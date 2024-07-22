ЦБ представил новую систему расчета курса доллара и евро. Как она работает? А это повлияет на стоимость валюты?

Российский Центробанк представил методику, по которой в России будет устанавливаться официальный курс американской и европейской валюты.
Напомним, ранее курс евро и доллара высчитывался по итогам биржевых торгов. Однако 12 июня было объявлено о введении новых ограничений на российские компании — в их число вошла и Московская биржа, на которой собственно и велась торговля валютой. После этого покупать и продавать доллары и евро на этой площадке стало невозможно.
Из-за этого ЦБ еще в июне объявил о переходе к внебиржевому расчету курса. При этом, эксперты предсказывали, что на выработку конкретного механизма может потребоваться определенное время. Теперь, как обратила внимание газета «Ведомости», Банк России обнародовал новую методику того, как будет рассчитываться стоимость евро и долларов.
Центробанк каждый день будет собирать информацию о сделках между банками, которые были заключены до 15:30. При этом крайние показатели (где цена валюты была очень высокой или очень низкой) браться в расчет не будут. Как пояснил источник издания в ЦБ, такая поправка нужна для того, чтобы исключить вероятность манипуляций, когда два или три участника валютного рынка проведут такую большую по объему сделку, что она может повлиять на обменный курс во всей стране.
Отобранные данные пройдут процедуру «взвешивания» с учетом объемов сделок — проще говоря, стоимость валюты в крупных операциях на десятки или даже сотни тысяч будет влиять на курс больше, чем то, за сколько было продано несколько сотен долларов или евро. При этом, в ЦБ предусмотрели ситуацию, когда за один день все сделки с долларами и евро в стране совершаются всего лишь между двумя банками. Тогда при формировании курса будут учитываться данные не только о таких сделках, но и уровень курса предыдущего дня.
По мнению профессора ВШЭ, инвестбанкира и основателя проекта Bitkogan Евгения Когана, публикация новой методики ничего не изменит для обычного покупателя валюты. «Ничего нового не случилось, — полагает он, — Банк России рассчитывает курс доллара и евро на основе внебиржевых торгов с середины июня после введения санкций на Мосбиржу. Методологию расчета Банк России раскрыл 11 июля, и только сейчас на нее обратила внимание пресса. Из этой методологии следует, что ЦБ отсекает внебиржевые сделки, которые очень далеко отклонились от средних значений».
Евгений Коган
Профессор ВШЭ, инвестбанкир и основатель проекта Bitkogan:
На рядовых гражданах это решение никак не отразится. Оно действует уже более месяца. Методология расчета никак не повлияла на динамику курса рубля, также не влияет она на спреды покупки-продажи наличной валюты в банках.
В свою очередь руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов придерживается немного иного мнения. Как он полагает тот факт, что ЦБ окончательно сформулировал и опубликовал методику расчета курса валют может немного стабилизировать стоимость доллара и евро.
«На мой взгляд, это даст более стабильные показатели, более точно соответствующие реальности, — высказывает он предположение, — Я уже говорил раньше, что много где курс считается по внебиржевым сделкам. Думаю ЦБ посмотрел на статистику показатели и на этой основе доработал методику. В любом случае это должно дать более стабильные показатели курса и уменьшить спред между покупкой и продажей».
Дмитрий Леснов
Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам»:
В статье говорится, что регулятор, в частности, решил «отсечь» из курсообразования 25% верхних и нижних значений сделок. Основной целью такого отсечения является снижение волатильности, которая влияет на установку курса рубля к иностранным валютам со стороны Центрального банка, то есть, чем больше коридор, диапазон цен, тем более волатильно само значение курса. Поэтому это отсечение дает возможность сделать курс более предсказуемым, менее волатильным и приближенным к рыночным условиям.
Стоит отметить, что метод определения курса по внебиржевым сделкам достаточно сильно отличается от тех способов, которые использовались раньше при биржевых торгах. То есть даже, если взять кросс-курс - доллар к юаню и юань к рублю, то в целом внебиржевой курс отличается на 1,5—2% от биржевого курса, который можно вывести косвенным образом. Поэтому такое отклонение считается достаточно серьезным.
В отсутствие биржевых торгов степень прозрачности достаточно сильно снизилась, но мы видим, что Центральный банк предпринимает меры для того, чтобы, во-первых, сгладить колебания и волатильность курса, во-вторых, сделать его более прозрачным, понятным для игроков, для всего рынка. Это положительный момент. Но как это будет на самом деле, покажет время. Будем внимательно следить за этим.
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