Почему снова растет инфляция и все быстро дорожает? О чем говорят эксперты? Что необычного в сегодняшнем повышении цен?

Что будет с ценами к Новому году?

Текущее положение дел уже заставило Минэкономразвития пересмотреть свой годовой прогноз. Если раньше в ведомстве полагали, что инфляция к декабрю составит 5,3%, то теперь ведомство ожидает по итогам 2023-го показатель в 7,5%. Чуть более скромные цифры обсуждают в Центробанке — там прогнозируют годовую инфляцию в районе 6–7%.

Для снижения цен правительство пошло на экстренные меры — к примеру, введена пошлина на экспорт более 70 категорий товаров (включая рыбу и молочную продукцию). Также были введены ограничения на экспорт топлива. Эти шаги вызвали неоднозначную реакцию экспертов. С одной стороны, правительство говорит о защите внутреннего рынка, с другой — некоторые аналитики предупреждают, что производители могут снизить объемы производства, и предложение внутри России все равно не вырастет, а следовательно, у цен не будет повода для снижения.

Предположения собеседников редакции о годовой инфляции также разнятся. «Текущая оценка на данных, которые у нас есть, — 6,6% за год, — рассказывает Игорь Сафонов. — Конечно, надо еще посмотреть, что будет по итогу сентября — эта информация появится позже, — но в базовом варианте я полагаю, что за пределы в 7% инфляции мы все же не уйдем».

Артем Голубев из РАНХиГС более пессимистично смотрит на ситуацию: «Возможно, инфляция по итогам года составит 7–8%. Главное, чтобы это были реальные цифры, а не следствие очередного пересмотра методики. Потенциально возможно, конечно, и 10%, хотя и не факт — все же Центробанк принимает активные меры, повышает ставку, без этого рост цен был бы еще выше».

При этом ожидается, что в лидерах подорожания к Новому году будет сразу несколько категорий товаров. «Исходя из месячных и недельных данных по динамике цен, мы ожидаем, что наиболее существенный прирост цен по итогам текущего года будет зафиксирован на мясопродукты, яйца, плодоовощную продукцию, а также бензин», — констатирует Сафонов. В свою очередь Голубев ожидает также существенного роста цен на технику — ведь она прямо или косвенно зависит от импорта. «То что продается сейчас, закупалось еще летом, когда курс доллара был немного ниже. Сейчас и комплектующие, и готовая продукция будут закупаться уже по другим ценам», — заключает он.