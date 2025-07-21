Заметили, что цены стали расти медленнее? Если верить статистике, инфляция в Петербурге снижается (но все еще выше, чем в Москве!)

В середине июля региональные статистические ведомства опубликовали данные об инфляции в разных субъектах за первое полугодие 2025 года. В Петербурге цены и тарифы в среднем выросли на 3,8% за шесть месяцев. В Ленобласти показатель оказался заметно выше — 4,4%. Правда, в Москве статистика еще больше впечатляет, там индекс потребительских цен изменился всего на 2,5%. Насколько можно доверять этим цифрам? Откуда такая разница между регионами? И чего ждать к концу года? Разбираемся вместе со специалистами!
3,77% — ровно на столько выросли цены на товары и услуги в Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года. Такую статистику в середине июля опубликовал Петростат. Для сравнения: в Ленинградской области инфляция оказалась заметно выше — там она составила 4,41%.
Если судить по данным официальной статистики, ценники в городе стали переписывать чуть-чуть медленнее. В первом полугодии прошлого года инфляция в Петербурге составляла 3,8%.
Разве можно верить этим цифрам?
Официальные данные об инфляции традиционно вызывают скепсис у многих людей, ведь они часто не соответствуют впечатлению, которое возникает при ежедневном посещении магазинов. Там цены на некоторые товары могут за месяц подскакивать почти в два раза.
«Инфляция по-разному ощущается различными экономическими субъектами, — говорит Борис Лодягин, преподаватель департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. — Мы можем смотреть на индекс потребительских цен, который ближе к "ощущаемой" инфляции для населения, а можем анализировать данные по ценам производителей — и это будут разные оценки».
Примерно об этом же говорит и Дмитрий Десятниченко, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге. «Доверять этим данным, безусловно, можно и нужно, просто важно знать и учитывать, что могут использоваться разные методики, которые ожидаемо дают разные результаты», — говорит собеседник редакции.
«Таким образом ЦБ РФ таргетирует так называемую базовую инфляцию, то есть ту, которая не отражает влияние сезонных факторов и административных решений, — продолжает эксперт. — В нее не входит, например, изменение тарифов ЖКУ или услуг общественного транспорта. Росстат использует так называемый корзиночный подход, который показывает обобщенную динамику цен по нескольким сотням позиций, среди которых есть как товары краткосрочного использования, так и длительного, как регулярно, так и периодически востребованные услуги. Это предельно усредненный и где-то даже идеализированный сценарий потребления. А каждый из нас потребляет, исходя из собственных потребностей и предпочтений, и этой идеальной модели мы, ожидаемо, советуем лишь частично. Потому личная инфляция не совпадает с официальными оценками».
Хорошо, тогда 3,77% — это вообще много или мало?
Однозначно сказать, высокая в Петербурге инфляция или нет, сложно, — говорит Борис Лодягин из НИУ ВШЭ. Как уже отмечалось, разные ведомства используют разные методики, поэтому результаты могут слегка отличаться.
Следовательно, судить о росте цен в конкретном регионе можно в основном по двум параметрам: насколько он выше, чем в прошлом году (если смотреть на данные от одного ведомства), и как он отличается в других регионах (опять же в рамках одной методологии). Если говорить об опубликованной Петростатом цифре в 3,77%, то она немного ниже, чем была в Петербурге в прошлом году. «Это может рассматриваться как позитивный сигнал», — говорит Лодягин.
«Что касается положения Санкт-Петербурга в сравнении с другими регионами, то по данным той же базы ЕМИСС (где публикуются данные статистических ведомств, — прим. Собака.ru), город не входит в число лидеров по инфляции. Более того, по представленным значениям видно, что инфляция в Петербурге ближе к нижней границе среднерегионального диапазона».
Впрочем, есть субъекты, где инфляция заметно ниже. Так, в Хабаровском крае ее показатель за первые полгода составил 2,69%, в Калмыкии — 2,47%, в Москве — 2,48%. При этом в Карелии цены за полгода подскочили на 4,82%, а в Калининграде — и вовсе на 5,88%.
