Власти резко увеличат продажи валюты с 15 января! Экономист Евгений Коган — о том, что будет с рублем. И ждать ли доллар по 70

Что произошло?

В четверг, 11 января, стало известно, что ЦБ приступит к продажам валюты и золота из Фонда национального благосостояния. Необходимость такой операции обуславливается тем, что страна недополучила в декабре нефтегазовых доходов — такая практика предусмотрена так называемым бюджетным правилом (оно подразумевает, что при высоких ценах на нефть повышенные доходы отправляются на пополнение валютных резервов, а при недополучении прибыли от углеводородов деньги из запасов пускаются на рынок).

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд рублей Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Параллельно Центральный банк также объявил о резком росте продаж валюты в январе 2024 года. Если в начале месяца ЦБ выпускал на рынок по 900 млн рублей ежедневно, то теперь объемы ежедневных продаж превысят 16 млрд рублей. На фоне этих новостей курсы валют снизились: евро торгуется ниже отметки в 97 рублей, а доллар — ниже 88 рублей.