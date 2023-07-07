Доллар снова дороже 90! Экономист Юлия Вымятнина — о том, почему непредсказуемый курс стал новой нормой

Обменный курс рубля к доллару снова попадает в новости — растет и растет. Многие начинают по этому поводу нервничать и пытаться понять, нужно ли срочно закупиться долларами, наоборот, продать их или сделать что-то еще. (Спойлер: на самом деле специально делать ничего не нужно).

В целом прогнозировать обменный курс любой валютной пары очень сложно. На него влияет много факторов, он быстро меняется как в одну, так и в другую сторону. Поэтому часто про обменный курс говорят, что для него, как и для цены нефти или погоды, лучший прогноз на завтра — как сегодня. Обменный курс сложно прогнозировать на любой промежуток времени — точность прогнозов на день и на год может оказаться сопоставимой. Это, конечно, некоторое преувеличение, но не чрезмерное.