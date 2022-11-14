Финансовая подушка: какой должна быть и как начать ее создавать?

В условиях кризиса как никогда важна финансовая подушка безопасности — отложенные средства, которые помогут пережить непростые времена в случае внезапной потери доходов или их резкого снижения. Однако, как показывают исследования, каждый второй россиянин не имеет сбережений. Как начать откладывать деньги даже в непростых условиях 2022 года? Какой запас нужно стараться иметь? Собрали мнения экспертов по личным финансам.
В ноябре сервис Superjob опубликовал исследование, согласно которому каждый второй россиянин (47%) не имеет никаких накоплений. Лишь 20% опрошенных смогли бы, лишившись всех источников дохода, прожить на сбережения больше трех месяцев. При этом отмечается, что доля людей без отложенных средств достигла в России максимальной отметки с 2008 года.
Финансовая подушка безопасности особенно актуальна в кризис, когда шанс остаться без постоянного источника заработков или столкнуться с падением доходов особенно велик. Между тем, копить можно (и нужно!) не только в благополучные времена. Это возможно делать даже в 2022 году.
Какой должна быть финансовая подушка безопасности?
На этот счет существует огромное количество разных мнений. Традиционно, эксперты рекомендуют иметь накопления в размере 3—6 месячных зарплат. Впрочем, есть те, кто, не согласен с этим утверждением. Так, частный инвестор Евгений Шепелев в августе 2022 года рекомендовал отталкиваться не от доходов, а от трат. По его мнению, следует иметь такой запас средств, чтобы его хватило на четыре месяца (так, семье из трех человек он советовал постараться накопить 240 тысяч рублей).
Также можно встретить и более смелые оценки — некоторые говорят, что комфортным уровнем сбережений будет такой, чтобы он покрывал целых пять месяцев без других источников доходов. При этом все авторы обращают внимание, что, рассчитывая свои ежемесячные траты обязательно, нужно помнить не только о покупках и счетах за квартиру, но и о платежах по кредитам и абонементам. Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге в ответе редакции «Собака.ru» рекомендовала стремиться к еще большему объему сбережений. «Оптимальная подушка безопасности должна составлять сумму минимальных постоянных расходов, понесенных в течение 6—8 месяцев на всех членов семьи. Такой буфер позволит менее болезненно пережить кризисный период, к примеру, с вязанный с потерей работы одним из членов семьи, либо необходимостью срочных трат, связанных со здоровьем», — полагает она.
Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с Деньгами», в беседе с редакцией дала чуть более скромную оценку. Он полагает, что минимальная финансовая подушка должна дать возможность три месяца прожить, не сильно меняя уровень жизни. «Однако если вы только начинаете, если у вас пока нет сбережений, то для старта поставить себе цель накопить сумму, достаточную на один месяц нормальной жизни. Это важно, чтобы цель с самого начала была достижимой и не пугала. Когда вы ее достигните, можно уже ставить следующую», — рекомендует Веселко.
Как создавать финансовую подушку?
Эксперты в области личных финансов и поведенческой экономики создали огромное количество способов откладывать деньги, которые походят даже для тех, у кого нет сверхдоходов. Большая часть методик начинается с анализа своих ежемесячных доходов и расходов и слежения за своими тратами. Так, японская журналистка Мотоко Хани рекомендовала своим читательницам постоянно вести небольшой блокнот, в который записывать все траты, а в конце месяца подводить итог: сколько они получили, сколько потратили и сколько удалось отложить.
Однако этот метод очень трудоемок и подойдет не всем. Эксперты опрошенные «Собака.ru» предложили несколько вариантов, не требуют такой скрупулезности.
Откладывать процент от ежемесячного дохода
Если вы чувствуете, что получаете достаточно для нормальной жизни и можете чуть сократить расходы, но не хотите долго высчитывать какие, можно просто откладывать определенный процент от каждого поступления денег (к примеру зарплаты).
«Очень просто и быстро это возможно сделать через онлайн-банк, — объясняет Алина Бажулина из АКБ «ФОРА-БАНК», — открыть одновременно несколько счетов, и один из них будет, допустим, накопительный — на него вы ежемесячно сможете переводить процент от дохода с другого счета, куда поступает ваша заработная плата. При накоплении определенной суммы есть смысл открывать депозит, ограниченный по сроку и снятию средств, но не ограниченный по пополнению — например, на 3-4 месяца, что более актуально в нынешних условиях, чем тот же годовой. Это сдерживает от спонтанных трат: в случае досрочного снятия теряется доход от процентов».
Отказаться от спонтанных трат
Неожиданные покупки «под настроение» могут принести мимолетную радость, но затем оставить дыру в бюджете, напоминает Анастасия Веселко из проекта «Девушка с Деньгами». В непредсказуемое время от них лучше отказаться, если у вас нет финансовой подушки. А сэкономленные таким образом деньги можно как раз отложить.
«В кризисное время фокус стоит сместить ь на сбережения, — говорит Анастасия Веселко, — бывает что хочется потратить деньги, чтобы поддержать себя во время стресса. Люди думают: "Куплю я, допустим, платье, чтобы себя порадовать". Поверьте, отложенные деньги порадуют вас не меньше».
Карта с кэшбеком
Несмотря на все потрясения последнего времени, многие банки все еще предлагают выгодные программы, возвращающие небольшой процент трат пользователю карты. Эксперты советуют пользоваться этим инструментом, ведь он может помочь копить, без какого бы то ни было снижения расходов.
