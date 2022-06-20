Крипторынок переживает нелегкие времена — самые известные криптовалюты подешевели с начала года в два-три раза и продолжают стремительное падение. Крупные блокчейн-проекты схлопываются или проводят сокращения. Эксперты пророчат суровую криптозиму. Почему это происходит? Как долго будет продолжаться? И стоит ли сейчас продавать биткоин по 20 тысяч долларов за монету? Или, наоборот, сейчас лучшее время для покупки? Разбираемся вместе со специалистами.
В середине марта биткоин, самую известную криптовалюту, можно было купить по курсу в 41 тысячу долларов за монету. Сейчас, спустя три месяца, она торгуется на отметке около 20 тысяч долларов, «похудев» чуть меньше чем наполовину. Падение затронуло и другие криптовалюты, к примеру Ethereum потерял за это же время почти две трети своей стоимости.
Паника на рынках повлияла даже на стейблкоины — «тихую гавань» мира криптовалют (их стоимость привязана к доллару США). Некоторые из этих монет эту привязку потеряли. Самым громким скандалом обернулся крах стейбкоинов UST, которые за месяц подешевели в сотню раз. На 10 июня их курс составлял всего лишь $0,01. Власти США даже объявили о намерении открыть расследование произошедшего с UST.
На этом фоне 12 июня крупная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства (это привело к обвалу собственного токена компании на 50%). На следующий день популярная криптобиржа Binance приостановила вывод биткоина. А еще день спустя Coinbase объявил о сокращении 18% сотрудников. CЕО Coinbase Брайан Армстронг предупредил о возможном наступлении «криптозимы».
Зима или заморозки?
Эксперты по-разному оценивают положение вещей на крипторынке. «Криптозима суровая и рынок может накрыть катаклизм в виде очередного обрушения и медленного восстановления цены, которое может затянуться на несколько лет, — полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, — после пандемии центральные банки G7 напечатали много денег для поддержания экономик. А cейчас не знают, как сдержать высокую инфляцию из-за энергетического кризиса. ФРС США борется с инфляцией через повышение ставок. Ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва укрепляет доллар, повышает доходность на гособлигации и давит на фондовый рынок. Криптовалюта относится к классу рискованных активов, поэтому распродажа акций вызывает распродажу криптовалют».
Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын также связывает обвал с общеэкономической ситуацией. Приток новых денег в криптовалюты снижается на фоне рекордной инфляции в США и повышения ключевой ставки в американской федеральной резервной системой. Это в свою очередь повлияет на доступность кредита. «В криптовалюты крупные инвесторы предпочитают вкладываться на деньги, которые достаются легко, в условиях, когда их в любой момент можно выгодно занять», — отмечает он.
Впрочем, не все согласны с тем, что крипторынок находится в системном кризисе. «Мы наблюдаем скачки, а скорее "проседание" по наиболее популярным криптовалютам, — считает доцент кафедры СЗИУ РАНХиГС Олеся Десятниченко. — Здесь нет ничего особого, поскольку рынок криптовалюты всегда был и будет высоковолатильным. Люди, которые в него вкладываются, должны понимать, что сегодня могут купить биткоин за 30 тысяч долларов, завтра — за 40 тысяч, а послезавтра, например, за 25 тысяч. И в этой ситуации сложных или хотя бы каких-то моделей строить невозможно. Сложно утверждать, что это "зима", но то, что это заморозки — очевидно».
Криптоинвестор Андрей Рябых и вовсе считает, что нынешнее падение лишь часть общей цикличности крипторынка. «Биржа деньги не производит, она их перераспределяет, — настаивает он, — есть люди, которые накупили биткоин по 40 тысяч долларов, даже по 60 тысяч, теперь их надо убедить продать его за 20 тысяч. Сделать это непросто, поэтому идет нагнетание, чтобы непрофессионалы вышли, а профессионалы бы купили криптовалюту по низким ценам. Вряд ли это происходит централизовано, просто специалисты думают в одну сторону и толкают тележку в одном направлении».
«До 30% стоимости»
Эксперты сходятся в том, что биткоин, как и другие валюты, продолжат падение. «Ситуация на крипторынке остается напряженной для покупателей», — отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
«Основ, которые бы поддержали стабилизацию и восстановление [на крипторынке], просто нет, — цитирует Bloomberg сооснователя компании Valkyrie Investments Стивена Макклурга. — Все может и, вероятно, станет хуже до того как начнутся улучшения».
