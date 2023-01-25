Я прочел тысячу статей о крипте, но так ничего не понял. Объясняем максимально просто: где покупать, как выводить, во что вкладывать

Сегодня многим, кто никогда даже не думал о покупке криптовалюты, приходится разбираться, как ею пользоваться, чтобы переводить деньги за рубеж или оплачивать услуги в интернете. Специально для тех, кто прочитал уже тысячу сложных инструкций для новичков и только сильнее запутался, редакция «Собака.ru» вместе с криптоинвестором Андреем Рябых подготовила максимально простой разбор на эту тему. Да, и если вы вдруг станете криптомиллионером — мы тут (ни) при чем!
Для начала, что такое криптовалюта?
Вообще, правильно называть криптовалютой одну единственную «монету» — биткоин. Все остальное верно именовать альткоинами. Но сейчас все настолько перемешалось, что слово «криптовалюта» используют для всех видов цифровых валют: биткоин, эфир и так далее.
Что же это такое? Биткоины, как и другие криптовалюты, — это, по сути, записи в специальной таблице. Их невозможно подделать, поскольку каждая новая строчка таблицы хранит информацию обо всех предыдущих. То есть, чтобы исправить одну строчку, нужно переделать все предыдущие. При этом копии этой таблицы хранятся на тысячах разных серверов, поэтому пытаться взломать один из них бесполезно. В результате сейчас, пока не изобретены квантовые компьютеры, взлом биткоина и других крупнейших криптовалют считается невозможным.
Для чего крипта нужна лично вам?
Все мы сталкиваемся с недостатками традиционной банковской системы: высокие комиссии за переводы, постоянный контроль, риск что любой платеж может быть заблокирован. Криптовалюты снимают эти проблемы. Деньги переводятся минуя традиционную банковскую систему. Благодаря этому вы можете перевести любую сумму: от 1000 рублей до 10 миллионов долларов, платя одинаковую комиссию. Например в среде биткоина нормально перевести 10 млн долларов, потратив на саму транзакцию буквально 5—10 долларов. При этом вы сами решаете кому, сколько и в какой момент вы можете послать денег, вам не надо помнить ни о каких суточных лимитах и каких-то запретах.
Плюс к этому можно зарабатывать на изменении курсов криптовалют. Наверное, для новичка это главное, хотя в дальнейшем, по мере знакомства станет понятно, что с криптовалютами можно работать и иначе. Так, сейчас существует порядка 30 способов заработка на крипте, но для того, чтобы ими пользоваться, надо уже детальнее разбираться в том, как работает та или иная «монета».
Сколько есть криптовалют?
В настоящий момент — 22 339. Вернее, столько криптовалют признает основной классификатор CoinMarketCap.com, связанный с крупнейшей криптобиржей планеты Binance. На самом деле криптовалют гораздо больше — сотни тысяч. Но подавляющее их большинство — это однодневки, о которых все забывают на следующий день после их появления.
Что выбрать новичку?
Для новичка я рекомендовал бы два варианта. Первый и самый очевидный выбор — биткоин. Это классика! И, вероятно, это единственная криптовалюта, на которую следовало бы обратить внимание тем начинающим, которые хотят именно инвестировать в криптовалюту, а не просто использовать ее для перевода средств или покупок.
Второй вариант — стейблкоины, то есть криптовалюты, цена которых равняется одному доллару. Они как раз нужны для случаев, когда вы хотите перевести куда-то часть своего капитала. Для этого они подходят идеально. Вы покупаете их по курсу один стейблкоин/один доллар, переводите куда вам надо, и там они все еще будут стоить один доллар.
Какие стейблкоины существуют? Тезер (он же USDT), Циркуль (он же USDC) и собственная криптовалюта биржи Binance, которая называется BUSD. Тезер — самый распространенный, но с ним есть ряд нюансов. Его создатели не всегда могут показать, что он полностью обеспечен реальными долларами. Циркуль — самый надежный, но менее распространенный. С BUSD есть больше сложностей, поэтому новичкам я бы его не рекомендовал. Для них лучше остановиться на USDT и USDC.
