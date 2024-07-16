Пополнить баланс мобильного номера можно будет только при наличии паспорта РФ

Пополнить баланс сотовой связи будет возможно при предъявлении паспорта, а покупка сим-карты будет доступна исключительно после проверки паспортных данных через Систему межведомственного электронного взаимодействия базы МВД (СМЭВ). Несоблюдение данных требований повлечет за собой штраф на сумму до 10 тысяч рублей за покупку каждой новой сим-карты, проданной с нарушениями. Это касается исключительно тех абонементов, которые платят наличными. Переводы со счетов или карт таким способом не идентифицируются.

Поправки в закон «О связи» еще проходят согласование и могут вступить в силу уже до конца весенней сессии, то есть до 4 августа.