Почему снова растет инфляция и все быстро дорожает? О чем говорят эксперты? Что необычного в сегодняшнем повышении цен?

В последние недели на разных уровнях регулярно говорят о росте цен. Правительство, депутаты, эксперты и обычные россияне все время возвращаются к этой теме в связи то с одной, то с другой категорией товаров. Правда ли все так быстро дорожает? Если да, то почему так происходит? Ждать ли замедления инфляции в следующем году и какие товары больше всего прибавят в цене до конца этого? Разбираемся вместе с экспертами-экономистами.
В России правда все дорожает?
Начиная как минимум с конца лета, в новостях регулярно появляются заголовки, посвященные росту цен на разные категории товаров. Так, еще в августе опрос фонда «Общественное мнение» показал, что почти половина россиян заметила подорожание мяса и птицы. Чуть позднее Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что осенью на 10% должен подорожать хлеб (потом эту информацию официально опровергал Минсельхоз).
Вот уже несколько недель обсуждается ситуация с резким ростом цен на рынке топлива. В конце сентября стало известно об ожидаемом подорожании легковых машин. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопрос о резком росте стоимости учебников.
Объективные данные подтверждают: рост цен — это не когнитивное искажение отдельных людей, а реальность. Если в начале сентября недельная инфляция в годовом выражении составляла 5,33%, то к середине месяца она поднялась уже до 5,45%. К концу месяца она достигла 5,74% в годовом выражении.
«Динамика цен действительно демонстрирует сильное ускорение с июня текущего года», — подтвердил в беседе с «Собака.ru» Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Причем он отмечает, что в текущих условиях подорожание имеет «фронтальный характер, когда увеличение расценок фиксируется практически на все товары и услуги, в отличие от ситуации, когда её обуславливает активная динамика одного или нескольких компонентов».
Почему так происходит?
Как поясняют собеседники редакции, фронтальный рост цен связан сразу с несколькими факторами. «Набор факторов текущей инфляции очень устойчивый, — объясняет Игорь Сафонов из НИУ ВШЭ. — Главный из них — дефицит на рынке труда. Который разогревает экономику. Причем он будет только нарастать, здесь волшебных мер, к сожалению, у нас нет».
«Еще можно выделить резкий рост бюджетных расходов в конце прошлого — начале текущего года, — добавляет доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. — Это не могло не отразиться на потребительском рынке и не вызвать инфляционный всплеск». Также он подчеркивает вклад дорогого доллара, который уже долгое время торгуется вблизи отметки в 100 рублей.
«Если бы речь шла о кратковременном скачке курса, то импортеры могли бы переждать, — поясняет свою мысль Голубев. — Не импортировать пару недель, но доллар находится выше отметки 90 уже около двух месяцев, поэтому завозить многие товары все равно приходится, ведь их у нас просто не производят. Более того, бизнес опасается, что 100 рублей за доллар — это не предел и на всякий случай может закладывать в цену и более высокий курс, чтобы подстраховаться на тот случай, если новую партию придется брать при долларе по 120».
Наконец, ко всем этим факторам добавляется и еще один — опасения населения по поводу роста цен. «Это достаточно серьезный фактор, — продолжает Игорь Сафонов. — Потому что инфляционные ожидания склонны зарождать самоподдерживающуюся инфляцию. Потому что когда люди думают, что инфляция будет 11%, то они не станут сберегать, они купят то, что им необходимо, пока оно не подорожало. Если бизнес думает, что инфляция будет 11%, он начнет закладывать эти параметры в свой бюджет. В итоге ожидания становятся реальностью».
Игорь Сафонов
Эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ:
Глобально текущая инфляционная картина говорит о столкновении экономики с новыми вызовами после окончания периода быстрого восстановления. В настоящее время производство уже не успевает расширяться так же быстро, как растёт внутренний спрос, который активно поддерживается бюджетными стимулами. При этом внешние условия (главным образом валютный курс, но также и запрет поставок), в отличие от прошлого года, не способствуют "расшивке" данных ограничений.
Что будет с ценами к Новому году?
