Криптовалюты резко дорожают — bitcoin не стоил так дорого с 2021 года! Что происходит? И стоит ли срочно покупать «крипту»?

Одна из главных новостей середины февраля — всплеск на крипторынке. Вечером 12-го числа курс Bitcoin на бирже превысил отметку в 50 тысяч долларов. Так дорого главная криптовалюта не стоила почти три года. Что происходит — спекуляции или конец криптозимы? Надолго ли это? Какие аргументы есть в пользу покупки или продажи цифровых денег? На эти вопросы «Собака.ru» отвеча.т криптоинвестор Андрей Рябых и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Почему резко растет bitcoin?
Андрей Рябых: Фундаментальных причин мне видится две. Первая — приход на рынок bitcoin ETF, то есть инструмента, который позволяет сделать криптовалюту более удобным активом. Что происходит, если объяснять на пальцах. На биржу приходит фонд, который покупает, скажем, 100 «битков», потом он режет их на 100 тысяч частей и продает как отдельные акции.
Таким образом, рядовому покупателю не нужно заводить криптокошельки, запоминать пароли, тайные фразы. Нужно просто зайти в инвестиционное приложение, нажать кнопочку, как в каких-нибудь «Яндекс.Инвестициях» и все, у него есть 0,001«битка». Стало быть на рынок могут прийти условные «домохозяйки», это значит, что на бирже будет намного больше денег. ETF пришли в январе, и вот сейчас, к середине февраля курс стал на это реагировать.
Вторая причина весенний халвинг — повышение себестоимости «добычи» bitcoin. Тут надо объяснить как она происходит. Майнинг — это процесс решения очень-очень сложных математических задач. Опять же, объясняя на пальцах, когда майнер решает эту задачу, его награждают определенным количеством «битков». Но в программный код этой криптовалюты вшита процедура халвинга, то есть периодического снижения размера вознаграждения майнерам.
То есть, если раньше майнер получал одно количество bitcoin за потраченное электричество и часы вычислительных мощностей его компьютера, то после халвинга, это количество становится в два раза меньше. Соответственно себестоимость повышается. Сейчас, в некоторых источниках говорится, что себестоимость может достичь 40 тысяч долларов за 1 bitcoin. Соответственно, если цена будет ниже, то часть майнеров просто угрожает уходом с рынка.
Владислав Антонов
Финансовый аналитик BitRiver:
Bitcoin растет из-за совпадения сразу нескольких факторов. Один из них — это высокий спрос на криптовалюту со стороны институциональных, то есть крупных инвесторов. Это могут быть банки, компании или, как сейчас, инвестиционные фонды. Еще один фактор — это приближающийся халвинг, важнейшее событие в мире цифровых активов. Кроме того, нормализация глобальных экономик тоже способствует росту цены на биткоин — как и на другие активы, связанные с риском.
Значит ли, что криптозима закончилась?
Андрей Рябых: С точки зрения циклов роста и падения курса, Bitcoin должен прибавлять в цене в следующем году. Поэтому говорить о том, что на рынке что-то началось, мне кажется, рано. Это подтверждается еще и тем, что другие криптовалюты не растут так сильно. То есть движение есть, но не в разы. Это заставляет предположить, что сейчас речь идет о спекулятивной перекачке денег в bitcoin в связи с событиями, которые я обозначил выше.
В прошлый раз, в 2020-м году перед халвингом, буквально за два месяца, цена Bitcoin обвалилась на 60%. Если такое произойдет опять после рекордного роста, можно ли говорить, что криптозима закончилась? Впрочем, важно понимать, что никто из нас не знает будущего и ситуация на всех рынках, в том числе на криптовалютном, очень непредсказуемая.
Владислав Антонов
Финансовый аналитик BitRiver:
Да, вероятно, можно говорить о завершении «криптозимы». Это стало видно еще в декабре и подтверждается сейчас. Основной фундаментальный фактор — спрос. Он есть и он сильный.
Можно ли говорить, что рост Bitcoin уже закончился и покупать его поздно?
Андрей Рябых: Повторюсь, никто не знает будущего, и я не могу давать инвестиционные рекомендации, но по моим ощущениям рынок ждет коррекция. Вдумайтесь, 12-го февраля 375 тысяч человек купили 119 тысяч «битков» на 6 миллиардов долларов по цене больше 50 тысяч за bitcoin! Теперь логично, что рынку нужно будет «сходить вниз» (скорректировать цену bitcoin в сторону снижения, — Прим. ред.).
С другой стороны понятно, что если завтра на новостях о рекордном росте, еще 250 тысяч человек придут на биржу, то курс двинется дальше вверх. Но лично мне кажется, что 50 тысяч уже хорошая цена и оснований для дальнейшего резкого роста нет.
Владислав Антонов
Финансовый аналитик BitRiver:
Однозначно сказать, исчерпан ли лимит роста «прямо сейчас», невозможно. Биржевые настроения связаны с колоссальным количеством факторов, катализаторов и драйверов. Любой из них может «выстрелить» в любой момент времени. Рост может быть длительным. Ближайшая цель: 52 тысячи долларов, затем 54 — 55 тысяч.
Такой курс криптовалюты надолго, или это может быть пиком?
Андрей Рябых: Если вы думаете, стоит ли сейчас купить bitcoin, который уже есть или стоит подождать, вырастет ли он еще сильнее, то я бы мыслил иначе. Я бы не смотрел, куда он может прийти, а подумал бы, откуда я стартовал.
Если я купил «биток» за 15 тысяч, а сейчас он стоит 50 тысяч, то смысл его сейчас «морозить»? У меня трехкратный рост в долларах. Вообще, по правилам, если вы вкладываетесь в рискованный актив и он вырос в два раза, то вы должны продать половину, то есть вернуть потраченное, и продолжать смотреть за тем, что происходит с остальной частью. То есть инвестиция в любом случае не принесет вам убытков. Вообще страх упущенной выгоды — очень плохой советчик.
Если же вы вышли на рынок при цене 49 тысяч, то какой смысл сейчас что-то продавать? Хотя, повторюсь, это не может быть инвестиционной рекомендацией. Рынок слишком непредсказуем и манипулятивен и каждый должен сам решать, исходя из своих финансовых целей.
В любом случае, чего точно не стоит делать — совершать слишком резких движений. Хотите инвестировать — разбейте ту сумму, которую вы для этого отвели, на десять частей и покупайте раз в неделю, раз в две недели. Тогда вы точно получите равновесную цену. А закинуть сейчас все деньги на рынок — сомнительное решение в условиях общей неопределенности.
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