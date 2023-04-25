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Финансы

ЦБ готовится запустить цифровой рубль в обращение до конца года

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Это произойдет после принятия соответствующих законов, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Уже сейчас такую валюту запустили в качестве эксперимента.

Shutterstock.com

«Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — сообщил министр на марафоне «Знание».

Силуанов подчеркнул, что цифровой рубль — надежный инструмент, прозрачный и по нему можно проследить, куда прошла транзакция: «Эти деньги налево не уйдут уже». Также эту валюту можно буде использовать в трансграничных расчетах, пишет РИА Новости.

«Да, сейчас это на самом еще первом этапе находится, обсуждение этого вопроса, но использование цифровых рублей, использование цифровых юаней, цифровых других валют — за этим будущее, потому что это система расчетов, которая лишена всяких ограничений», — добавил чиновник.

В марте Госдума одобрила в первом чтении законопроект о цифровом рубле. Планируется, что он войдет в потребительский оборот к 2030 году. Ранее стало известно, что максимальная сумма пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц, а переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными. Эта валюта будет храниться на специальных цифровых кошельках на разработанной ЦБ платформе.

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