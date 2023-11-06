Почти каждый второй петербуржец недоволен предлагаемыми зарплатами

Такие данные опубликовал сервис hh.ru. «Зарплатную гонку выдерживают далеко не все компании, а значит те, кто не могут предлагать доход выше рынка будут проигрывать в борьбе за дефицитные кадры», — полагает руководитель пресс-службы сервиса в СЗФО Мария Бузунова.

Также среди других проблем при поиске работы — неуверенность в своих знаниях и навыках (с 27% в 2021 году до 41% в 2023-м), опасения возрастной дискриминации (с 20% до 21%) и строгое требование работать только в офисе (с 13% до 15%).

Недавнее исследование определило, что петербуржцу нужно для счастья около 230 тысяч рублей в месяц. В октябре прошлого года эта сумма была равна 197 тысячам рублей, в мае 2021 – 183 тысячи рублей, в 2018 году – 160 тысяч рублей.

В нашем материале мы рассказывали, почему снова растет инфляция, и все быстро дорожает? О чем говорят эксперты? И что необычного в сегодняшнем повышении цен?