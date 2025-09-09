Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Доходы бюджета Петербурга выросли почти на 60 млрд рублей после осенней корректировки

Это на 4,5% больше относительно утвержденного бюджета. А расходы города увеличили на 19,4 млрд рублей.

Соответствующий проект постановления Правительства Петербурга о внесении изменений в параметры городского бюджета на 2025-2027 годов появился на сайте комитета финансов города для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Доходы города после корректировки выросли на 59,5 млрд рублей или 4,5%, собственные доходы при этом увеличат на 51,1 млрд рублей.

Расходы вырастут на 19,4 млрд рублей или 1,3%, в общую сумму включены в том числе деньги, которые направят на различные нужды из средств федерального бюджета (4,9 млрд рублей). Дефицит сократят на 40,1 млрд рублей.

Власти города в 2025 года планируют дополнительно направить 12,7 млрд рублей на повышение зарплат для учителей, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы.

С учетом корректировка доходы бюджета Петербурга на 2025 год составят 1,387 трлн рублей, расходы — 1,510 трлн рублей, дефицит — 122,999 млрд рублей. Государственный долг Петербурга на конец года составит около 5% от объема налоговых и неналоговых доходов.

