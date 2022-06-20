Зима или заморозки?

Эксперты по-разному оценивают положение вещей на крипторынке. «Криптозима суровая и рынок может накрыть катаклизм в виде очередного обрушения и медленного восстановления цены, которое может затянуться на несколько лет, — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, — после пандемии центральные банки G7 напечатали много денег для поддержания экономик. А cейчас не знают, как сдержать высокую инфляцию из-за энергетического кризиса. ФРС США борется с инфляцией через повышение ставок. Ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва укрепляет доллар, повышает доходность на гособлигации и давит на фондовый рынок. Криптовалюта относится к классу рискованных активов, поэтому распродажа акций вызывает распродажу криптовалют».

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын также связывает обвал с общеэкономической ситуацией. Приток новых денег в криптовалюты снижается на фоне рекордной инфляции в США и повышения ключевой ставки в американской федеральной резервной системой. Это в свою очередь повлияет на доступность кредита. «В криптовалюты крупные инвесторы предпочитают вкладываться на деньги, которые достаются легко, в условиях, когда их в любой момент можно выгодно занять», — отмечает он.

Впрочем, не все согласны с тем, что крипторынок находится в системном кризисе. «Мы наблюдаем скачки, а скорее "проседание" по наиболее популярным криптовалютам, — считает доцент кафедры СЗИУ РАНХиГС Олеся Десятниченко. — Здесь нет ничего особого, поскольку рынок криптовалюты всегда был и будет высоковолатильным. Люди, которые в него вкладываются, должны понимать, что сегодня могут купить биткоин за 30 тысяч долларов, завтра — за 40 тысяч, а послезавтра, например, за 25 тысяч. И в этой ситуации сложных или хотя бы каких-то моделей строить невозможно. Сложно утверждать, что это "зима", но то, что это заморозки — очевидно».

Криптоинвестор Андрей Рябых и вовсе считает, что нынешнее падение лишь часть общей цикличности крипторынка. «Биржа деньги не производит, она их перераспределяет, — настаивает он, — есть люди, которые накупили биткоин по 40 тысяч долларов, даже по 60 тысяч, теперь их надо убедить продать его за 20 тысяч. Сделать это непросто, поэтому идет нагнетание, чтобы непрофессионалы вышли, а профессионалы бы купили криптовалюту по низким ценам. Вряд ли это происходит централизовано, просто специалисты думают в одну сторону и толкают тележку в одном направлении».