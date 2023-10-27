Центробанк резко поднял ставку до 15%! Сколько теперь будет стоить ипотека? А будут ли снова выгодные вклады?

Сколько теперь будут стоить кредиты?

Артем Голубев (доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург): Нам, безусловно, стоит ждать роста стоимости кредитов. Конечно, еще накануне повышения ставки банки уже начали закладывать его в стоимость кредитов. Проблема в том, что большая часть экспертов все же не ожидала такого резкого повышения. Так что кредиты продолжат дорожать.

Стоимость минимальных ипотечных займов будет, вероятно, на 2–3% выше, чем ключевая ставка, то есть 17–-18% (это, конечно, не касается субсидируемой ипотеки — она мало зависит от рыночных механизмов). На потребительских кредитах маржа банков всегда была заметно выше, поэтому в текущих условиях они, по моему прогнозу, будут на 5–7% дороже, чем ключевая ставка — то есть в районе 20–22%.

Однако поскольку банки успели взять значительные суммы у ЦБ еще под 13%, то повышение будет не настолько резким. Первую реакцию банков мы увидим уже в понедельник, дальше нас могут ждать несколько повышений стоимости кредитов, но к концу года, думаю, этот процесс уже завершится и все кредиты выйдут на названные выше проценты. Если, конечно, не случится нового повышения ключевой ставки.