Хранить деньги в стейблкоинах бесполезно — все равно что просто покупать доллары. С той лишь разницей, что USDT и USDC — это не настоящие доллары. Это, по сути, цифровые долговые расписки, за которые вам готовы отдать доллары. Вероятность, что компании, выпускающие эти долговые расписки, закроются, а сами стейблкоины обесценятся, крайне низкая, но все равно не нулевая.
Где купить криптовалюту?
Самый простой вариант, для пользования которым почти ничего не надо делать, — это криптообменники. Существует, к примеру, агрегатор обменников BestChange.com. Курс в таких обменниках хуже, чем, скажем, на биржах, но зато не надо проходить регистрацию.
Второй способ покупки — это система P2P (от человека к человеку), которая есть на всех крупнейших биржах. То есть вы заходите на биржу, там в разделе P2P есть такие же, как вы, пользователи, которые хотят купить или продать криптовалюту. Вы списываетесь с тем, чье предложение вам кажется наиболее выгодным, и покупаете. Чем этот способ хорош? Биржа берет на себя риски. Если вы покупаете биткоин, то биржа блокирует крипту у второй стороны для вашей сделки. Вы переводите деньги продавцу, и если он по каким-то причинам не выполнил свои обязательства (например, просто заснул), биржа сделает это за него. После вашей жалобы.
Третий вариант — купля-продажа на самой бирже. Он самый выгодный, но для новичков самый сложный. Нужно понимать, как выставлять ордер на покупку или продажу, как закрывать сделки, как переводить деньги между счетами. Если разобраться, то это не так сложно, но потратить время на изучение механизмов работы все равно потребуется.
Какую биржу выбрать новичку?
Сейчас из-за санкций у россиян могут возникнуть сложности на европейских и американских площадках. К сожалению, к таковым относится крупнейшая и известнейшая криптобиржа Binance. Хотя пока сообщений о том, что россиян оттуда удаляют просто по факту гражданства нет, однако лимит для россиян на этой бирже составляет 10000 евро.
Учитывая все вышесказанное, следует присмотреться к биржам в азиатской или сейшельской юрисдикции. К примеру, KuCoin, ByBit или Garantex. Все они имеют русскоязычные версии, которые будут понятны новичкам.
Как зарегистрироваться на криптобирже?
Да почти так же как на обычном сайте. Для этого нужно электронное устройство — подойдет и смартфон, но лучше компьютер или ноутбук. Вы заходите на сайт и заполняете анкету. После этого вам на электронную почту приходит письмо с просьбой подтвердить регистрацию.
Однако важно учитывать, что придется пройти процедуру авторизации (так называемая процедура Know you client или сокращенно KYC). Для этого попросят сфотографировать паспорт или водительские права. Никакой анонимности на большинстве криптобирж давно нет.
Где хранить криптовалюту?
На криптокошельке — они бывают трех видов: холодные, теплые и горячие.
Горячими называют те кошельки, которые находятся исключительно в онлайне. Классический пример — ваш кошелек на сайте любой криптобиржи. Он хорош тем, что находящуюся на нем криптовалюту можно очень быстро использовать: продать, купить, обменять, расплатиться. Но эти кошельки стоят денег (например, один из популярных, Trezor, — 57 евро). Новичкам следует использовать такие кошельки только для покупки и продажи.
Теплый кошелек — это программа, очень похожая на банковское приложение. Такой вариант считается оптимальным для новичков. Поскольку переведенные туда «монеты» сохранятся, даже если закроется биржа, на которой вы их купили.
Есть еще холодные кошельки — это, по сути, флешки, на которых установлено специальное ПО. Причем это программное обеспечение настолько защищено, что даже если мы воткнем кошелек в компьютер с вирусами, то вредоносные программы не получат доступа к нашей криптовалюте. Но эти кошельки стоят заметных денег, поэтому их покупка имеет смысл, когда вы храните криптовалюту на миллионы рублей. Если же объемы меньше, то теплого кошелька вам хватит за глаза.
А покупать криптовалюту вообще законно?
