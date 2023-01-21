Йод, спички и путешествия. Какие товары и услуги подорожали сильнее всего в 2022 году?

Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Это произошло на фоне западных санкций на авиаотрасль и ограничений на валютные операции. Наибольший рост показали полеты в Египет(на 160%), Турцию(119%) и ОАЭ(74%). Также в десятку наиболее подорожавших товаров и услуг вошли спички (+50,8%), ксерокопирование документов (48,1%), туалетное мыло (44,2%), женские прокладки (43,5%), новые легковые иномарки (39,1%) и дезодоранты (38,8%).

Основной пик роста пришелся на период с марта по июнь, когда из-за санкций и разрыва логистических цепочек наиболее остро стояли проблемы с импортом товаров и компонентов, а курс рубля был слабым.

Росстат также опубликовал список самых подешевевших товаров. Так, несмотря на ажиотажный взлет цен в марте, по итогам года было зафиксировано массовое удешевление плодоовощной продукции: например, цены на капусту белокочанную снизились на 53%, картофель — на 31%, свеклу — на 26%.



Удешевление произошло и в категории строительных товаров. Например, плиты древесностружечные (ДСП) потеряли 23% цены, доска обрезная подешевела на 14%, а металлочерепица — на 13%. Не обошлось и без путешествий. Так туры в страны Средней Азии стали доступнее на 14%.

Большинство петербуржцев ждут изменений в карьере. 74% опрошенных горожан рассчитывают что-то поменять в своей профессии.

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%. Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%).