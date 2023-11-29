Россияне теперь должны платить налоги с доходов по вкладам! Кому и сколько придется отдать государству? Отвечаем!

С 2023 года начинает действовать закон, обязывающий россиян платить налог с банковских вкладов. Насколько больших счетов это касается? Какую сумму придется отдать? А также когда и как нужно будет перечислять деньги в налоговую? Разбираемся вместе со специалистами.
Почему теперь надо платить налог со вкладов?
Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»: В 2021 году в силу вступил новый закон о налогообложении процентов по счетам и вкладам в банках. По нему обложению налогом подлежали проценты по счетам и вкладам, полученные, начиная с 2021 года. Поскольку налоги за текущий год уплачиваются в следующем году, первые выплаты должны были состояться до 1 декабря 2022 года.
Однако весной 2022 года был принят новый закон, который освобождал от уплаты этого налога с процентов, полученных в 2021 и 2022 годах. На доходы, полученные в 2023 году, эта льгота уже не распространяется. Следовательно, в 2024 году придется заплатить налог с процентов по вкладам, полученных в 2023-м.
Раз закон приняли еще в 2021 году, нужно ли будет платить налоги за 2021-й и 2022-й?
Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»: Нет, налоги с процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы платить не нужно. В отношении этих доходов действует налоговая льгота. Налоги нужно будет платить только с доходов по вкладам и счетам, полученных в 2023 году. При этом не имеет значения, когда открыт вклад в банке: в 2023 году или ранее. Проценты, выплаченные банком за пользование денежными средствами в 2023 году, будут включены в расчет налога.
А разве раньше налог по вкладам платить было не надо?
Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»: До 2021 года обязанность уплачивать налог с процентов по вкладам возникала только в случае, если сумма процентов по вкладу превышала сумму процентов, рассчитанную по ключевой ставке ЦБ РФ за соответствующий период времени более чем на 5 % (для рублевых вкладов) или более чем на 9 % (для вкладов в иностранной валюте). При этом налог уплачивался с суммы такого превышения, а ставка налогообложения составляла 35 % для резидентов и 30 % для нерезидентов.
А как налог рассчитывается теперь?
Артем Рудой, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»: Налогом облагается только доход по вкладу, то есть проценты, начисленные банком на сумму вклада или на остаток денежных средств на счете. При этом налог начисляется только на разницу между общей суммой процентов по вкладу и необлагаемой суммой процентов. Налогооблагаемая сумма рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальный размер ключевой ставки Банка России за год.
Например, по состоянию на 01.11.2023 ключевая ставка Банка России составляет 15 %. Если до конца текущего года ставка не вырастет, то сумма необлагаемого дохода составит 150 тыс. руб. (1 млн x 15 %). С суммы процентов по счетам и вкладам, полученных в 2023 году и превышающих эту сумму, нужно будет уплатить налог по ставке 13 %.
Пример: Если, предположим, у гражданина на начало 2023 года был открыт вклад в банке на сумму 1 млн рублей по ставке 17 % годовых с выплатой процентов в конце периода, то сумма процентов за год составит 170 тыс. руб., соответственно, такой гражданин должен будет уплатить налог с 20 тыс. рублей (170 тыс. руб. — 150 тыс. руб.). Сумма налога в этом случае составит 2 600 руб. (20 тыс. руб. x 13 %).
Налог с доходов по вкладам, открытым в иностранной валюте, рассчитывается по такой же формуле. При этом такие доходы рассчитываются в рублях по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату выплаты процентов.
Евгения Заинчуковская
Советник налоговой практики VERBA Legal:
«Ставка НДФЛ с процентных доходов как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов одинакова — 13 % (при сумме дохода не более 5 млн руб.). Если сумма полученного дохода превышает 5 млн руб., налоговая ставка составляет 650 тыс. руб. и 15 % суммы соответствующих доходов, превышающей 5 млн руб».
А что если вклады в разных банках?
Илья Прядеин, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»: В случаях, когда счетов несколько, при определении налоговой базы учитывается сумма полученных процентов по всем счетам (в том числе зарплатным) во всех банках — даже если речь идет о разных банках. Полученные проценты в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату получения дохода. Исключение составляют эскроу-счета и банковские счета с процентной ставкой на остаток меньше 1% годовых, они не учитываются при определении налоговой базы.
То есть, проще говоря, берется ваш доход (именно те проценты, которые вы получили, а не общая сумма вклада) со всех счетов во всех российских банках и суммируется. Потом из него вычитается сумма, которая не облагается налогом и с остатка вы платите налог. Если разница будет меньше нуля – налог платить не надо. Если больше нуля – полученную разницу (налоговую базу) необходимо умножить на ставку налога – 13% в отношении доходов до 5 000 000 рублей и 15% в отношении доходов, превышающих 5 000 000 рублей.
Пример: у вас есть четыре вклада в четырех разных банках под 7%, 12%, 14% и 15%. За год проценты, которые вам начислили по ним составили 600 000 рублей. Тогда вы платите налог по формуле 600 000 - 150 000 (не облагаемая налогом сумма) * 13% = 58 500 рублей. Ровно столько вы должны будете заплатить.
А есть ли счета, с которых не надо платить налог?
Евгения Заинчуковская, Советник налоговой практики VERBA Legal: Да. В налогооблагаемую базу не включаются проценты по вкладам в рублях в российских банках, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1 %.
Также не платится налог с процентов по счетам эскроу (Специальный счет, на который покупатель какой-то вещи, чаще всего недвижимости, вносит оплату, и она блокируется банком, пока сделка не завершена, после чего продавец может забрать деньги. — Прим. ред.).
Как и когда платить налог?
Евгения Заинчуковская, Советник налоговой практики VERBA Legal: Здесь все зависит от банка, в котором находятся средства.
- Если у вас счет в российском банке:
Декларировать процентный доход по вкладам в российских банках не нужно. Исчисляют НДФЛ с процентов налоговые органы на основании сведений, полученных от банков. Уплатить налог нужно будет после получения налогового уведомления, которое придет в Госуслугах.
- Если у вас счет в иностранном банке:
Процентные доходы налоговых резидентов РФ по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме по ставке 13 % (при сумме дохода не более 5 млн руб.). Если сумма полученного дохода превышает 5 млн руб., налоговая ставка составляет 650 тыс. руб. и 15 % суммы соответствующих доходов, превышающей 5 млн руб. По окончании календарного года налоговому резиденту следует самостоятельно отразить полученный доход в налоговой декларации и уплатить налог.
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