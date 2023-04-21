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Финансы

Максимальная сумма пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц

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А переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эта валюта будет храниться на специальных цифровых кошельках на разработанной ЦБ платформе.

Shutterstock.com

«Мы хотим скорее войти в пилот по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих. Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька», — сказала Набиуллина.

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты после наличных и безналичных денег. Такая валюта привязана к стоимости национальной валюты и обеспечена золотовалютными резервами. Цифровые деньги будут храниться на специальных кошельках на разработанной ЦБ платформе.

В регуляторе уточнили, что у владельцев будет только один цифровой кошелек, им можно будет пользоваться через мобильное приложение своего банка. При этом кошелек не будет привязан к конкретному банку. Переводы можно совершать по номеру телефона, а оплачивать покупки с помощью QR-кодов.

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