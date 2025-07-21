Заметили, что цены стали расти медленнее? Если верить статистике, инфляция в Петербурге снижается (но все еще выше, чем в Москве!)

Разве можно верить этим цифрам?

Официальные данные об инфляции традиционно вызывают скепсис у многих людей, ведь они часто не соответствуют впечатлению, которое возникает при ежедневном посещении магазинов. Там цены на некоторые товары могут за месяц подскакивать почти в два раза.

«Инфляция по-разному ощущается различными экономическими субъектами, — говорит Борис Лодягин, преподаватель департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. — Мы можем смотреть на индекс потребительских цен, который ближе к "ощущаемой" инфляции для населения, а можем анализировать данные по ценам производителей — и это будут разные оценки».

Примерно об этом же говорит и Дмитрий Десятниченко, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге. «Доверять этим данным, безусловно, можно и нужно, просто важно знать и учитывать, что могут использоваться разные методики, которые ожидаемо дают разные результаты», — говорит собеседник редакции.

«Таким образом ЦБ РФ таргетирует так называемую базовую инфляцию, то есть ту, которая не отражает влияние сезонных факторов и административных решений, — продолжает эксперт. — В нее не входит, например, изменение тарифов ЖКУ или услуг общественного транспорта. Росстат использует так называемый корзиночный подход, который показывает обобщенную динамику цен по нескольким сотням позиций, среди которых есть как товары краткосрочного использования, так и длительного, как регулярно, так и периодически востребованные услуги. Это предельно усредненный и где-то даже идеализированный сценарий потребления. А каждый из нас потребляет, исходя из собственных потребностей и предпочтений, и этой идеальной модели мы, ожидаемо, советуем лишь частично. Потому личная инфляция не совпадает с официальными оценками».