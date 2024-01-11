Власти резко увеличат продажи валюты с 15 января! Экономист Евгений Коган — о том, что будет с рублем. И ждать ли доллар по 70

С 15 января ЦБ начнет продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Центробанк также резко нарастит объемы продаваемой на торгах валюты. В теории это должно поддержать стабильность рубля, а то и способствовать его укреплению. Ждать ли резких изменений курса? Будет ли возможность закупиться дешевыми евро? И насколько длительным будет эффект? На эти вопросы «Собака.ru» отвечает экономист, ведущий telegram-канала Bitkogan Евгений Коган.
Что произошло?
В четверг, 11 января, стало известно, что ЦБ приступит к продажам валюты и золота из Фонда национального благосостояния. Необходимость такой операции обуславливается тем, что страна недополучила в декабре нефтегазовых доходов — такая практика предусмотрена так называемым бюджетным правилом (оно подразумевает, что при высоких ценах на нефть повышенные доходы отправляются на пополнение валютных резервов, а при недополучении прибыли от углеводородов деньги из запасов пускаются на рынок).
«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд рублей Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.
Параллельно Центральный банк также объявил о резком росте продаж валюты в январе 2024 года. Если в начале месяца ЦБ выпускал на рынок по 900 млн рублей ежедневно, то теперь объемы ежедневных продаж превысят 16 млрд рублей. На фоне этих новостей курсы валют снизились: евро торгуется ниже отметки в 97 рублей, а доллар — ниже 88 рублей.
Что это означает?
Евгений Коган: В течение некоторого периода времени Центральный банк на торгах будет продавать определенное количество валюты, которая будет неким образом стабилизировать курс рубля и, возможно, его укреплять.
Иначе говоря, если кто-то рассчитывает, что рубль будет слабеть, обвалится, то это произойдет вряд ли (хотя в нашей жизни может быть, конечно, все). Появится дополнительный фактор в пользу укрепления рубля.
Нужно ли по этому поводу спекулировать, начинать играть на укрепление рубля? Думаю, что нет, потому что у Центрального банка не стоит задача стремительного укрепления национальной валюты. Стоит ли задача стабилизации? В целом, да. Чем больше укрепляется рубль, тем ниже инфляция, тем больше возможности для снижения ставки рефинансирования.
Насколько может укрепиться рубль?
Евгений Коган: Серьезных укреплений [курса рубля] я бы не ждал. Я не люблю бросаться словами: «85 [рублей за доллар]», «86 [рублей за доллар]» — не люблю эти цифры называть.
Скажем так, если вы ждете, что доллар будет по 70 рублей, то нет, 70 рублей не будет. Если вы думаете, будет ли 75 рублей за доллар, то, опять же, нет, не будет.
Может ли быть 86 рублей? Ну… может быть, как и 86,5 рублей за доллар. Ну вот, как-то так. Без агрессии, ничего такого драматического, от чего мы с вами проснемся среди ночи и будем кричать «Ура!» или «Эврика!», не будет.
Насколько эффект от продаж будет долгосрочным?
Евгений Коган: Скажем так, я бы не загадывал, что это история на долгие месяцы. Скорее, эффект может быть на месяц–другой, а там посмотрим.
Непредсказуемые изменения нас ждут, когда изменится котировки нефти и металлов, когдла у нас начнут меняться ставки, когда в мире будут происходить какие-то новые глобальные события. Пока же ничего особенно не меняется. Пока мы живем в неких базисных условиях…
А что будет завтра? Как писал французский средневековый поэт Пьер де Ронсар: «Сегодня мы живем, а завтра — кто предскажет!»
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