Обанкротился «главный банк Кремниевой долины» — это самый большой банковский крах за 15 лет. Что вообще происходит?

Начало марта стало тяжелым временем для американской финансовой системы. Как гром среди ясного неба пришли новости о падении сразу двух важных банков, игравших большую роль в работе со стартапами и криптовалютой. Так, стало известно о закрытии одной из крупнейших финансовых организаций, работавших с криптовалютой, — Silvergate Bank.

Почти тогда же пришли новости о падении Silicon Valley Bank (SVB). В этом году банк должен был отметить свое 40-летие. С самого основания в 1983 году он специализировался на работе с технологическими компаниями. В 2015 году он, по данным The New York Times, обслуживал 65% всех существующих американских стартапов! Крах этого банка стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.

Одной из компаний, которая держала в SVB свои деньги, оказалась Circle Internet Financial, которая управляет стейблкоином (криптовалютой, курс которой привязан к доллару) USDC. В результате криптовалюта, стоимость которой всегда должна равняться одному доллару, просела более чем на 10%. Вскоре криптовалюта почти вернула свои позиции, однако на этом проблемы не закончились. Вскоре был закрыт еще один банк, работавший с высокими технологиями и криптовалютами, — Signature Bank.

На этих новостях акции еще одного заметного игрока американского финансового рынка First Republic Bank рухнули на 78%. Пострадали и другие кредитные организации, потерявшие на новостях от 5% до 47% стоимости. Из-за панических слухов вокруг закрытия SVC и Signature Bank инвесторы стали просто избавляться от акций банков. Как отметило издание Forbes, «в 2008 году похожая ситуация спровоцировала мировой финансовый кризис».