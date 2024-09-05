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Финансы

Курортный сбор превысил ожидаемый объем поступлений за первые пять месяцев

В правительстве Петербурга ожидали, что до конца года с апреля соберут порядка 310 млн рублей. А с июня по август курортный сбор уже принес бюджету 295 млн рублей.

bellena / Shutterstock.com

А с 1 апреля (с момента запуска курортного сбора) по август городской бюджет пополнился на 353,7 млн рублей, пишет «Ъ-СПб» со ссылкой на пресс-службу комитета финансов. Эти показатели за первые пять месяцев проекта превзошли прогнозы Смольного: до вступления в силу закона о курортном сборе предполагалось, что объем поступлений составит 310 млн рублей.

Собранные средства собираются направить на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры города.

Напомним, что в Петербурге с 1 апреля запустили курортный сбор. Теперь туристы, которые приезжают в город, будут платить по 100 рублей в сутки вместе с платой за проживание в отеле, гостинице или санатории. Хотя закон о курортном сборе подписали еще в июле 2023 года, но деньги взимать начали с 1 апреля. От этой обязанности освобождены многодетные семьи и другие льготные категории граждан.

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