Сейчас мы можем точно сказать только, что это не запрещено. Закона, регулирующего оборот криптовалюты, в России нет. Его временами пытаются принять, но каждый раз законопроект получается таким противоречивым, что не проходит требуемой процедуры в Госдуме.
Говорят, что за операции с криптовалютой банки блокируют карты, это правда?
И да и нет. Банки могут заблокировать карту, с которой клиент покупает криптовлаюту, но это связано не с тем, что «Сбер» или «Альфа-банк» принципиально против крипты. Дело в том, что закон требует от банков жестко пресекать любые попытки легализации преступных средств, финансирование терроризма и наркотрафика.
Поскольку преступники действительно используют криптовалюту, то и банковские алгоритмы могут среагировать на совершенно легальную операцию, не связанную ни с каким криминалом. Поэтому для того, чтобы покупать «монеты», я рекомендую завести отдельную карту. Если вы получаете зарплату, к примеру, на ВТБ или «Санкт-Петербург», то оформите карту «Тинькофф» или «Альфа».
Маленький нюанс для тех, кто живет в Петербурге и Москве. В этих городах работают физические офисы такой биржи, как Garantex.io (в Петербурге он расположен между станциями метро «Сенная площадь» и «Владимирская»). Там есть касса, вы отдаете туда бумажные рубли, и они у вас сразу появляются на счете биржи, где за них вы можете купить что хотите: биткоин, USDT, USDC и т.д. Тогда никаких рисков для ваших карт нет вообще. Единственное условие — у вас уже должен быть аккаунт на бирже.
Есть ли инвестприложения для крипторынка?
В России нет. Единственный российский банк, который заявлял о намерении запустить такую услугу, — это, насколько я знаю, «Тинькофф». Однако из-за отсутствия соответствующего закона эти планы пока так и остались планами.
Можно ли стать жертвой мошенников при покупке криптовалюты?
Конечно, мошенников очень много. Telegram изобилует каналами, в которых делают неслыханно «выгодные» предложения: «дай мне тысячу рублей, и я сделfю из них миллион». Бывают «черные» обменники — офисы, снимаемые на пару суток, специально под «разводку».
Именно поэтому важно пользоваться только известными, проверенными биржами и обменниками. Это не всегда панацея, но позволит свести риск к минимуму.
И, главное, помнить очень простое правило, которое пришло к нам еще из 1990-х. Если ты видишь очень выгодную схему и не понимаешь, кто же остается в дураках, пока все зарабатывают сказочные деньги, то знай — в дураках хотят оставить тебя.
Могут ли криптовалюту украсть?
Здесь все, как в банке. Если ваша криптовалюта хранится в кошельке, то украсть ее можно, лишь узнав логин и пароль от кошелька. Поэтому с ними нужно обращаться так же бережно, как с пин-кодом вашей банковской карты или паролем для входа в банковское приложение.
А заблокировать криптовалюту могут?
Bitcoin — децентрализованная «монета», данные о которой хранятся на множестве различных серверов. Поэтому его заблокировать нельзя. Стейбл-коины — централизованные криптовалюты, которые потенциально можно «заморозить». Однако пока ни одного прецедента их блокировки по национальному признаку, только за то, что у владельца тот или иной паспорт, не было.
Скорее всего, таких случаев и не будет, потому что на крипторынке огромная конкуренция. Если владелец какой-то валюты начнет блокировать «монеты» у россиян, или у китайцев, или у американцев, то все клиенты просто перейдут в другую криптовалюту.
Как криптовалюту снова превратить в живые деньги?
Все зависит от юрисдикции. Так, в Турции это сделать легче легкого — прямо на улице стоят лавки, где вы можете моментально обменять биткоины на доллары или лиры. В ОАЭ вы кое-где даже можете расплатиться в криптовалюте. В Грузии появляются даже биткоинматы, то есть банкоматы, которые работают с биткоином. С их помощью вы переводите свои «монеты» владельцу автомата, а взамен получаете лари.
В Европе и США все сложнее. Кое-где там тоже существуют обменники, но в целом налоговое законодательство там намного сложнее. И если вы попытаетесь через крипту завести туда сколько-нибудь значительные деньги, то вам придется подробно объяснить, откуда у вас эти средства.
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