Как полагает Леонид Делицын в перспективе месяца-двух основные криптовалюты «могут потерять до 30% стоимости». «Если ли бы биткоин устоял выше 20 тысяч, то мог бы отскочить, — считает он, — пробив эту отметку, он может дальше пойти [снижение] до 16 тысяч, до 15 тысяч [за один биткоин]».
Юлия Вымятнина
Декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Рынок криптовалют может просесть очень сильно — на волне снижения цены и панических либо технических распродаж падение может дойти, например, до 10 тысяч долларов за биткоин и ниже. Но пока именно паника на этом рынке не началась, скорее шла коррекция позиций в связи с резким падением спроса. Многое зависит от того, как будут вести себя фондовые рынки США и других крупных экономик. Если там не начнется волна панических распродаж, стоимость криптовалют постепенно стабилизируется».
«Универсального совета нет»
На фоне резкого падения многие пользователи избавляются от своих криптосбережений, даже несмотря на большие потери. Впрочем, эксперты, опрошенные редакцией, полагают, что делать это нужно лишь в крайнем случае. «Тем инвесторам, у которых остались непроданные криптоактивы, и они куплены не последние деньги, стоит [их] оставить», — считает Владислав Антонов.
Егор Лапшов, креативный продюсер блокчейн-проектов, автор канала про культуру блокчейна BCC и вовсе считает, что криптоактивы нужно не продавать, а покупать. «Меня многие называют блочейн-евангелистом и даже сектантом, но я совершенно уверен, что сейчас лучшее время с 2018 года, чтобы покупать какие-то криптоактивы. Так считаю, не только я. У всех крупных NFT-коллекций, у крутых проектов продажи выросли. Люди, которые понимают, что происходит, несут деньги в эти проекты, потому что их можно купить в 5—7 раз дешевле пиковых значений».
«Универсального совета, [по поводу того, что делать с инвестициями в криптовалюту], нет, — говорит Леонид Делицын. — Все зависит от капитала, которым располагает инвестор, и его толерантности к рискам. Год назад некоторые знаменитые миллиардеры вкладывали ничтожную долю сумм, которыми они управляют, в криптоактивы. Они вполне могут вложиться и сейчас, поскольку потери не будут для них чувствительны, а выиграть будет приятно. Многие из нас не будут сильно огорчены проигрышем ста рублей в игровом автомате».
Что будет дальше?
Эксперты по-разному оценивают среднесрочные перспективы крипторынка. «[Тем, кто вошел в биткоин выше $30 000 нужно] в первую очередь эмоционально себя подготовить и поблагодарить судьбу за ценный опыт», — цитирует Forbes гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, — с точки зрения исторического контекста подешевевшие во время кризиса активы рано или поздно отрастают, но это касается только тех активов, которые сильны фундаментально. В криптовалюте этой точки опоры нет».
С такой оценкой не согласна Олеся Десятниченко из СЗИУ РАНХиГС «"Снег" в июне — не признак зимы, это временное похолодание, которое все равно скоро кончится», — полагает она.
Такого же мнения придерживается Егор Лапшов «У любой успешной криптовалюты есть большой простор для применений: NFT-проекты, метавселенные, игровые проекты. До тех пор, пока есть люди, которые видят в этом смысл (а таких сейчас в мире 300 млн человек, пользующихся криптовалютами), нельзя будет говорить об эффекте домино и схлопывании всего крипторынка», — уверен он.
Юлия Вымятнина
Декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Вокруг криптовалют уже сложилась достаточно серьезная инфраструктура. В этом смысле это не пузырь, это интересный актив, который имеет разные направления использования. Поэтому криптовалюты вряд ли в одночасье полностью исчезнут. Особенно, когда стало понятно, что они могут оказаться полезными в условиях финансовых санкций. Я ожидаю, что в мире в целом продолжится тренд на регулирование и упорядочивание операций с криптовалютами. Специального обеспечения у криптовалют нет, но есть спрос, связанный с разными видами деятельности, причем не обязательно криминальными. Помимо истории с санкциями криптовалюты полезны мигрантам, отправляющих средства в не слишком благополучные страны (Венесуэла, например). Поскольку в обозримом будущем в мире не наступит всеобщее процветание, такого рода спрос будет сохраняться достаточно долго, чтобы криптовалюты пережили очередное падение спроса (и цен)».
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