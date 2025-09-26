Льготный тариф страховых взносов для IT-сектора предложили увеличить почти вдвое

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы, льготный тариф в размере 7,6% планируют сохранить на доходы работников IT-организаций сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 году эта величина составляет 2,759 млн рублей в год, при этом показатель ежегодно индексируется. Кроме того, Минфин рассматривал повышение ставки тарифа до 15% на всю сумму дохода.

Отмечают, что налог на прибыль 0% и тарифы страховых взносов 7,6% распространяются на компании, которые зарабатывают на услугах по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения, по продаже онлайн-рекламы на своих платформах, по размещению объявлений на классифайдах, по предоставлению платного доступа к контенту, в том числе по подписке, на образовательных услугах с использованием онлайн-платформ, по разработке и продаже российских программно-аппаратных комплексов.