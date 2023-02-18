Петербург и Ленобласть в лидерах по темпам роста безработицы

«Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7 %», — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего же за 2022 год численность безработных снизилась на 445 тыс. человек (–13,8%), а уровень безработицы на конец года составил 3,7%. Однако средняя продолжительность безработицы за год выросла на 4,3 до 4,6 месяца.

Сейчас наиболее востребованными считаются специалисты в области строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере. По данным сервиса по поиску работы, половина отраслей Петербурга испытывает дефицит специалистов. Самая острая нехватка наблюдается в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование».

Количество вакансий в сфере IT за месяц выросло на треть в Петербурге. Также увеличилось на 32% число резюме. Подобные тенденции характерны для февраля: рынок труда оживает после длинных январских каникул. Также растут и зарплатные предложения работодателей: +14% за год в Петербурге. Больше всего готовы платить программистам Java (до 450 тысяч рублей).

Работодатели назвали самые востребованные профессии в Петербурге. Возглавляют рейтинг в начале 2023 года по-прежнему маркетологи и специалисты по продвижению в интернете, а также программисты. Также есть спрос на технологов, водителей, инженеров, врачей и медсестер, учителей, курьеров, бухгалтеров и экономистов.