят налоги, — оказываются в невыгодном положении в сравнении с любителями онлайн-шопинга. Возможно, инициатива продиктована и тем, чтобы облегчить конкуренцию между локальными и зарубежными продавцами.

Минфин предлагает следующую схему введения налога с 2027 года, которую распространят на покупки любой стоимости: в 2027-м налоговая ставка — 5%, в 2028-м — 10%, в 2029-м — 15%, а в 2030-м — 20%.

Налоговыми агентами будут признаны российские и иностранные электронные торговые площадки, которые продают товары покупателям в России (если стоимость ввозимых товаров не превышает установленный в ЕАЭС беспошлинный лимит) и сами покупатели (если стоимость выше лимита). Декларации можно будет подавать в электронном виде, а Федеральной налоговой службе будет предоставлен доступ к таможенным данным заказов.