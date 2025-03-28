России прогнозируют дефляцию! Что это такое? Чем она опасна? Насколько это вообще реально?

Насколько часто такое случается?

Обычному человеку справедливо кажется, что цены в основном растут. Во-первых, снижаются они действительно довольно редко. Во-вторых, потому что стоимость самых часто покупаемых товаров — таких как еда, бензин, бытовая химия — растет даже быстрее, чем официальный индекс потребительских цен (который учитывает то, как меняются цены, в том числе на авиабилеты, автомобили или крупную бытовую технику).

«Это не означает, что дефляция невозможна в принципе, она может произойти в исключительных обстоятельствах, когда по каким-то причинам спрос резко падает, и фирмы, пытаясь сохранить покупателей, начинают предлагать скидки и снижать цены, — поясняет в беседе с Собака.ru профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. — Если снижение спроса будет относиться не к отдельным товарам и услугам, а затронет широкий спектр товаров и услуг, то в экономике может начаться дефляция».

В качестве примера собеседница редакции приводит Японию, которая с середины 1990-х до начала 2020-х пережила несколько волн дефляции, в ходе которых цены снижались по несколько лет к ряду.