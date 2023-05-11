Почему все прочат дефолт в США? Там может быть, как в России 1998 года? А что будет с долларом?!

Главной темой экономических новостей последних недель стало обсуждение возможности дефолта в США. Эксперты спорят о самой возможности такого события событий, а участники фондового рынка предупреждают о его «немыслимых» последствиях. Почему все вообще обсуждают эту тему? Насколько реальна опасность дефолта в самой крупной экономике мира? Связан ли как-то с этим крах курпнейших банков «Кремпиевой долины»? И что будет, если такое развитие событий все же произойдет. По просьбе «Собака.ru» декан экономического факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина отвечает на эти вопросы максимально просто.
Если очень просто, что такое дефолт?
Юлия Вымятнина: Дефолт — невыполнение заемщиком обязательств по обслуживанию долга. Если человек не может внести платеж по кредиту в срок — это дефолт. Если государство или компания не могут в срок выплатить купоны по своим облигациям или погасить их — это дефолт.
Есть дефолт технический. Это ситуация, когда точно в нужный срок заемщик не может сделать платеж. Но в случае технического дефолта эта ситуация временная. Через некоторое время он сможет произвести выпдаты. В таком случае стороны договариваются обизменении графика платежей и, возможно, о штрафных санкциях.
Обычный (не технический) дефолт означает, что и в обозримом будущем возможности выплатить долг у заёмщика нет. Фактически, речь может идти о банкротстве.
Почему в США вообще обсуждают дефолт?
Потому что расходы правительства превышают доходы. Это означает, что правительству необходимо взять в долг. Но в США есть потолок госдолга, установленный парламентариями. И сейчас правительство США уже заняло максимально возможную сумму в рамках этого потолка. Это значит, что правительство должно либо получить разрешение увеличить госдолг, либо понизить расходы, либо отказаться от части своих обязательств, то есть объявить дефолт.
Правительство США не хочет, пока, снижать расходы. Парламент, пока, не готов согласовать рост госдолга. Поэтому, пока, обсуждается третья опция — дефолт.
То есть в США может быть как в России в 1998?
Для США даже технический дефолт будет нехорошей историей, так как повысит нестабильность банковской системы и усилит волатильность фондового рынка. Страховка от дефолта по гособлигациям уже сильно подорожала.
Нестабильность в финансовой системе чревата проблемами в остальной экономике. Если случится хотя бы технический дефолт, рецессия экономике США обеспечена. Насколько глубокая и продолжительная — зависит от тех мер экономической политики, которые последуют.
Кроме того, даже технический дефолт ухудшит мнение инвесторов о надежности не только гособлигаций, нои в целом долгового рынка США. Это может усилить желание инвесторов отказаться от долларовых активов (и переложиться, например, в золото). Это, опять же, не в интересах США.
Однако наш 98 год в США невозможен, потому что они в принципе занимают в долларах и могут их напечатать. Если доллар ослабеет по отношению к остальным валютам, это может даже чуточку помочь экономике США. Другой вопрос в том, что будет потеряно доверие. Но опыт той же Аргентины показывает, что инвесторы все равно вернутся.
Что будет значит дефолт в США для мировой экономики? А для России?
Если США случится рецессия, связанная с проблемами долгового рынка, она неизбежно перекинется на другие страны. Замечу, что рецессии, которые следуют за проблемами с выплатой по долговым обязательствам, часто носят затяжной характер. В этой ситуации пострадают и прямые торговые партнёры США, и все, кто зависит от доходов на основных товарных рынках (спрос на нефть, газ, металлы в рецессию снижается). А проблемы финрынка США могут также перекинуться на другие страны.
На России это скажется скорее через падение спроса на основные экспортные товары (при наступлении мировой рецессии). Наш финансовый рынок из-за санкций оказался в значительной степени изолированым от мирового, но снижение спроса на наш экспорт (и экспортной выручки) ухудшит прогнозы по нашему экономическому росту и также негативно повлияет на наш финансовый рынок.
Масштаб проблем для России оценить сложно — все зависит от масштаба возможной рецессии. Пока мне не кажется, что нас ждет повторение 2008—2009 или даже 2020.
Что будет с теми, у кого есть накопления в долларах?
С накоплениями в долларах не случится ничего. Может кратковременно измениться обменный курс (пока нет решения по потолку госдолга и в случае технического дефолта). Но волатильность обменного курса — в целом дело привычное. В остальном принцип правительства США — доллар США остается таковым, независимо от того, когда он выпущен. В этих условиях (и с учетом того, что дедолларизация мировой экономики — вопрос не близкого будущего) с долларовыми накоплениями не случится ничего.
Насколько вообще реален дефолт?
Технический дефолт США возможен. Финансовые рынки уже его видели - например, в 2013 году. Это привело к временному понижению кредитного рейтинга облигаций госдолга США. И ускорило процесс поиска компромисса между правительством и парламентом.
Технический дефолт возможен и сейчас. Реальный дефолт очень маловероятен. Во-первых, у правительства США есть активы, которые можно продать, чтобы осуществить выплаты.
Во-вторых (а скорее во-первых), дефолт правительства США приведет к серьезным проблемам на финансовом рынке. При этом финансовая система в США уже в не очень стабильном состоянии (вспомним проблемы региональных банков). Если допустить дефолт правительства, банковская система окажется в очень проблемном состоянии. Допускать это — не в интересах ни правительства, ни парламента. Поэтому вероятность того, что компромисс будет найден — потолок госдолга повысят, а часть расходов все-таки сократят.
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