Почему все прочат дефолт в США? Там может быть, как в России 1998 года? А что будет с долларом?!

Если очень просто, что такое дефолт?

Юлия Вымятнина: Дефолт — невыполнение заемщиком обязательств по обслуживанию долга. Если человек не может внести платеж по кредиту в срок — это дефолт. Если государство или компания не могут в срок выплатить купоны по своим облигациям или погасить их — это дефолт.

Есть дефолт технический. Это ситуация, когда точно в нужный срок заемщик не может сделать платеж. Но в случае технического дефолта эта ситуация временная. Через некоторое время он сможет произвести выпдаты. В таком случае стороны договариваются обизменении графика платежей и, возможно, о штрафных санкциях.

Обычный (не технический) дефолт означает, что и в обозримом будущем возможности выплатить долг у заёмщика нет. Фактически, речь может идти о банкротстве.