Обанкротился «главный банк Кремниевой долины» — это самый большой банковский крах за 15 лет. Что вообще происходит?

12 марта финансовые власти Калифорнии сообщили о закрытии Silicon Valley Bank (SVC), известного по работе со стартапами и криптовалютой. Эта локальная на первый взгляд новость вызвала волну беспокойства по всему миру. Дело в том, что SVC называли «главным банком Кремниевой долины», а его банкротство стало крупнейшим банковским крахом с 2008 года, вызвав череду других проблем — от нестабильности других банков до падения одной из популярных криптовалют USDC. В СМИ заговорили о возможном повторении финансового кризиса и даже Великой депрессии. Что происходит? И почему проблемы начались у тех, кто работал с криптовалютами? Мы спросили экономистов и финансовых аналитиков.
Начало марта стало тяжелым временем для американской финансовой системы. Как гром среди ясного неба пришли новости о падении сразу двух важных банков, игравших большую роль в работе со стартапами и криптовалютой. Так, стало известно о закрытии одной из крупнейших финансовых организаций, работавших с криптовалютой, — Silvergate Bank.
Почти тогда же пришли новости о падении Silicon Valley Bank (SVB). В этом году банк должен был отметить свое 40-летие. С самого основания в 1983 году он специализировался на работе с технологическими компаниями. В 2015 году он, по данным The New York Times, обслуживал 65% всех существующих американских стартапов! Крах этого банка стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.
Одной из компаний, которая держала в SVB свои деньги, оказалась Circle Internet Financial, которая управляет стейблкоином (криптовалютой, курс которой привязан к доллару) USDC. В результате криптовалюта, стоимость которой всегда должна равняться одному доллару, просела более чем на 10%. Вскоре криптовалюта почти вернула свои позиции, однако на этом проблемы не закончились. Вскоре был закрыт еще один банк, работавший с высокими технологиями и криптовалютами, — Signature Bank.
На этих новостях акции еще одного заметного игрока американского финансового рынка First Republic Bank рухнули на 78%. Пострадали и другие кредитные организации, потерявшие на новостях от 5% до 47% стоимости. Из-за панических слухов вокруг закрытия SVC и Signature Bank инвесторы стали просто избавляться от акций банков. Как отметило издание Forbes, «в 2008 году похожая ситуация спровоцировала мировой финансовый кризис».
Почему в 2023 падают банки?
Операционный директор венчурной фирмы Aloniq Кирилл Чумачков в тексте для Forbes описывает падение SVB следующим образом. В пандемию инвестиции в высокие технологии переживали настоящий бум, что обеспечило банкам, работающим с высокими технологиями, приток денег. Часть из них банкиры вложили в ценные бумаги, но стоимость этих инвестиций сильно упала из-за глобальной экономической нестабильности 2022—2023 года. На это наложились проблемы в мире стартапов, которые по тем же причинам начали получать все меньше инвестиций. В марте банк сообщил, что ему пришлось продать часть ценных бумаг себе в убыток, вкладчики побежали снимать деньги, и это стало началом конца.
Как считает Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам», SVB и его коллег по несчастью сгубила именно работа с вкладчиками из высокотехнологичного сектора. «Если бы банк принимал вклады нефтяников и ретейлеров и вкладывал в цифровую экономику, то проблем бы не было, — пояснил он свою мысль в комментарии «Собака.ru». — Но вкладчиками тоже были предприятия цифровой экономики. Прочитав, что банк спешно продал гособлигации с убытком в $1,8 млрд, эти умные и находчивые вкладчики решили спешно забрать из него свои деньги. Взглянув на себя в зеркало и подумав об уровне рисков собственного бизнеса, они поспешили обогнать [своих] товарищей. Парадоксальным образом банк для того и продал гособлигации себе в убыток, чтобы вернуть деньги тем, кто захочет. Но банк не рассчитал, что захотят столь многие».
Глобально, считает декан Факультета экономики в Европейском университете Юлия Вымятнина, причиной мартовского коллапса стало то, что рухнувшие банки «в погоне за прибылью использовали недостаточно продуманную, с точки зрения риска, политику зарабатывания средств».
«Проблемы начались на стыке денег виртуальных (криптовалют и операций с ними) и реальных. Банк Silvergate обслуживал операции с криптовалютами и систему обмена криптовалют на фиатные валюты, — продолжает Вымятнина в беседе с «Собака.ru». — Падение криптовалют в конце 2022 года привело к сомнениям в устойчивости банка, а в начале 2023 года стало понятно, что у него недостаточно капитала. Ситуация с Silvergate спровоцировала закономерный вопрос "кто следующий?" — как мы знаем, на очереди оказался SVB».
В свою очередь некоторые аналитики считаю, что сама по себе работа обанкротившихся банков со стартапами, криптовалютой и инвестициями в прорывные технологии тут ни при чем. «Не надо просто про риск менеджмента забывать и нормально балансировать активы и пассивы», — полагает в комментарии для «Собака.ru» Олег Сальманов, редактор канала «Нецифровая экономика».
