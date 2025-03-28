России прогнозируют дефляцию! Что это такое? Чем она опасна? Насколько это вообще реально?

«В России сложились предпосылки для дефляции» — материалы с такими заголовками стали появляться в конце марта в крупных российских СМИ. Эксперты допускают, что ситуация с курсом доллара, импортом товаров из-за рубежа и другие факторы могут резко изменить цены в магазинах. Насколько это вероятно? Как отразится на жителях страны и на общей экономике? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что такое дефляция?
Если совсем просто, дефляцией называется положение дел в экономике, когда цены в среднем идут вниз. То есть это процесс, противоположный инфляции. При этом важно понимать, что речь идет именно о средних значениях.
«В потребительскую корзину, [по которой считается инфляция], входит достаточно много товаров и услуг, — объясняет Собака.ru ведущий эксперт "Центра развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. — Расчеты ведутся примерно по 560 позициям. Соответственно, что мы называем дефляцией? Ситуацию, когда стоимость большинства товаров реально снизилась, то есть люди стали платить за них меньше, чем, условно говоря, год назад. Остальные же вещи на полках при этом либо не изменились в цене, либо стали совсем немного дороже».
Насколько часто такое случается?
Обычному человеку справедливо кажется, что цены в основном растут. Во-первых, снижаются они действительно довольно редко. Во-вторых, потому что стоимость самых часто покупаемых товаров — таких как еда, бензин, бытовая химия — растет даже быстрее, чем официальный индекс потребительских цен (который учитывает то, как меняются цены, в том числе на авиабилеты, автомобили или крупную бытовую технику).
«Это не означает, что дефляция невозможна в принципе, она может произойти в исключительных обстоятельствах, когда по каким-то причинам спрос резко падает, и фирмы, пытаясь сохранить покупателей, начинают предлагать скидки и снижать цены, — поясняет в беседе с Собака.ru профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. — Если снижение спроса будет относиться не к отдельным товарам и услугам, а затронет широкий спектр товаров и услуг, то в экономике может начаться дефляция».
В качестве примера собеседница редакции приводит Японию, которая с середины 1990-х до начала 2020-х пережила несколько волн дефляции, в ходе которых цены снижались по несколько лет к ряду.
Кто и почему прогнозирует дефляцию в России?
Поводом для обсуждения стал большой материал в газете «Известия», который вышел в 20-х числах марта. В нем прямо заявлялось: «все факторы складываются в пользу снижения [цен]» уже в «один из ближайших месяцев».
Первым среди тех самых факторов журналисты называют изменение на рынке труда. Они указывают, что дефицит кадров постепенно становится менее острым. В качестве доказательства они приводят данные сервиса HeadHunter, согласно которым, с лета 2024-го количество резюме, в среднем приходящихся на одну вакансию, увеличилось с 3,1 до 5,1.
В качестве второй предпосылки авторы статьи объявляют «отчетливые признаки затоваривания» сразу на нескольких рынках: от недвижимости, покупка которой сейчас почти недоступна большинству покупателей, до бытовой техники, продажи которой, по данным издания, не растут.
Третьим поводом для снижения цен, полагают в «Известиях», может стать жесткая политика ЦБ, в частности требование к банкам проверять доходы клиентов, запросивших кредит от 200 тысяч рублей. Наконец, четвертая предпосылка — рост курса рубля относительно доллара и юаня, который наблюдается в последние недели.
Дмитрий Мигунов
Журналист газеты «Известия»:
Все это создает весьма крепкий «коктейль», который будет сильно давить на снижение цен. Не исключено, что уже в один из весенних месяцев будет замечена дефляция.
Позднее эти тезисы стали пересказывать другие крупные российские медиа от «Московского комсомольца» и «Вестей» до Business FM.
Если цены начнут снижаться, это же будет хорошо?
