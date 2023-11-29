Россияне теперь должны платить налоги с доходов по вкладам! Кому и сколько придется отдать государству? Отвечаем!

А как налог рассчитывается теперь?

Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»: Налогом облагается только доход по вкладу, то есть проценты, начисленные банком на сумму вклада или на остаток денежных средств на счете. При этом налог начисляется только на разницу между общей суммой процентов по вкладу и необлагаемой суммой процентов. Налогооблагаемая сумма рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальный размер ключевой ставки Банка России за год.

Например, по состоянию на 01.11.2023 ключевая ставка Банка России составляет 15 %. Если до конца текущего года ставка не вырастет, то сумма необлагаемого дохода составит 150 тыс. руб. (1 млн x 15 %). С суммы процентов по счетам и вкладам, полученных в 2023 году и превышающих эту сумму, нужно будет уплатить налог по ставке 13 %.

Пример: Если, предположим, у гражданина на начало 2023 года был открыт вклад в банке на сумму 1 млн рублей по ставке 17 % годовых с выплатой процентов в конце периода, то сумма процентов за год составит 170 тыс. руб., соответственно, такой гражданин должен будет уплатить налог с 20 тыс. рублей (170 тыс. руб. — 150 тыс. руб.). Сумма налога в этом случае составит 2 600 руб. (20 тыс. руб. x 13 %).

Налог с доходов по вкладам, открытым в иностранной валюте, рассчитывается по такой же формуле. При этом такие доходы рассчитываются в рублях по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату выплаты процентов.