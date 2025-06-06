ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку! Что это значит? Ипотека скоро снова станет доступной? Что будет с рублем?

Почему ЦБ решился пойти на этот шаг?

Инфляция уже второй месяц подряд показывает устойчиво пониженные значения — менее 0,1% в неделю. Понятное дело, что тут работает сезонный фактор — для второй половины весны замедление роста цен вообще нормально. Вместе с тем, на фоне показателей начала года такая динамика выглядит очень хорошо.

Инфляция по году ожидается на уровне 7%. В этих условиях не так уж и принципиально — будет ставка 20% или 21%. Это все равно очень высокие цифры, которые будут продолжать давить на цены.

При этом бизнес и многие государственные структуры определенно ждали от ЦБ смягчение денежно-кредитной политики. Наконец, не забываем, что через неделю ПМЭФ и начало цикла снижения ставки станет для его хорошим фоном.