Почему такая разница по регионам?
Ситуация в разных регионах может очень сильно отличаться. Так, в некоторых отдаленных субъектах вроде Чукотского автономного округа (там цены выросли на 1,48%) или Магаданской области (+2,65% за полгода) стоимость товаров и так весьма высока. Соответственно, у продавцов меньше возможности переписывать и без того солидные по общероссийским меркам ценники. Кроме того, на сумму в чеке конечного потребителя там влияют не только отпускные цены производителей, но и стоимость доставки товаров, которая может расти не так быстро.
Впрочем, это не объясняет разницу, скажем, между Петербургом и Ленинградской областью — 3,77% против 4,41% (или между Москвой и Мособластью, где разница еще заметнее — 2,48% против 4%).
Здесь дело в том, что в мегаполисах и окружающих областях могут быть разные источники инфляции, говорит Борис Лодягин из НИУ ВШЭ. Так, в Петербурге в основном дорожает сфера услуг (такси, химчистка, визит к парикмахеру, общественный транспорт, ЖКХ), в то время как непродовольственные товары (холодильники, смартфоны) даже немного снижаются в цене.
«В Ленинградской области картина иная: рост цен затронул широкий спектр категорий — и продовольственные, и непродовольственные товары, и услуги. Причем услуги подорожали даже немного меньше, чем в Петербурге, — добавляет Лодягин. — Основной драйвер роста — производственные издержки, которые увеличились, согласно данным Петростата, по таким категориям, как техника и оборудование, лекарственные средства, одежда, добыча полезных ископаемых. Все это в итоге переносится на потребительские цены».
Наконец, добавляет Дмитрий Десятниченко из Президентской академии в Петербурге, в крупнейших городах рынок куда более конкурентный как для магазинов (у которых больше набор поставщиков), так и у конечного покупателя. «В этих условиях мегаполисы выглядят выигрышнее с точки зрения инфляции», — добавляет собеседник редакции.
Какого роста цен ждать до конца года?
Показатели инфляции имеют очень важное значение, и дело не только в том, что они отражают изменение ценников в магазинах и сумм в квитанциях. Именно от уровня инфляции отталкивается ЦБ, принимая решение по ключевой ставке. От нее, в свою очередь, зависит доступность ипотеки и прочих кредитов в целом.
Впрочем, пытаться предсказывать финальный рост цен по итогам года, основываясь на данных за полгода, сложно. «Уверенно на вопрос о годовой инфляции вам сейчас не ответит никто, — говорит Дмитрий Десятниченко из Президентской академии в Петербург. — Мы видим движение в сторону итоговых значений базовой инфляции в 6–7%. Но многое будет зависеть от поведения потребителей и политики ЦБ. Если ЦБ будет наблюдать устойчивое замедление инфляции и инфляционных ожиданий, то во второй половине 2025-го снижение ключевой ставки продолжится. Но делать это слишком быстро — опасно. ЦБ понимает, что излишний оптимизм в этом вопросе и чрезмерный рост потребительской активности все еще несет высокие инфляционные риски».
«Дать точный прогноз [до декабря] затруднительно», – соглашается Борис Лодягин из НИУ ВШЭ. Так, данные за первые полгода включают май и июнь, когда деловая активность падает. «Во второй половине года возможен инфляционный всплеск, связанный с сезонными факторами: подготовкой к новому учебному году, ростом покупательской активности в осенний период, а также предновогодними закупками. Даже если инфляция корректируется на сезонность, в абсолютных значениях цены, как правило, немного подрастают», — заключает собеседник редакции.
Борис Лодягин
Преподаватель департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
С учетом текущих тенденций можно осторожно предположить, что по итогам года инфляция в Петербурге может оказаться в диапазоне от 7 до 10%. Точная траектория будет зависеть от множества факторов — от динамики тарифов до внешнеэкономической ситуации и потребительских настроений в осенне-зимний период.
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