Текущее положение дел уже заставило Минэкономразвития пересмотреть свой годовой прогноз. Если раньше в ведомстве полагали, что инфляция к декабрю составит 5,3%, то теперь ведомство ожидает по итогам 2023-го показатель в 7,5%. Чуть более скромные цифры обсуждают в Центробанке — там прогнозируют годовую инфляцию в районе 6–7%.
Для снижения цен правительство пошло на экстренные меры — к примеру, введена пошлина на экспорт более 70 категорий товаров (включая рыбу и молочную продукцию). Также были введены ограничения на экспорт топлива. Эти шаги вызвали неоднозначную реакцию экспертов. С одной стороны, правительство говорит о защите внутреннего рынка, с другой — некоторые аналитики предупреждают, что производители могут снизить объемы производства, и предложение внутри России все равно не вырастет, а следовательно, у цен не будет повода для снижения.
Предположения собеседников редакции о годовой инфляции также разнятся. «Текущая оценка на данных, которые у нас есть, — 6,6% за год, — рассказывает Игорь Сафонов. — Конечно, надо еще посмотреть, что будет по итогу сентября — эта информация появится позже, — но в базовом варианте я полагаю, что за пределы в 7% инфляции мы все же не уйдем».
Артем Голубев из РАНХиГС более пессимистично смотрит на ситуацию: «Возможно, инфляция по итогам года составит 7–8%. Главное, чтобы это были реальные цифры, а не следствие очередного пересмотра методики. Потенциально возможно, конечно, и 10%, хотя и не факт — все же Центробанк принимает активные меры, повышает ставку, без этого рост цен был бы еще выше».
При этом ожидается, что в лидерах подорожания к Новому году будет сразу несколько категорий товаров. «Исходя из месячных и недельных данных по динамике цен, мы ожидаем, что наиболее существенный прирост цен по итогам текущего года будет зафиксирован на мясопродукты, яйца, плодоовощную продукцию, а также бензин», — констатирует Сафонов. В свою очередь Голубев ожидает также существенного роста цен на технику — ведь она прямо или косвенно зависит от импорта. «То что продается сейчас, закупалось еще летом, когда курс доллара был немного ниже. Сейчас и комплектующие, и готовая продукция будут закупаться уже по другим ценам», — заключает он.
Что будет дальше?
В своем базовом сценарии Центробанк исходит из того, что в 2024 году рост цен удастся обуздать и инфляция вернется в район 4% за год. В середине сентября журналисты публиковали информацию из прогноза Минэкономразвития, там картина была лишь самую малость пессимистичнее — средний рост цен, по расчетам ведомства, должен будет составить в будущем году 4,5%.
Как полагает Игорь Сафонов, финансовые власти действительно приложат все усилия для того, чтобы снизить инфляцию до целевых показателей, хотя это и не будет легко.
«Из той коммуникации, которая у нас есть с ЦБ, мы видим, что они намерены фактически любой ценой вернуть инфляцию к 4% в 2024 году, — поясняет эксперт. — Для Центробанка это важно, поскольку если монетарная политика не возвращает инфляцию к цели за 1,5–2 года, то с ней что-то не так. А следовательно, под угрозой оказывается доверие, которое было наработано ЦБ за последние годы, что может привести к еще большему росту инфляционных ожиданий и разбалансировке экономики, с которыми справиться будет еще сложнее».
А вот Артем Голубев полагает планы достичь четырехпроцентной инфляции к концу года «скорее наивными». «Вряд ли стоит рассчитывать, что мы сможем в текущих условиях достичь низкой инфляции и находиться в таком состоянии долгое время», — рассуждает он. Впрочем, он не исключает, что по итогам 2024 года без новых потрясений рост цен все же удастся несколько снизить и довести инфляцию до уровня в 5–6%.
При этом он настаивает, что экстренные меры для снижения эффекта могут, хотя не обязательно, привести к улучшениям, однако для серьезного прогресса в деле борьбы с инфляцией нужны системные шаги, а именно: постоянная поддержка конкуренции в тех областях, где выпускаются и продаются потребительские товары и услуги.
«Понятно, что эти меры долгосрочные и эффект от них появится не сразу, но идти на них все равно надо, иначе мы будем констатировать рост инфляции и через полгода, и через год. Если бы мы занялись этим год назад, то уже сейчас пожинали бы плоды от этой работы», — констатирует он.
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