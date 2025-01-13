«Эта идея абсурдна»: в ЦБ прокомментировали слухи о заморозке вкладов россиян

В официальном канале ЦБ ответили на вопросы граждан по поводу возможной заморозки вкладов россиян. Так, в сообщении подобный сценарий окрестили «вредным мифом», а также отметили, что это «грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами». Это может «подорвать» не только основы банковской системы, но и «финансовую стабильность» страны.

В ответах также упомянули заморозку активов как альтернативу повышению ключевой ставки: «Если "заморозить" вклады, люди надолго потеряют доверие к <…> финансовой системе. И вместо того чтобы продолжать размещать сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию. Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится».

Напомним, в начале ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что российские банки могут пойти на заморозку вкладов россиян.

«Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снижать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция. А дальше возникает вопрос: какая стратегия действий, чтобы это не наступило? Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу», — сообщил Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».