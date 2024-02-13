Криптовалюты резко дорожают — bitcoin не стоил так дорого с 2021 года! Что происходит? И стоит ли срочно покупать «крипту»?

Почему резко растет bitcoin?

Андрей Рябых: Фундаментальных причин мне видится две. Первая — приход на рынок bitcoin ETF, то есть инструмента, который позволяет сделать криптовалюту более удобным активом. Что происходит, если объяснять на пальцах. На биржу приходит фонд, который покупает, скажем, 100 «битков», потом он режет их на 100 тысяч частей и продает как отдельные акции.

Таким образом, рядовому покупателю не нужно заводить криптокошельки, запоминать пароли, тайные фразы. Нужно просто зайти в инвестиционное приложение, нажать кнопочку, как в каких-нибудь «Яндекс.Инвестициях» и все, у него есть 0,001«битка». Стало быть на рынок могут прийти условные «домохозяйки», это значит, что на бирже будет намного больше денег. ETF пришли в январе, и вот сейчас, к середине февраля курс стал на это реагировать.

Вторая причина весенний халвинг — повышение себестоимости «добычи» bitcoin. Тут надо объяснить как она происходит. Майнинг — это процесс решения очень-очень сложных математических задач. Опять же, объясняя на пальцах, когда майнер решает эту задачу, его награждают определенным количеством «битков». Но в программный код этой криптовалюты вшита процедура халвинга, то есть периодического снижения размера вознаграждения майнерам.

То есть, если раньше майнер получал одно количество bitcoin за потраченное электричество и часы вычислительных мощностей его компьютера, то после халвинга, это количество становится в два раза меньше. Соответственно себестоимость повышается. Сейчас, в некоторых источниках говорится, что себестоимость может достичь 40 тысяч долларов за 1 bitcoin. Соответственно, если цена будет ниже, то часть майнеров просто угрожает уходом с рынка.