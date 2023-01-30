Работодатели назвали самые востребованные профессии в Петербурге

Но к этому списку также добавились несколько отраслей, востребованность кадров в которых усиливается на фоне отсутствия достаточного числа специалистов. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru. В первую очередь, это специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производств. Конкуренция в этой сфере составляет всего два человека на место.

В топ также вошли работники сферы транспорта и специалисты по логистике, особенно со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта. Здесь наблюдается такое же соотношение рабочих мест и соискателей.

Отдельно эксперты выделяют сферу консалтинга, где на вакансию приходится 0,1 резюме. И это при самых быстрорастущих зарплатах — за год они увеличились на 24%, с 57 тыс. до 71 тыс. рублей.

Важным навыком эксперты называют универсальность. Это необходимо в условиях трансформации бизнес-процессов, когда задачи сотрудника могут измениться кардинально в течение короткого времени. Также ценятся стрессоустойчивость и умение адаптироваться. Важны лидерские качества и навыки коммуникации.

Недавно в Петербурге назвали среднюю зарплату горожан. По итогам января 2023 года доход петербуржцев составляет чуть более 65 тысяч рублей. Это на 14% больше в сравнении с другими регионами России.

Большинство петербуржцев ждут изменений в карьере. 74% опрошенных горожан рассчитывают что-то поменять в своей профессии. Респонденты не только поделились планами по изменениям в карьере, но и рассказали, как именно они собираются осуществлять свои намерения.