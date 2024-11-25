«Большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно»: глава ЦБ Набиуллина о заморозке вкладов россиян

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что банки могут пойти на заморозку вкладов или выплат процентов по ним. Глава ЦБ исключила такое развитие событий.
«Наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас действительно как-то пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов уже так много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла», — пишет РБК со ссылкой на слова Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы.
Она также объяснила, что проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам, а они сейчас «прибыльные».
«Мы только что с вами говорили: у банков есть прибыль, они устойчивы, и ставки по кредитам — они всегда выше, чем ставки по депозитам. И поэтому есть абсолютно надежный источник выплат. Вы можете спросить: а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться», — указала Набиуллина, отметив, что банковские ставки во многом определяются ключевой ставкой и по депозитам, и по кредитам.
«И Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции. Это будет абсолютно управляемый упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги с депозитов на потребление очень постепенно. И поэтому здесь мы никаких рисков не видим», — заключила глава регулятора.
Напомним, в начале ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что российские банки могут пойти на заморозку вкладов россиян.
«Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снижать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция. А дальше возникает вопрос: какая стратегия действий, чтобы это не наступило? Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу», — сообщил Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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