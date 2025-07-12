Инфляция в Петербурге достигла 3,8% по итогам первого полугодия

Для сравнения, продовольственные товары в Петербурге подорожали на 4,3%. Наибольший рост отмечен в сфере услуг — здесь цены увеличились на 7,1%. В сегменте непродовольственных товаров, напротив, зафиксировано снижение цен на 0,7%.

В Ленинградской области ценовая динамика отличается: общий уровень инфляции составил 4,4%, продукты подорожали на 5,7%. Услуги в регионе выросли в цене на 5,3%, а непродовольственные товары — на 1,5%.

Рост цен на продукты влияет не только на потребителей в розничной торговле, но и на сегмент общественного питания: по данным отрасли, доля затрат на продукты в ресторанах России в среднем составляет около 33% из-за инфляционного давления, сообщает издание «Деловой Петербург».



Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге увеличились цены на такси.