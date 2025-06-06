ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку! Что это значит? Ипотека скоро снова станет доступной? Что будет с рублем?

На заседании 6 июня российский Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Последний раз ЦБ понижал ставку в сентября 2022 года! Это значит, что дела в экономике налаживаются? Кредиты скоро снова можно будет брать? И как это может повлиять на рубль? Отвечает экономист, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Артем Голубев.
ЦБ наконец снизил ставку, насколько это было ожидаемо?
Вообще, если смотреть на консенсусный прогноз, то большинство экспертов ждали, что снижения ставки не будет. Только треть аналитиков ожидала такого развития событий. Впрочем я именно к этой трети и относился.
Мое мнение было, что ЦБ мог снизить ставку на 1–3%. Ну, 3% – это, конечно было супер оптимистично, но 1% казался вполне реальным сценарием. Что мы и увидели.
Почему ЦБ решился пойти на этот шаг?
Инфляция уже второй месяц подряд показывает устойчиво пониженные значения — менее 0,1% в неделю. Понятное дело, что тут работает сезонный фактор — для второй половины весны замедление роста цен вообще нормально. Вместе с тем, на фоне показателей начала года такая динамика выглядит очень хорошо.
Инфляция по году ожидается на уровне 7%. В этих условиях не так уж и принципиально — будет ставка 20% или 21%. Это все равно очень высокие цифры, которые будут продолжать давить на цены.
При этом бизнес и многие государственные структуры определенно ждали от ЦБ смягчение денежно-кредитной политики. Наконец, не забываем, что через неделю ПМЭФ и начало цикла снижения ставки станет для его хорошим фоном.
Как снижение до 20% повлияет на обычных потребителей?
Мы с вами совершенно не заметим разницу. Оснований для нового инфляционного витка снижение на 1% не дает. Сейчас ключевая ставка более чем в два раза превышает инфляцию. В этих условиях влияние ослабления денежно-кредитной политики на цены будет минимальным.
Разве что очередной цикл укрепления рубля закончится. Сегодня я увидел на Forex, что доллар снова подскочил до 80 рублей, хотя в предыдущие дни он мог падать ниже 79.
Как понижение ставки стимулирует ослабление рубля?
Чем выше ставка в какой-то стране, тем больше инвесторы могут заработать на ее валюте. Есть специальный тип операций, когда человек или компания занимает крупную сумму за рубежом (в какой-то стране с относительно небольшой ставкой), направляет средства в Россию, вкладывая в высокодоходные инструменты денежного рынка, которые зависят от ставки ЦБ и получает неплохой доход. Соответственно спрос на российскую валюту растет, и курс вместе с ним.
Если ставка в России начинает снижаться, это становится менее выгодно. Меньше инвесторов выбирает такой способ заработка, спрос на рубли падает, а курс ослабевает.
Казалось бы, снижение в 1% здесь не принципиально, но самое главное, что это сигнал от ЦБ — ставка будет снижаться. Инвестиции такого рода делаются не на один день, если Центробанка в следующий раз снова понизит ставку, то доходность станет еще ниже.
А решение ЦБ это сигнал? Ставка теперь будет идти вниз?
Полагаю, что да — это начало нового цикла снижения. Хотя на следующем заседании в июле вполне возможно следующий шаг делаться не будет. Июль — традиционно инфляционный месяц (в том числе из-за рост тарифов естественных монополий). Недельная инфляция в начале седьмого месяца, поверьте мне, будет много выше, чем сейчас.
А вот уже на сентябрьском заседании велика вероятность продолжения снижения ставки. Дальше, в октябре, тоже будут хорошие возможности для снижения ставки, потому что инфляция в начале-середине осени обычно невелика, так как на рынок поступает новый урожай.
А вот в конце года, ноябре-декабре, инфляция опять разгоняется. Так что там снижение снова может притормозиться.
Сколько мы будем идти к ставке хотя бы в 10%?
Я думаю, что это движение будет растянуто года на полтора. Ставку в 10% не стоит ждать раньше конца 2026 года. Тогда же можно будет увидеть рыночную ипотеку в 10–12%.
Что будет сейчас с депозитами?
Ставок в 22–23% мы больше не увидим. Почему некоторое время банки предлагали вклады с процентом выше, чем ключевая ставка? Наблюдалась тенденция на ужесточение политики ЦБ. От каждого нового заседания ждали повышения ставки.
Сейчас ситуация разворачивается ровно в противоположную сторону. ЦБ дает сигнал, что теперь денежно-кредитная политика будет смягчаться. Соответственно рынок кредитования будет постепенно оживать. Займы будут выдавать под более низкий процент, а следовательно и депозиты будут теперь не такими выгодными.
Кто же теперь будет предлагать депозиты даже под 20%, если к концу года ставка может быть 15–17%? Никто.
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