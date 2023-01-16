Зачем ЦБ снова стал торговать юанями? Как это повлияет на курс рубля? Пора запасаться китайской валютой?

С пятницы, 13 января, Центральный Банк России возобновляет торговлю валютой из Фонда национального благосостояния на внутреннем рынке. Это произойдет после почти годового перерыва. Причем выбрасываться на рынок будут китайские юани, каждый день их будут продавать на сумму 3,2 млрд рублей. Так будет продолжаться до 6 февраля. Что это значит? Чем обернется для простых россиян? И значит ли это, что юань стал основной резервной валютой для России? Разбираемся вместе с деканом факультета экономики Юлией Вымятниной, главным экономистами по России и СНГ+ ИК «Ренессанс Капитал» Софьей Донец и Андреем Мелащенко.
Почему ЦБ решил продавать юани?
Декан Факультета экономики ЕУ СПб Юлия Вымятнина: Как указано в заявлении ЦБ, «Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила».
Расшифруем смысл этого действия. Если очень упростить, то бюджетное правило предполагает, что если доходы от нефтегазового сектора меньше запланированных в бюджете, то Банк России должен продать часть средств из ФНБ, чтобы восполнить дефицит. И наоборот, если доходы от нефтегазового сектора выше определенного уровня, превышение направляется на пополнение ФНБ. С учетом прогнозного недополучения таких доходов (ожидается, что в январе бюджет недосчитается 54.5 млрд руб. нефтегазовых доходов), Банк России будет продавать валюту в обмен на рубли и зачислять эти рубли на счета Минфина.
Как это будет работать?
Главный экономист по России и СНГ+ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец: Бюджетное правило остается идейно тем же, что до кризиса — в его принцип заложено сглаживание влияния колебаний нефтяных цен на расходы бюджета и курс рубля. Вместе с тем, по сравнению с докризисной версией поменялся уровень цен на нефть, вокруг которого происходит сглаживание — он повышен с уровня чуть более $40 за барраррель до $55-60, что ближе к текущей конъюнктуре рынка. Этот уровень в течение года может меняться (в основном в пределах $5—10) в зависимости от уровня добычи нефти и курса рубля. В конце 2022 года ценовая конъюнктура рынка нефти ухудшилась и с этой недели Банк России будет продавать юани на внутреннем валютном рынке с учетом того, что ожидаемые Минфином нефтегазовые доходы в январе будут меньше базового уровня, предусмотренного новым бюджетным правилом (8 трлн руб. в пересчете на год, или 585 млрд руб. в январе)
Почему именно юани, а не доллары и евро как раньше?
Декан Факультета экономики ЕУ СПб Юлия Вымятнина: Поскольку после замораживания счетов ЦБ в долларах и евро Банк России фактически не может проводить операции с этими валютами, логично было обратиться к другим валютам. Для таких операций у Банка России должен быть соответствующий счет в Народном банке Китая и возможность осуществлять трансграничные переводы в юанях. Поскольку юань – единственная резервная валюта (из списка резервных валют МВФ), операции с которой пока доступны нашему ЦБ, такой выбор вполне логичен. Эмитенты прочих резервных валют являются для России в настоящий момент недружественными государствами.
Как все это скажется на простых россиянах?
Экономист по России и СНГ+ ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко: Возврат к валютной составляющей бюджетного правила обеспечит сглаживание волатильности курса [рубля] при изменении цен на нефть. Сейчас, на фоне снижения цен, продажи [валюты] оказывают поддержку рублю (вклад может составлять 2-3% укрепления). Если же цены устойчиво вернутся на уровни начала-середины осени, повысятся до $60 за баррель или выше, то продажи будут [юаня] приостановлены. На более высоких уровнях цен начнутся покупки валюты — то есть правило в таком случае будет уже действовать в пользу ослабления рубля. Текущие объемы продаж (3,2 млрд руб. в день при объемах торгов более 100 млрд руб. на валютном рынке) не должны оказать существенного влияния на обменный курс, однако в случае снижения объемов экспорта или цены российской нефти, объем интервенций может возрасти и вновь стать одним из факторов, определяющих динамику обменного курса.
Декан Факультета экономики ЕУ СПб Юлия Вымятнина: Бюджетное правило, строго говоря, вернулось не в полном объеме – раньше объем бюджетных расходов был ограничен прошлыми ценами на нефть (в довольно консервативном варианте), фактическими объемами экспорта и курсом рубля. Сейчас есть просто общая сумма – 8 трлн. руб., – которая ожидается в виде нефтегазовых доходов в течение года. И эта сумма может оказаться скорректированной. Так что строго говоря, бюджетное правило сейчас сильно модифицировано и позволяет правительству тратить больше.
И эти повышенные (по сравнению с изначальным бюджетным правилом) бюджетные расходы в конечном счете попадут в экономику (государство платит людям и фирмам, они эти средства дальше тратят). Это приведет к тому, что будет больше средств, которые могут быть потрачены на импорт. Чем выше импорт, тем дешевле наша валюта. Чем она дешевле, тем выше вероятность, что вместо продаж валюты ЦБ нужно будет покупать валюту, продавая рубли и ослабляя рубль еще больше. Поэтому в краткосрочной перспективе рубль будет стабилизироваться, но на несколько более длинном горизонте исполнение бюджетного правила в таком варианте может иметь даже несколько дестабилизирующий эффект.
Значит ли все это, что юань становится для России полноценной резервной валютой и в него стоит инвестировать?
Главный экономист по России и СНГ+ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец: Для Фонда национального благосостояния юань, по сути, стал основной резервной валютой, что подразумевает рост его значимости и для совокупных резервов Российской Федерации. На финансовых рынка доля торгов в валютных парах с юанем в конце 2022 года превысила 33%, а предложение финансовых активов, номинированных в юанях, для российского инвестора росло на протяжении всего года. Растет и доля юаня в торговом обороте России.
Применение бюджетного правила должно быть стабилизирующим фактором для курса рубль-юань, как и для курса рубля к другим валютам. Однако операции ЦБ далеко не полностью устраняют волатильность, оно работает только в отношении колебаний, связанных с изменением глобальных сырьевых цен. Тренд по усилению роли юаня для России продолжится и в 2023, мы полагаем, однако динамика юаня остается чувствительной к независимым от России обстоятельствам, а рынок доступных для массовых инвесторов инструментов для вложения юаней с привлекательной доходностью — ограничен. Это стоит учитывать при принятии решений об инвестировании в этой валюте.
Комментарии (0)