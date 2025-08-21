ЦБ прописал условия блокировки денег при снятии наличных через банкоматы

Банк России прописал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, при которых банки смогут замораживать транзакции. Всего в список вошли девять признаков:

Нехарактерное для человека поведение при снятии наличных: непривычное время суток, сумма или местонахождение банкомата.

Непривычный запрос на выдачу средств: к примеру, чаще всего клиенты запрашивает вывод средств с карты, а транзакция проходит по QR-коду.

Изменение активности телефонных разговоров как минимум за 6 часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита или займа, или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

Перевод на личный счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.

Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.

Если банк зафиксирует хотя бы один из перечисленных признаков, кредитная организация немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Информировать о заморозке средств банки смогут через СМС-сообщение или пуш-уведомление.