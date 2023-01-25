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Финансы

Исследование: в Петербурге назвали среднюю зарплату горожан

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По итогам января 2023 года доход петербуржцев составляет чуть более 65 тысяч рублей. Это на 14% больше в сравнении с другими регионами России.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Аналитики HeadHunter отмечают, что зарплаты жителей Петербурга выросли на 5% по сравнению с началом 2022 года. В течение года самый активный рост окладов зафиксировали у административного персонала (+11%, до 60,6 тысяч рублей), специалистов по маркетингу и рекламе (+9%, до 70,4 тысяч рублей), а также сотрудников из сферы закупок (+9%, до 69,3 тысяч рублей).

А самую высокую зарплату в Петербурге получают топ-менеджеры (до 80,7 тысяч рублей), специалисты по консалтингу (до 78,2 тысяч рублей) и работники из сферы добычи сырья (до 75,4 тысяч рублей).

«Наибольшее падение доходов за год зафиксированы в зарплатах у работников из сферы домашнего и обслуживающего персонала (–5%, с 50,5 до 48,18 тыс. рублей), а также в сфере страхования (-3%, на 2 тыс. рублей)», — говорится в отчете об исследовании.

Что касается СЗФО, то здесь средняя зарплата находится на уровне 59 тысяч рублей, в России — около 56 тысяч рублей. В шести регионах на Северо-Западе средний заработок оказался ниже, чем в среднем в стране, среди них в том числе Ленинградская область.

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