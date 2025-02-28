Теперь россияне могут сами запретить выдавать себе кредиты — так предлагается бороться с мошенниками! Как это будет работать?

С 1 марта в силу вступают поправки, которые позволяют любому жителю страны самому запретить выдавать себе кредиты. По мысли авторов документа, это должно помочь в борьбе с мошенниками — на человека, установившего такое ограничение, без его ведома нельзя будет оформить займ. Как оформить такой запрет? Можно ли его потом снять? А как же ипотека? Объясняем максимально просто!
Как можно оформить запрет на выдачу кредита?
Запретить выдачу себе кредитов можно с 1 марта 2025 года. Делается это двумя способами — либо дистанционно, через сайт «Госуслуг», либо лично в любом удобном МФЦ. «Чтобы сделать дистанционно, у вас, как у физического лица, должна быть электронная подпись», — напоминает в беседе с Собака.ru управляющий петербургским филиалом Фора-банка Алина Бажулина.
«Запрет можно установить на заключение кредитных договоров вообще, или, например, только с микро-финансовыми организациями. Также ограничение может касаться только дистанционного оформления кредитов», — добавляет Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».
Причем оформление такого запрета абсолютно бесплатно, для него не требуется платить какую-то комиссию или пошлину. Кстати, запрет можно оформить в том числе, если у человека уже есть оформленный кредит, в этом случае на него нельзя будет оформить еще один займ.
Нужно ли при этом уведомлять отдельные банки?
После оформления, запрет на выдачу кредитов отправляется напрямую в Национальное бюро кредитных историй (или сокращенно НБКИ), поэтому писать отдельные заявления в каждую кредитную организацию к не надо.
Дело в том, что все банки обязаны проверять кредитную историю потенциального заемщика в НБКИ. «Соответственно если у вас там будет отметка о запрете в выдаче кредитов то сотрудник, [оформляющий займ], об этом узнает», — объясняет Алина Бажулина из Фора-банка.
«Если банк или микро-финансовая организация не проверят данные БКИ и выдадут кредит при наличии запрета, то они не смогут потребовать от заемщика исполнения обязательств по заключенному кредитному договору», — добавляет Юлия Загинайко из АБ «Качкин и Партнеры».
Сколько будет действовать запрет?
Запрет не имеет какого-то конечного срока — потенциально он может действовать бесконечно.
То есть человек, который его оформил, теперь никогда не сможет взять кредит?
Запрет всегда можно отменить, но сделать это может только сам человек. «Заявление [о запрете выдавать займы] всегда можно отозвать, — поясняет Алина Бажулина из Фора-банка, — делается это также двумя способами: либо очно в МФЦ, либо дистанционно через "Госуслуги"».
«Запрет перестанет действовать на второй день, после того как в бюро кредитных историй появляться данные о его отмене», — продолжает Юлия Загинайко из АБ «Качкин и Партнеры».
Кроме того, добавляет Загинайко, запрет в принципе не распространяется на несколько видов кредитов: ипотеку, автокредит, займ под залог имущества и на образовательные кредиты.
А сколько раз можно вводить и снимать запрет?
Вводить и снимать ограничение можно сколько угодно раз. Во всяком случае пока, законодатели не предусмотрели никаких ограничений.
«Вы можете подавать и отзывать заявление тогда, когда вам это необходимо. С учетом того, что онлайн процедура достаточно проста, труда это не вызовет», — предполагает объясняет Алина Бажулина из Фора-банка.
Кстати, а от рекламы кредитов это тоже защитит?
Скорее всего, от рекламы банковских услуг запрет все же не защитит. «Банкам сложно будет отследить, стоит у вас запрет или нет, так как данные из бюро кредитных историй можно получать только с разрешения потенциального заемщика, — объясняет Алина Бажулина из Фора-банка. — То есть убедиться в наличии вашего желания не брать кредиты банк самостоятельно не сможет».
Впрочем, напоминает Юлия Загинайко из АБ «Качкин и Партнеры», просто так посылать сообщения потенциальным клиентам банки не могут. «Им, как и ранее, необходимо получить согласие на рекламную рассылку. Если банк присылает Вам рекламу кредитных продуктов, Вы можете смело от нее отказаться, а если объявления продолжат приходить даже после этого, можно направить жалобу в ФАС», — добавляет юрист.
Кстати, а мошенники не могут обманом меня вынудить снять запрет?
Риск того, что преступники убедят кого-то отказаться от запрета на выдачу кредита действительно есть, признает Юлия Загинайко из АБ «Качкин и Партнеры». У Бюро кредитных историй нет механизма, который позволяет проверить действует ли человек добровольно или по наущению мошенников.
«Однако чтобы дополнительно обезопасить граждан установлен достаточно длительный срок на снятие запрета: два дня с даты подачи заявления и регистрации его в НБКИ, — говорит собеседница редакции. — Это означает, что даже в ситуации, когда под влиянием мошенников гражданин написал заявление на снятие запрета, сразу оформить кредит у мошенников не получится».
Таким образом, добавляет Алина Бажулина из Фора-банка, у потенциальной жертвы мошенников будет около двух суток, чтобы опомнится и отказаться от идеи взять кредит.
А могут ли мошенники снять запрет без моего ведома?
Для того, чтобы снять запрет в МФЦ, необходимо личное участие человека. «Сотрудник должен сверить документ с человеком, его предъявляющим, то есть даже при утере паспорта вероятность, что это получится мала», — предполагает Алина Бажулина из Фора-банка.
Потенциально риск дистанционного снятия запрета выше — мошенники смогут это сделать, если получат контроль над аккаунтом своей жертвы в «Госуслуг». «Поэтому важно использовать сложные пароли, включить двухфакторную аутентификацию, а также ни в коем случае не сообщать данные для доступа к аккаунту третьим лицам», — резюмирует Юлия Загинайко из АБ «Качкин и Партнеры».
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