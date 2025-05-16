Этим летом вступают в силу новые требования к ипотеке. Заем на квартиру будет получить сложнее. Куда еще?! Объясняем!

Что случилось?

Уже в ближайшее время россиян, желающих оформить ипотеку или взять в банке денег на покупку машины, ждут новые сложности. Центробанк вводит прямые лимиты на выдачу таких кредитов, вернее, речь идет о том, что банки не смогут выдавать слишком много рискованных займов.

Официально новые требования называются макропруденциальными лимитами. ЦБ получил право их вводить для ипотеки и автокредитов с 1 апреля 2025 года — соответствующий закон был принят еще прошлой осенью, а весной вступил в силу. В Банке России этой возможностью сразу же воспользовались.

Уже 24 апреля было объявлено: в третьем квартале 2025 года банки будут ограничены в выдаче денег на покупку жилья и машины людям, для которых заем может, по мнению регулятора, оказаться непосильным.