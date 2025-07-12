Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Инфляция в Петербурге достигла 3,8% по итогам первого полугодия

В Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2025 года зафиксирован рост цен на 3,8%, сообщили в Петростате.

DG FotoStock/Shutterstock.com

Для сравнения, продовольственные товары в Петербурге подорожали на 4,3%. Наибольший рост отмечен в сфере услуг — здесь цены увеличились на 7,1%. В сегменте непродовольственных товаров, напротив, зафиксировано снижение цен на 0,7%.

В Ленинградской области ценовая динамика отличается: общий уровень инфляции составил 4,4%, продукты подорожали на 5,7%. Услуги в регионе выросли в цене на 5,3%, а непродовольственные товары — на 1,5%.

Рост цен на продукты влияет не только на потребителей в розничной торговле, но и на сегмент общественного питания: по данным отрасли, доля затрат на продукты в ресторанах России в среднем составляет около 33% из-за инфляционного давления, сообщает издание «Деловой Петербург».

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге увеличились цены на такси.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: