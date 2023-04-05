Всемирный банк предсказал миру «потерянное десятилетие»! Что это значит? А можно ли этого избежать?

В конце марта Всемирный банк опубликовал доклад, в котором предупредил, что мировую экономику может ждать целое «потерянное десятилетие». Что это значит? Действительно ли все так плохо? Или у мировой экономики все же есть возможность вернуться к росту? Спойлер: надежда есть, и банк даже рассказал, в чем она заключается. Разбираем доклад одной из самых авторитетных финансовых организаций в мире.
«Почти все экономические силы, которые обеспечивали прогресс и процветание в течение последних трех десятилетий, угасают», — такими словами специалисты Всемирного банка анонсировали свой новый доклад о состоянии мировой экономики. Текст отчета появился на сайте организации 27 марта.
Как отмечают авторы документа, это «первая комплексная оценка долгосрочных темпов потенциального роста» мировой экономики, сделанная с учетом влияния пандемии коронавируса и Украинского кризиса.
В итоге «предел скорости» мировой экономики может упасть до рекордно низкой отметки за последние 30 лет, а планету ждет «потерянное десятилетие». Что экономисты Всемирного банка вкладывают в эти понятия?
«Потерянное десятилетие»
Начиная с 1990-х годов мировая экономика шла в гору, отмечают в предисловии к своему докладу эксперты Всемирного банка. Несмотря на несколько крупных кризисов, в целом основные показатели выглядели все лучше и лучше. «Начиная с 1990 года производительность резко возросла, [средние] доходы повышались, а инфляция снизилась. В течение одного поколения примерно каждая четвертая развивающаяся экономика достигла статуса страны с высоким уровнем дохода», — говорится в тексте отчета.
Однако постепенно бурный рост иссякал. Как говорится в докладе, в 2010-х рост производительности труда постепенно замедлялся, что уже тогда «усиливало опасения по поводу долгосрочных экономических перспектив». Ведь если производительность не растет, то и повышения доходов ждать не приходится.
Глобальные потрясения рубежа 2010-х и 2020-х годов усугубили ситуацию. В итоге экономисты Всемирного банка ожидают, что глобальный потенциальный рост ВВП снизится до 2,2% в год. Это на треть меньше, чем в начале века! Причем проблемы ожидаются не только у развитых стран, которые традиционно растут медленнее остального мира. Валовый продукт развивающихся стран тоже будет увеличиваться в среднем только на 4% в год, вместо 6% в 2000-е годы. И это еще не худшее развитие событий, предупреждают эксперты. «Снижение будет намного сильнее в случае глобального финансового кризиса или рецессии», — говорится в официальном релизе Всемирного банка.
«Глобальную экономику может ждать потерянное десятилетие, — приводится на сайте Всемирного банка мнение главного экономиста и вице-президента по экономике развития Индермита Гилла. — Продолжающееся снижение потенциального роста может иметь серьезные последствия и скажется на способности мирового сообщества решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, как то: "упрямая" бедность (сохраняющаяся, несмотря на все усилия по борьбе с ней. — Прим. ред.), неравенство доходов и климатические изменения».
Юлия Вымятнина
Декан Факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Термин "потерянное десятилетие" относится к прогнозу о сниженном (по сравнению с предыдущими 30-ю годами) среднем темпе роста мировой экономики в течение 2020-х годов. Потеря в данном случае состоит в том, что каждый год в среднем экономика каждой страны будет увеличиваться меньше. Это значит, что в среднем меньше будут увеличиваться доходы на душу населения, медленнее будет происходить искоренение бедности, затормозится процесс "догоняния" развивающимися странами развитых».
«Предел скорости»
Отличительной чертой «потерянного десятилетия» может стать рекордное снижение предела скорости мировой экономики, то есть максимальных темпов роста ВВП, которые бы не провоцировали возгонку инфляции.
Юлия Вымятнина
Декан Факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Под "пределом скорости" понимается такой темп роста экономики, при котором не происходит ускорение инфляции. При таком темпе роста в экономике производится максимум товаров и услуг без излишней "эксплуатации" факторов производства — рабочие работают нормальное количество смен, станки регулярно ремонтируются и заменяются на новые, а не используются все и в круглосуточном режиме. Экономика может расти быстрее, чем такой предел скорости, но ценой этого будет более высокая инфляция».
Эксперты Всемирного банка указывают, что в последние годы замедляется не только рост производительности труда, но и другие важные показатели. «Рост инвестиций ослабевает: средний показатель в 2022–2024 годах будет вдвое меньше, чем в предыдущие два десятилетия», — говорится в тексте доклада.
Не лучше ситуация с тем, как страны обмениваются товарами. «Международная торговля, которая с 1990-х по 2011 год росла в два раза быстрее, чем ВВП, сейчас едва показывает одинаковые с ним темпы роста», — констатируется в тексте.
Играет свою роль и старение населения вкупе со снижением рождаемости. Все это приводит к сокращению количества работников по всему миру. «Кроме того, сокращение человеческого капитала, вызванное глобальным ухудшением состояния здоровья людей, закрытием школ [во многих регионах планеты], проблемами в сфере образования, будет иметь долгосрочные последствия для роста глобального производства», — заключается в докладе.
В итоге «предельная скорость» мировой экономики снизится до худших показателей с начала века. Однако, полагают эксперты, столь плачевных последствий можно и избежать, но для этого нужен «амбициозный политический импульс».
