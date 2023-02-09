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Финансы

Количество вакансий в сфере IT за месяц выросло на треть в Петербурге

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Также увеличилось на 32% число резюме. Подобные тенденции характерны для февраля: рынок труда оживает после длинных январских каникул. Также растут и зарплатные предложения работодателей: +14% за год в Петербурге. Больше всего готовы платить программистам Java (до 450 тысяч рублей).

Shutterstock.com

Вакансий в сфере «IT, интернета, связи и телекоммуникаций» в Петербурге за месяц стало больше на 29%. Средние рыночные зарплатные предложения работодателей увеличиваются, однако темпы прироста ниже по сравнению с прошлым годом, но остаются значительными: +14% за год в Петербурге. Самый большой годовой прирост в относительном выражении был в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли почти на четверть, по данным исследовательского центра SuperJob.

Больше всего в Петербурге готовы платить программистам Java: 250 тысяч рублей в среднем (+50 тысяч рублей к январю 2022), а максимальные зарплаты в этом направлении — 450 тысяч рублей (+30 тысяч рублей). Разработчику Android максимально готовы платить 400 тысяч рублей (+50 тысяч), а в среднем — 230 тысяч рублей (+40 тыс. руб.).

Следом в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в сфере IT у инженеров DevOps. Им предлагают максимально 380 тысяч рублей (+ 30 тысяч) и 230 тысяч рублей (+50 тысяч) в среднем. Программистам PHP готовы платить 210 тысяч рублей в среднем по рынку (+50 тысяч рублей), а больше всего предлагают 380 тысяч рублей (+ 30 тысяч). Меньше всего в среднем и максимально предлагают в городе специалистам по тестированию/QA — 125 тысяч рублей (+25 тысяч) и 250 тысяч рублей (+30 тысяч) соответственно.

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