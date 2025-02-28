Теперь россияне могут сами запретить выдавать себе кредиты — так предлагается бороться с мошенниками! Как это будет работать?

Как можно оформить запрет на выдачу кредита?

Запретить выдачу себе кредитов можно с 1 марта 2025 года. Делается это двумя способами — либо дистанционно, через сайт «Госуслуг», либо лично в любом удобном МФЦ. «Чтобы сделать дистанционно, у вас, как у физического лица, должна быть электронная подпись», — напоминает в беседе с Собака.ru управляющий петербургским филиалом Фора-банка Алина Бажулина.

«Запрет можно установить на заключение кредитных договоров вообще, или, например, только с микро-финансовыми организациями. Также ограничение может касаться только дистанционного оформления кредитов», — добавляет Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».

Причем оформление такого запрета абсолютно бесплатно, для него не требуется платить какую-то комиссию или пошлину. Кстати, запрет можно оформить в том числе, если у человека уже есть оформленный кредит, в этом случае на него нельзя будет оформить еще один займ.