Рецепт спасения
Авторы доклада предлагают несколько шагов, которые, по их мнению, должны перезапустить сердце мировой экономики. В качестве первого из них эксперты Всемирного банка призывают способствовать увеличению объема инвестиций. Для этого они рекомендуют правительствам проводить экономические реформы, которые бы способствовали развитию деловой активности и защите прав собственности.
Авторы доклада предлагают сообща работать над снижением торговых издержек, прежде всего связанных с логистикой и бюрократическими процедурами. Сейчас расходы на перевозку и оформление товаров могут удваивать их стоимость на международных рынках, подчеркивают экономисты. Это, по их мнению, также тормозит экономический рост.
Развитие сектора услуг — еще один важный шаг на пути к поддержанию экономического роста, уверены во Всемирном банке. Они указывают, что в 2021 году экспорт услуг, связанных с информационными технологиями, вырос более чем на 50%. Для сравнения: в 2019 году его рост составил около 40%. Бурное развитие этого сектора может поддержать мировую экономику, но есть проблема — для того, чтобы в развивающихся странах повышался спрос на высокотехнологичные сервисы, необходимо, чтобы там вкладывались в образование и человеческий капитал.
Еще в докладе предлагается способствовать тому, чтобы все большее число людей могли свободно выходить на рынок труда. Авторы подчеркивают, что если в ряде стран Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки повысить долю женщин, занятых в экономике, то одно это может ускорить ежегодный рост ВВП этих государств на 1,2 процентных пункта к 2030 году. Также эксперты предлагают создавать условия для того, чтобы люди старшего возраста сохраняли бы доступ на рынок труда.
Ну и важнейшим ингредиентом во Всемирном банке называют международное сотрудничество. Авторы доклада настаивают, что успехи последних 30 лет были связаны как раз с тем, что государства после распада Советского блока и окончания Холодной войны активнее стали сотрудничать друг с другом, однако сейчас это движение обратилось вспять. «Невероятная череда неудач привела мир к очередному распутью. Для оживления роста потребуется исключительное сочетание целенаправленной политики и эффективного международного сотрудничества», — полагают эксперты.
Юлия Вымятнина
Декан Факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«
Основная проблема таких прогнозов в тех моделях, на которые они ориентируются, и в тех данных, на которых они разработаны. Действительно, те факторы, которые привели к высоким темпам роста в 1989—2019 годы, себя в основном исчерпали. В начале 1990-х в мировой рынок труда влилось население Китая и бывших социалистических стран. Положительные результаты от участия этих трудовых ресурсов в глобальном разделении труда исчерпались. Точно так же исчерпались и выгоды от включения населения этих стран в глобальный рынок — произошло определенное насыщение спроса, он не может и дальше расти такими же темпами.
Однако есть и факторы, которые могут способствовать усилению мирового роста экономики: вовлечение стран Африки в мировую экономику в более существенном масштабе, чем это происходило до сих пор, позволит как получить больше выгод от продолжения процесса международного разделения труда, так и расширить потребительский рынок. Развитие технологий может также способствовать совершению очередного качественного скачка в развитии экономики. В 1990-е развивался интернет, за которым последовала цифровизация экономики. Новый прорыв в развитии экономики может произойти при расширении использования платформенных решений, блокчейна и искусственного интеллекта. Но чтобы эти факторы дали толчок экономическому росту, необходима политическая воля к сотрудничеству с учетом интересов всех сторон, а этот «товар» в последнее время в дефиците.
Мне кажется, что авторы доклада не задали себе несколько важных вопросов. Во-первых, вполне возможно, что мы не входим в «потерянное десятилетие», а возвращаемся к долгосрочным темпам роста после того, как прекратилось действие тех факторов, которые привели к достаточно высоким темпам роста в предыдущие 30 лет. Понятно, что такой вывод был бы неутешительным, но он вполне возможен — например, замечательная страна Швеция в XX веке росла со средним темпом роста 2% в год. И это не помешало ей стать вполне развитой страной с высоким средним доходом на душу населения.
Во-вторых, многие предлагаемые авторами доклада меры экономической политики, которые могут способствовать увеличению темпов роста, не учитывают нескольких важных моментов. Например, предложение более активно вовлекать женщин в рынок труда не сопровождается обсуждением вопроса о том, а что мешает им сейчас работать. Не исключено, что это объясняется не только какими-то традициями и обычаями, но необходимостью производить все те услуги, которыми женщины традиционно обеспечивают семью — ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, уход за пожилыми родственниками. Для того чтобы женщины могли пойти работать, должны быть возможности получить эти услуги каким-то иным образом — от государства или на рыночной основе. Более того, если женщины захотят выйти на рынок труда, они смогут сделать это только при наличии вакансий. Все это требует изменений в структуре экономики на более высоком уровне, нежели побуждение женщин к оплачиваемой работе. Непонятно, и как воплощать рекомендацию о развитии инвестиций (в том числе в проекты, способствующие улучшению экологической обстановки). В условиях возросшей неопределенности, растущих ставок процента и стремительно растущего на глобальном уровне долгового бремени (в том числе правительств) непонятно, какие стимулы могут побудить частных инвесторов или правительства во что-то инвестировать.
Список вопросов к предлагаемому набору мер экономической политики и к общей идеологии доклада можно продолжить. Но авторы, безусловно, правы, когда указывают, что для повышения экономического роста важно усилить кооперацию между странами. А это уже задача политиков.».
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