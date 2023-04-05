Всемирный банк предсказал миру «потерянное десятилетие»! Что это значит? А можно ли этого избежать?

«Потерянное десятилетие»

Начиная с 1990-х годов мировая экономика шла в гору, отмечают в предисловии к своему докладу эксперты Всемирного банка. Несмотря на несколько крупных кризисов, в целом основные показатели выглядели все лучше и лучше. «Начиная с 1990 года производительность резко возросла, [средние] доходы повышались, а инфляция снизилась. В течение одного поколения примерно каждая четвертая развивающаяся экономика достигла статуса страны с высоким уровнем дохода», — говорится в тексте отчета.

Однако постепенно бурный рост иссякал. Как говорится в докладе, в 2010-х рост производительности труда постепенно замедлялся, что уже тогда «усиливало опасения по поводу долгосрочных экономических перспектив». Ведь если производительность не растет, то и повышения доходов ждать не приходится.

Глобальные потрясения рубежа 2010-х и 2020-х годов усугубили ситуацию. В итоге экономисты Всемирного банка ожидают, что глобальный потенциальный рост ВВП снизится до 2,2% в год. Это на треть меньше, чем в начале века! Причем проблемы ожидаются не только у развитых стран, которые традиционно растут медленнее остального мира. Валовый продукт развивающихся стран тоже будет увеличиваться в среднем только на 4% в год, вместо 6% в 2000-е годы. И это еще не худшее развитие событий, предупреждают эксперты. «Снижение будет намного сильнее в случае глобального финансового кризиса или рецессии», — говорится в официальном релизе Всемирного банка.

«Глобальную экономику может ждать потерянное десятилетие, — приводится на сайте Всемирного банка мнение главного экономиста и вице-президента по экономике развития Индермита Гилла. — Продолжающееся снижение потенциального роста может иметь серьезные последствия и скажется на способности мирового сообщества решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, как то: "упрямая" бедность (сохраняющаяся, несмотря на все усилия по борьбе с ней. — Прим. ред.), неравенство доходов и климатические изменения».