«Речь идет о картах с процентом на остаток и кэшбеком, который в конце месяца переводится сразу на накопительный счет, — говорит Алина Бажулина из АКБ «ФОРА-БАНК». — Несмотря на то, что Visa и MasterCard ушли с российского рынка, у многих отечественных банков по-прежнему есть продукты, уже с картой МИР, которые приносят клиентам хороший финансовый результат».
Пересмотреть повседневные расходы
Зачастую начать копить без корректировки трат все же не получается. В таком случае необходимо внимательно проанализировать свои расходы и понять, от чего можно отказаться максимально безболезненно. «Я рекомендую сесть и подсчитать, на что уходят деньги, может быть от чего-то можно отказаться, или можно сократить или перейти на более дешевый аналог. При этом я ни в коем случае не призываю к экономии на постоянной основе. Это как диета — тяжело, неприятно, почти никто на постоянной основе этого не выдерживает и все равно срывается», — объясняет Анастасия Веселко.
«Например, одна моя клиентка делилась опытом, — продолжает автор проекта «Девушка с деньгами», — она сделала всего две вещи: понизила уровень своего абонемента в спортивном зале и отказалась от шеллака на маникюре. Это практически никак не сказалось на ее образе жизни, но это дало несколько тысяч рублей в месяц. Она сама решала от чего хочет отказаться. У каждого будут свои решения».
Проверить свои подписки
Еще одним безболезненным шагом может быть отказ от ненужных подписок. Нередко пользователи подписываются на недорогие сервисы, а потом забывают о них. Или оплачивают их «на всякий случай». Если отказаться от таких трат, сэкономленные деньги можно как раз пустить на сбережения.
«На первый взгляд подписка может стоить совсем немного: 100, 300, 500 рублей. Но эти деньги все же будут понемногу пополнять вашу подушку безопасности. Да и вообще, это часть финансовой гигиены — не платить за то, чем вы не пользуетесь», — напоминает Анастасия Веселко.
Финансовые челленджи
Есть и более увлекательные способы копить деньги. Эксперты придумали целый набор финансовых вызовов, которые можно бросить самому себе. К примеру, взять календарь на год и каждый день обещать себе откладывать на рубль больше. Так в первый день вы положите в копилку 1 рубль, , во второй — 2, а в последний — 365 рублей.
Примерно так же работает метод 52 недель. В первую семидневку вы откладываете 100 рублей, во вторую — 200, и так 52 недели. Последний «взнос» составит тогда 5200 рублей. Также можно округлять баланс на карте, переводя во вклад столько, чтобы на конец дня остаток на балансе оставался круглым. К примеру, если у вас 12751 рубль, на депозит можно перекинуть 51 рубль.
Что еще можно сделать?
Помимо экономии можно также задуматься над тем, чтобы увеличить свой доход, пуская вырученные деньги в накопления. Одним из вариантов может быть фондовый рынок, считает Дмитрий Марков, автор стратегий автоследовния «Финам». Если вы можете позвонить вкладывать небольшую долю своей зарплаты в акции, то это со временем может дать существенную прибавку к сбережениям, однако нужно понимать, что это произойдет далеко не сразу. «Если вы не разбираетесь в фондовом рынке, то лучше воспользоваться услугами посредников-профессионалов: вкладывать средстве через паевые фонды, стратегии автоследования, другие инструменты доверительного управления. Перед выбором посредника удостоверьтесь в его квалификации, опыте работы, официальном статусе деятельности. При данном способе инвестирования для накопления значительного капитала потребуется длительное время: от 10 лет. Будет работать "магия" сложного процента, когда полученные доходы снова вкладываются в акции, что ускоряет рост капитала. При данном способе инвестирования важно выделять ту часть средств, которая вам срочно не понадобится ближайшее время», — говорит эксперт.
Еще один вариант попробовать вложить небольшую часть денег в крипторынок. «Цифровые активы продолжают оставаться популярными не только в мире, но и в стране, а падение цен на ЦФА за последний год сделало их привлекательным активом для покупки. Такие криптовалюты, как Бикоин и Ethereum будут пользоваться спросом в ближайшие годы, в качестве альтернативных финансовых инструментом для инвесторов по всему миру. Но будьте осторожны: из-за волатильности курса не стоит вкладывать в эти активы больше 5% своего ежемесячного дохода!», — напоминает Виктор Першиков, ведущий аналитик 8848 Invest.
Наконец, добавляет Першиков, часть денег можно также вложить в драгоценные металлы, которые нередко дорожают в условиях кризиса. Это позволит защитить накопления, а при удачно стечении обстоятельств даже их нарастить. «Драгоценные металлы продолжают играть роль защитных активов, хотя с годами эта их функции несколько снизилась, в сравнение с тем же USD. Цены на золото длительное время находились в рамках нисходящего тренда, но геополитические риски могут в следующем году привести к росту актива, а текущие уровни не слишком комфортны для мирового производства драгметалла, в следствие чего можно рассчитывать на удорожание золота в ближайшие несколько месяцев. К тому же, для покупок золота и других металлов не требуется даже наличие брокерских счетов — покупку можно осуществить в ближайшем отделении Сбера», — заключил аналитик 8848 Invest.
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