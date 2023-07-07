Доллар снова дороже 90! Экономист Юлия Вымятнина — о том, почему непредсказуемый курс стал новой нормой

Который день подряд доллар торгуется у отметки 90 рублей, евро постепенно подбирается к 100. Таких цифр не было на бирже с марта 2022 года, хотя еще недавно аналитики в один голос утверждали, что доллар будет находиться в коридоре 70–80 рублей, позднее — что вряд ли превысит 85 рублей. Неопределенность рушит планы и заставляет волноваться тысячи людей. Однако к ней, судя по всему, придется привыкнуть и постараться по возможности сберечь свои нервы. Почему? Объясняет в своей колонке для «Собака.ru» профессор факультета экономики Европейского университета Юлия Вымятнина.
Обменный курс рубля к доллару снова попадает в новости — растет и растет. Многие начинают по этому поводу нервничать и пытаться понять, нужно ли срочно закупиться долларами, наоборот, продать их или сделать что-то еще. (Спойлер: на самом деле специально делать ничего не нужно).
В целом прогнозировать обменный курс любой валютной пары очень сложно. На него влияет много факторов, он быстро меняется как в одну, так и в другую сторону. Поэтому часто про обменный курс говорят, что для него, как и для цены нефти или погоды, лучший прогноз на завтра — как сегодня. Обменный курс сложно прогнозировать на любой промежуток времени — точность прогнозов на день и на год может оказаться сопоставимой. Это, конечно, некоторое преувеличение, но не чрезмерное.
Поскольку на обменный курс влияет очень много факторов, любой прогноз подразумевает некоторое суждение обо всех этих факторах (явное или подразумеваемое). В результате прогноз, составленный по всем правилам, должен сопровождаться полным списком того, что автор прогноза предполагает относительно каждого фактора, который может оказать значимое влияние на обменный курс. Тогда вместо одного значения (например, 50 рублей за доллар) будет целый набор цифр, который только еще больше запутает тех, кто не разбирается в этом профессионально. Возможно, именно поэтому многие аналитики не любят вообще говорить о прогнозах обменного курса — очень уж легко попасть в ситуацию, когда прогноз окажется неверным, а причины этого будут понятны только узкому кругу коллег.
Разумеется, это не означает, что любые прогнозы окажутся неверны. Для любого прогноза важно обращать внимание на те соображения, которые высказываются вместе с прогнозом. Они помогут объяснить происходящее с обменным курсом в разные моменты времени, в том числе и сейчас. Итак, что же сейчас происходит с рублем? Сейчас обменный курс рубля, как уже часто отмечалось, определяется в первую очередь состоянием платежного баланса, который учитывает как баланс экспортно-импортных операций, так и приток-отток капитала в/из страны.
Хотя точно прогнозировать стоимостной объем экспорта и импорта сейчас тоже стало намного сложнее, мы можем определить общие тенденции, которые наблюдаются уже некоторое время — выручка от экспорта снижается, а расходы на импорт растут. Причем последние растут как из-за продолжающихся изменений торговых потоков, так и из-за постепенно восстанавливающегося спроса (как со стороны нас с вами, так и со стороны бизнеса, чей спрос отчасти стимулируется более высокими, чем обычно, государственными расходами).
В части притока-оттока капитала мы можем констатировать, что скорее наблюдается отток капитала — иностранные инвесторы не приходят в страну с учетом возросшей неопределенности, часть российских компаний и граждан по разным причинам переводят средства за границу. Кроме того, отток капитала происходит и в результате продажи российского бизнеса уходящими из страны компаниями. Пока такие операции неравномерно распределены во времени, они могут провоцировать резкие изменения обменного курса.
Можно ли ожидать, что кто-то — например, Центробанк или правительство — что-то предпримет по поводу растущего обменного курса? Поскольку у нас режим плавающего обменного курса, Центробанк не будет предпринимать ничего, пока изменения обменного курса в течение дня не окажутся слишком сильными. Что считать слишком сильным изменением, определит сам ЦБ, но на практике речь может идти об изменениях на 30% и больше в течение дня. Отмечу, что Банк России если и будет проводить интервенции на валютном рынке, то не для того, чтобы вернуть обменный курс к «правильным» значениям, а для предотвращения дестабилизации финансовой системы.
Правительство могло бы ввести какие-то ограничения на движение капитала или изменить правило продажи валюты из резервов Банка России. Однако оба этих варианта маловероятны, потому что мы наблюдаем очень последовательную позицию не делать резких движений без необходимости. Правительство еще могло бы снизить свои расходы, вернув их к более привычным уровням, и за счет этого снизить импорт. Но в текущей ситуации этот вариант также вряд ли будет задействован.
Поэтому нам пока остается лишь наблюдать за динамикой обменного курса, по возможности не слишком из-за нее переживая. Напомню простые правила в отношении покупки/продажи валюты: не спешите покупать или продавать только потому, что валюта уже явно падает или растет. Получить выгоду или застраховаться от убытка на сегодня вы уже опоздали. В такие дни операции с валютой стоит совершать только в том случае, если вам она действительно необходима. Если вы копите валюту на отпуск или в принципе считаете правильным держать сбережения в валюте, старайтесь покупать регулярно понемногу — это позволит снизить потери. И не смотрите лишний раз на курсы валют, не создавайте себе лишнего стресса!
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