Центробанк резко поднял ставку до 15%! Сколько теперь будет стоить ипотека? А будут ли снова выгодные вклады?

На пятничном заседании ЦБ России неожиданно резко поднял ключевую ставку (то есть процент, под который коммерческие банки берут у него деньги). Теперь она составляет не 13%, как до сегодняшнего дня, а 15%! На фоне этих новостей резко снизился курс доллара — надолго ли? Что будет со стоимостью кредитов? И ждать ли снова появления очень выгодных депозитов? Отвечают доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Артем Голубев и экономист, автор telegram-канала Bitkogan Евгений Коган.
Сколько теперь будут стоить кредиты?
Артем Голубев (доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург): Нам, безусловно, стоит ждать роста стоимости кредитов. Конечно, еще накануне повышения ставки банки уже начали закладывать его в стоимость кредитов. Проблема в том, что большая часть экспертов все же не ожидала такого резкого повышения. Так что кредиты продолжат дорожать.
Стоимость минимальных ипотечных займов будет, вероятно, на 2–3% выше, чем ключевая ставка, то есть 17–-18% (это, конечно, не касается субсидируемой ипотеки — она мало зависит от рыночных механизмов). На потребительских кредитах маржа банков всегда была заметно выше, поэтому в текущих условиях они, по моему прогнозу, будут на 5–7% дороже, чем ключевая ставка — то есть в районе 20–22%.
Однако поскольку банки успели взять значительные суммы у ЦБ еще под 13%, то повышение будет не настолько резким. Первую реакцию банков мы увидим уже в понедельник, дальше нас могут ждать несколько повышений стоимости кредитов, но к концу года, думаю, этот процесс уже завершится и все кредиты выйдут на названные выше проценты. Если, конечно, не случится нового повышения ключевой ставки.
Что будет с курсом доллара?
Артем Голубев (доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург): Доллар сразу отреагировал падением до 93 рублей — это совершенно неудивительно. В ближайшие несколько недель мы можем прийти даже к курсу в 90 рублей, особенно велика такая вероятность в конце ноября, когда будет подходить налоговый период, то есть время, когда экспортеры продают валютную выручку и покупают рубли, чтобы рассчитаться с государством.
Если глобальная конъюнктура сложится удачно (к примеру, при высоких ценах на нефть), то возможно ко второй половине декабря даже снижение доллара до 85 рублей — во всяком случае, в моменте, ненадолго. К этому времени должен начать действовать накопительный эффект, все же за полгода ставка поднялась в два раза — с 7,5% до 15%. Однако этот прогноз реалистичен при одной важной и традиционной оговорке — если не будет новых неожиданностей.
Евгений Коган
Экономист, автор telegram-канала Bitkogan:
Глобально текущая инфляционная картина говорит о столкновении экономики с новыми вызовами после окончания периода быстрого восстановления. В настоящее время производство уже не успевает расширяться так же быстро, как растёт внутренний спрос, который активно поддерживается бюджетными стимулами. При этом внешние условия (главным образом валютный курс, но также и запрет поставок), в отличие от прошлого года, не способствуют "расшивке" данных ограничений.
Что будет с ценами?
Артем Голубев (доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург): Пока они продолжат расти — дело в том, что весь негатив, который связан с тем, что в сентябре мы наблюдали доллар по 100 рублей, проявляется сейчас. Именно сейчас импортеры должны повышать цены из-за того, что они закупали товары при очень низком курсе национальной валюты. Поэтому загасить инфляцию прямо сейчас мы не можем, и по итогам года она может достигнуть 8%.
Однако если курс сохранится в районе 90 рублей за доллар, то уже к январю мы можем заметить замедление роста цен. Если эту тенденцию удастся зафиксировать, то в следующем году инфляция может составить уже 5–6%. Цель по инфляции в 4% мы выполнить не сможем почти точно, для этого нужны совсем другие шаги — регулирование тарифов естественных монополий, развитие конкуренции и так далее.
Евгений Коган
Экономист, автор telegram-канала Bitkogan:
Такая жесткая политика [ЦБ] — это очень серьезное давление на цены. Если ставка настолько запретительная, то люди перестанут кредитоваться. С точки зрения ЦБ, будет больше стабильности в плане инфляции, но обратный момент — это будет очень сильно бить по экономике.
[Надо понимать], ставки по кредитам изменятся очень быстро, а вот влияние на инфляцию обычно происходит не меньше чем через полгода, а то и больше. Поскольку мы уже давно живем в условиях высоких ставок, то, в общем, ощущать мы [влияние ставки на цены] начнем весной.
А будут ли выгодные депозиты?
Артем Голубев (доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург): Вы удивитесь, но мы, возможно, увидим условия по вкладам даже лучше, чем весной прошлого года. Что я имею в виду?
В прошлом году мы видели только короткие депозиты под 19–20%, их срок составлял 1–3 месяца. Годовые вклады тогда давали 10–11%. Сейчас короткие депозиты будут менее выгодными: думаю, что некоторые банки начнут предлагать 14–15%, но длинные с высокой долей вероятности начнут давать почти такую же доходность — 13%, 14%, в редких случаях даже 15%.
Почему я так думаю. В прошлом году была высокая непредсказуемость, все понимали, что экстремальная ставка в 20% через некоторое время будет снижена. Сейчас есть ожидание, что жесткая политика ЦБ с нами надолго, пока мы не достигнем 4% инфляции. Соответственно, и банки могут открывать более длинные вклады по выгодным ставкам. Таким образом, копить деньги станет выгоднее — ставки растут быстро, а инфляция медленно, но снижается, чего не было в прошлом году.
Ждать ли еще одного повышения до конца года?
Артем Голубев (доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург): Такое возможно, но вероятность уже не очень высока. На это указывает, в том числе реакция фондового рынка. Если бы профессиональные инвесторы ждали бы, что повышение не последнее, то облигации государственного займа начали бы резко дешеветь. Их бы сбрасывали с рук, так как их доходность начнет уступать доходности депозитов и переводили бы полученные деньги в банки.
Сейчас ничего такого нет — цены на облигации практически не изменились. Это наводит на мысль, что рынок не ждет новых резких шагов от ЦБ. Впрочем, опять же, все это актуально, если не будет новых неожиданностей.
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