Финансовая подушка: какой должна быть и как начать ее создавать?

Какой должна быть финансовая подушка безопасности?

На этот счет существует огромное количество разных мнений. Традиционно, эксперты рекомендуют иметь накопления в размере 3—6 месячных зарплат. Впрочем, есть те, кто, не согласен с этим утверждением. Так, частный инвестор Евгений Шепелев в августе 2022 года рекомендовал отталкиваться не от доходов, а от трат. По его мнению, следует иметь такой запас средств, чтобы его хватило на четыре месяца (так, семье из трех человек он советовал постараться накопить 240 тысяч рублей).

Также можно встретить и более смелые оценки — некоторые говорят, что комфортным уровнем сбережений будет такой, чтобы он покрывал целых пять месяцев без других источников доходов. При этом все авторы обращают внимание, что, рассчитывая свои ежемесячные траты обязательно, нужно помнить не только о покупках и счетах за квартиру, но и о платежах по кредитам и абонементам. Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге в ответе редакции «Собака.ru» рекомендовала стремиться к еще большему объему сбережений. «Оптимальная подушка безопасности должна составлять сумму минимальных постоянных расходов, понесенных в течение 6—8 месяцев на всех членов семьи. Такой буфер позволит менее болезненно пережить кризисный период, к примеру, с вязанный с потерей работы одним из членов семьи, либо необходимостью срочных трат, связанных со здоровьем», — полагает она.

Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с Деньгами», в беседе с редакцией дала чуть более скромную оценку. Он полагает, что минимальная финансовая подушка должна дать возможность три месяца прожить, не сильно меняя уровень жизни. «Однако если вы только начинаете, если у вас пока нет сбережений, то для старта поставить себе цель накопить сумму, достаточную на один месяц нормальной жизни. Это важно, чтобы цель с самого начала была достижимой и не пугала. Когда вы ее достигните, можно уже ставить следующую», — рекомендует Веселко.