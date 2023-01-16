Зачем ЦБ снова стал торговать юанями? Как это повлияет на курс рубля? Пора запасаться китайской валютой?

Декан Факультета экономики ЕУ СПб Юлия Вымятнина: Бюджетное правило, строго говоря, вернулось не в полном объеме – раньше объем бюджетных расходов был ограничен прошлыми ценами на нефть (в довольно консервативном варианте), фактическими объемами экспорта и курсом рубля. Сейчас есть просто общая сумма – 8 трлн. руб., – которая ожидается в виде нефтегазовых доходов в течение года. И эта сумма может оказаться скорректированной. Так что строго говоря, бюджетное правило сейчас сильно модифицировано и позволяет правительству тратить больше.

И эти повышенные (по сравнению с изначальным бюджетным правилом) бюджетные расходы в конечном счете попадут в экономику (государство платит людям и фирмам, они эти средства дальше тратят). Это приведет к тому, что будет больше средств, которые могут быть потрачены на импорт. Чем выше импорт, тем дешевле наша валюта. Чем она дешевле, тем выше вероятность, что вместо продаж валюты ЦБ нужно будет покупать валюту, продавая рубли и ослабляя рубль еще больше. Поэтому в краткосрочной перспективе рубль будет стабилизироваться, но на несколько более длинном горизонте исполнение бюджетного правила в таком варианте может иметь даже несколько дестабилизирующий эффект.