Несмотря на то что, на первый взгляд, снижение цен может только радовать, дефляция грозит обернуться существенными проблемами для экономики. «Дефляция плоха в условиях современной экономики, так как провоцирует волну банкротств по обязательствам, выраженным в денежной форме, — поясняет Юлия Вымятнина из ЕУСПб. — Проще говоря, если вы как фирма должны не сколько-то штук товара вашим покупателям, а сколько-то денег по кредиту банку, то в случае дефляции выручка у вас падает, но ваши обязательства перед банком не меняются. В результате растет показатель долговой нагрузки — отношения суммы долга к доходу, — так как доход снижается, а сумма долга нет».
Далее, продолжает собеседница редакции, компании начинают сокращать сотрудников, урезать зарплаты, а то и вовсе банкротиться. «Поэтому дефляция в современной экономике не приносит реального выигрыша — даже если цены на товары и услуги снижаются, одновременно снижаются и общие доходы в экономике, фирмы банкротятся, банкам сложно реструктуризировать кредиты, растет неопределенность, люди еще сильнее сокращают расходы, общий спрос в экономике снижается еще сильнее, что еще усиливает дефляционное давление», — заключает Вымятнина.
Юлия Вымятнина
Директор программ по направлению Экономика Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Получается замкнутый круг, который мы знаем из истории по Великой депрессии в США. Конечно, с тех пор правительства и центробанки по всему миру выучили уроки и знают, что при резком снижении совокупного спроса, нужно помочь экономике и поддержать банковскую систему. Но еще лучше дефляции не допустить.
А дефляция в России точно будет?
На самом деле краткосрочные периоды, когда цены в среднем снижались, уже были. К примеру, это происходило весной и летом 2022 года. Однако, полагает Игорь Сафонов, называть эти явления полноценной дефляцией не стоит — ведь по итогам 2022-го инфляция все равно составила почти 12%.
Сейчас в стране также нет предпосылок для устойчивого и длительного снижения цен, полагают эксперты. Так, Юлия Вымятнина из ЕУСПб отмечает, что некоторые товары, снижение цен на которые сейчас обсуждается, «даже не входят в индекс потребительских цен, например покупка жилья».
Наблюдаемое укрепление рубля также вряд ли можно назвать достаточной предпосылкой для полноценной дефляции, полагает Игорь Сафонов. «Когда курс доллара повышается, цены очень быстро и радостно идут вверх, — поясняет собеседник редакции, — а вот когда происходит обратный процесс, цены откатываются назад крайне неохотно. Чтобы падение доллара отразилось на стоимости чего-то, кроме импортной электроники, которая действительно очень быстро реагирует на все изменения, это падение должно быть устойчивым и продолжаться весьма долго».
Наконец, даже в самом материале «Известий» говорится о «предпосылках» к дезинфляции. Кроме того, в статье часто пишется не о снижении цен, а о «резком замедлении» их роста. А это, подчеркивают эксперты, не одно и то же. Ситуация когда цены не падают, а просто растут не так быстро, как раньше, экономисты называют не дефляцией, а дезинфляцией.
А дезинфляция-то будет?
Борьба за замедление инфляции как раз является главной целью Центробанка (в отличие от дефляции она не несет никаких проблем для экономики). Дезинфляция была бы победой в этой борьбе. Однако насколько она возможна сейчас, не ясно.
С одной стороны, отмечает Игорь Сафронов из НИУ ВШЭ, в марте ценники в магазинах стали переписываться медленнее, чем это было зимой. С другой — в марте 2024 года наблюдалась точно такая же картина. «Однако годовая инфляция составила 9,5% — в два раза выше, чем цель, [заявленная ЦБ, на уровне в 4%]».
Игорь Сафонов
Ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ:
Проще говоря, сейчас мы видим тренд на замедление инфляции, но вопрос о его устойчивости остается. Если он сохранится на протяжении долгого времени, скажем полугода-года, люди это почувствуют как по скорости переписывания ценников в магазинах, так и по снижению ключевой ставки. Впрочем, пока оснований для снижения последней, судя по всему, нет. Наш прогноз, что этот процесс начнется не ранее июля этого года, если тенденция к замедлению роста цен, которую мы сейчас наблюдаем, действительно продолжится.
Комментарии (0)