Как это скажется на высоких технологиях?
Эксперты по-разному оценивают последствия происходящего для рынка высоких технологий. Так, The Wall Street Journal предполагает, что «крах главного банка Кремниевой долины» изменит правила жизни в главном мировом центре технологий навсегда. Издание предполагает, что молодым технологичным компаниям придется попрощаться с упрощенным получением кредитов. Также происходящее может помешать проникновению криптовалют в традиционную банковскую систему.
Впрочем, не все считают, что происходящее спровоцирует такие серьезные изменения для стартаперов и инвесторов. Так, Леонид Делицын из ФГ «Финам» соглашается, что происходящее лишний раз продемонстрировало финансовый пузырь на рынке стартапов. Однако он настаивает, что «без пузыря нет современных высоких технологий». «Например, в Европе нет такого пузыря, как в США, поэтому европейцы пользуются американскими Android и iOS и у них нет аналога американским Google и Microsoft», — продолжает он.
Однако Делицын уверен, что падения нескольких банков достаточно, чтобы полностью переписать правила игры на рынке венчурных инвестиций, объем которых исчисляется триллионами долларов. «Число "единорогов" — непубличных компаний с капитализацией свыше миллиарда долларов — превышает 1,2 тыс. Совокупная оценка единорогов — $4 трлн, и даже если считать, что их стоимость завышена десятикратно, то в половину триллиона долларов оценить их наверняка можно. Можно не верить, что они стоят $4 трлн, но наверняка найдется немало желающих оценить эту новую экономику в половину триллиона. Банкротство трех банков на этом фоне — незначительное возмущение», — уверен он.
По мнению Юлии Вымятниной с Факультета экономики Европейского университета, крах банков из-за слишком большой близости к криптовалютам может парадоксальным образом подорвать доверие к традиционным финансовым институтам, а не к криптомиру.
«Если каскадное обрушение банков и иных финансовых посредников в США (и других странах) будет продолжено, будет в очередной раз потеряно доверие к традиционной финансовой системе, — полагает она. — В связи с этим криптовалюты могут показаться более привлекательными». При этом она допускает, что криптовалюты все же могут на время потерять часть клиентов в развитых странах, однако вряд ли неприятности у американских банков снизят спрос на крипту по всему миру.
Может ли повториться кризис 2008 года?
Каскадное падение сразу нескольких крупных банков вызвало опасения у экономистов, экспертов и финансовых журналистов. В бизнес-изданиях все чаще вспоминали о кризисе 2008 года. Бывший президент США Дональд Трамп пошел даже дальше и сравнил происходящее с началом Великой депрессии конца 20-х — начала 30-х годов.
Действующему американскому лидеру Джо Байдену пришлось выступить со специальным заявлением по поводу происходящего. Он заявил, что финансовая система страны остается стабильной, а американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем SVB, Silvergate Bank и других. Впрочем, он не ответил на вопрос журналистов о том, могут ли возникнуть проблемы у других банков.
Эксперты пока также считают, что повторения глобального финансового кризиса, который затронет экономику всей планеты, как это было в 2008 году, ждать не стоит. «От цепной реакции сейчас спасают мир [финансовые] регуляторы», — полагает Олег Сальманов, редактор канала «Нецифровая экономика».
«Теоретически в зоне риска находятся не только довольно специфичные по роду деятельности банки вроде SVB, но и обычные кредиторы, прежде всего небольшие региональные, — добавляет Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». — Риски для них состоят в том, что их клиенты на фоне разразившейся шумихи могут захотеть перевести свои средства в крупные банки, которые "слишком велики, чтобы обанкротиться". Тем не менее я полагаю, что у финансовых властей США хватит компетенций и ресурсов, чтобы не допустить распространения проблем на весь сектор».
Примерно такого же мнения о ситуации и Юлия Вымятнина из Европейского университета. Она указывает, что финансовые власти США уже предприняли определенные шаги, чтобы удержать ситуацию в рамках локальных проблем на финансовом рынке. «Проблема в том, что спасение банков требует если не снижения, то хотя бы не повышения ставки. А это, в свою очередь, будет означать разгон нового витка инфляции, что тоже экономическому росту способствовать не будет», — констатирует она.
Юлия Вымятнина
Декан Факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Насколько нарастающий банковский кризис в США может оказаться глобальным, зависит от того, насколько сильно финансовые системы других стран окажутся вовлеченными в операции с проблемными банками и насколько крупные банки окажутся проблемными. Пока по масштабу операций и активов проблемные банки до Lehman Borthers не дотягивают. Так что глобального кризиса, вероятно, удастся избежать.
Но эта история показывает, что если проблему не решать, а заметать под ковер, как это было сделано после 2008 года, она снова вылезет. Финансовая система нуждается в изменении подходов к регулированию и корпоративному устройству.
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