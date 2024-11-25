«Большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно»: глава ЦБ Набиуллина о заморозке вкладов россиян

«Наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов уже так много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла», — пишет РБК со ссылкой на слова Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы.

Она также объяснила, что проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам, а они сейчас «прибыльные».

«Мы только что с вами говорили: у банков есть прибыль, они устойчивы, и ставки по кредитам — они всегда выше, чем ставки по депозитам. И поэтому есть абсолютно надежный источник выплат. Вы можете спросить: а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться», — указала Набиуллина, отметив, что банковские ставки во многом определяются ключевой ставкой и по депозитам, и по кредитам.

«И Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции. Это будет абсолютно управляемый упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги с депозитов на потребление очень постепенно. И поэтому здесь мы никаких рисков не видим», — заключила глава регулятора.

Напомним, в начале ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что российские банки могут пойти на заморозку вкладов россиян.

«Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снижать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция. А дальше возникает вопрос: какая стратегия действий, чтобы это не наступило? Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу», — сообщил Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».