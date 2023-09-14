Исследование: петербуржцу нужно для счастья около 230 тысяч рублей в месяц

В Санкт-Петербурге для счастья нужно 230 тысяч рублей. В октябре 2022 года эта сумма равнялась 197 тысячам рублей, в апреле 2022 – 195 тысяч рублей, в ноябре 2021 – 192 тысяч рублей, в мае 2021 – 183 тысячи рублей, в январе этого же года – 176 тысяч рублей, в 2019 году – 165 тысяч рублей, а в 2018 году – 160 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob

В среднем россиянину нужно 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым. Это на 3% больше по сравнению с мартом этого года. Мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, женщинам — 175. Также аналитики выяснили, чем старше были опрошенные, тем больше им нужно для счастья. Так, респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тысяч рублей, россиянам старше 45 лет — 222.

Самые большие денежные запросы для счастья у жителей Москвы (265 тысяч рублей), Петербурга и Владивостока (по 230 тысяч рублей), Хабаровска (220 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (218 тысяч рублей). Самые скромные суммы называли в Ярославле и Барнауле (по 177 тысяч рублей), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тысяч рублей).