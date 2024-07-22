ЦБ представил новую систему расчета курса доллара и евро. Как она работает? А это повлияет на стоимость валюты?

Напомним, ранее курс евро и доллара высчитывался по итогам биржевых торгов. Однако 12 июня было объявлено о введении новых ограничений на российские компании — в их число вошла и Московская биржа, на которой собственно и велась торговля валютой. После этого покупать и продавать доллары и евро на этой площадке стало невозможно.

Из-за этого ЦБ еще в июне объявил о переходе к внебиржевому расчету курса. При этом, эксперты предсказывали, что на выработку конкретного механизма может потребоваться определенное время. Теперь, как обратила внимание газета «Ведомости», Банк России обнародовал новую методику того, как будет рассчитываться стоимость евро и долларов.

Центробанк каждый день будет собирать информацию о сделках между банками, которые были заключены до 15:30. При этом крайние показатели (где цена валюты была очень высокой или очень низкой) браться в расчет не будут. Как пояснил источник издания в ЦБ, такая поправка нужна для того, чтобы исключить вероятность манипуляций, когда два или три участника валютного рынка проведут такую большую по объему сделку, что она может повлиять на обменный курс во всей стране.

Отобранные данные пройдут процедуру «взвешивания» с учетом объемов сделок — проще говоря, стоимость валюты в крупных операциях на десятки или даже сотни тысяч будет влиять на курс больше, чем то, за сколько было продано несколько сотен долларов или евро. При этом, в ЦБ предусмотрели ситуацию, когда за один день все сделки с долларами и евро в стране совершаются всего лишь между двумя банками. Тогда при формировании курса будут учитываться данные не только о таких сделках, но и уровень курса предыдущего дня.