Я прочел тысячу статей о крипте, но так ничего не понял. Объясняем максимально просто: где покупать, как выводить, во что вкладывать

Для начала, что такое криптовалюта?

Вообще, правильно называть криптовалютой одну единственную «монету» — биткоин. Все остальное верно именовать альткоинами. Но сейчас все настолько перемешалось, что слово «криптовалюта» используют для всех видов цифровых валют: биткоин, эфир и так далее.

Что же это такое? Биткоины, как и другие криптовалюты, — это, по сути, записи в специальной таблице. Их невозможно подделать, поскольку каждая новая строчка таблицы хранит информацию обо всех предыдущих. То есть, чтобы исправить одну строчку, нужно переделать все предыдущие. При этом копии этой таблицы хранятся на тысячах разных серверов, поэтому пытаться взломать один из них бесполезно. В результате сейчас, пока не изобретены квантовые компьютеры, взлом биткоина и других крупнейших криптовалют считается невозможным.

Для чего крипта нужна лично вам?

Все мы сталкиваемся с недостатками традиционной банковской системы: высокие комиссии за переводы, постоянный контроль, риск что любой платеж может быть заблокирован. Криптовалюты снимают эти проблемы. Деньги переводятся минуя традиционную банковскую систему. Благодаря этому вы можете перевести любую сумму: от 1000 рублей до 10 миллионов долларов, платя одинаковую комиссию. Например в среде биткоина нормально перевести 10 млн долларов, потратив на саму транзакцию буквально 5—10 долларов. При этом вы сами решаете кому, сколько и в какой момент вы можете послать денег, вам не надо помнить ни о каких суточных лимитах и каких-то запретах.

Плюс к этому можно зарабатывать на изменении курсов криптовалют. Наверное, для новичка это главное, хотя в дальнейшем, по мере знакомства станет понятно, что с криптовалютами можно работать и иначе. Так, сейчас существует порядка 30 способов заработка на крипте, но для того, чтобы ими пользоваться, надо уже детальнее разбираться в том, как работает та или иная «монета».