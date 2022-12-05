Что будет с курсом в декабре-январе? Ждать доллар по 70 рублей? И стоит ли закупиться валютой перед праздниками?

Что может повлиять на курс валют в декабре-январе?

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Вот-вот начнет действовать эмбарго в отношении поставок российской нефти. В ближайшее время мы вряд ли почувствуем это в полной мере, но уже в январе, думаю, мы будем в большей степени понимать его последствия. К тому же все последнее время обсуждается введение потолка цен на российскую нефть. Все это может стать неким триггером для начала девальвации рубля, в которой заинтересованы уже, кажется, практически все субъекты рынка, за исключением, конечно, обычных российских граждан.

Российские металлурги уже 6—7 месяцев терпят убытки от "дорогого" рубля. Нефтегазовым компаниям, получающим прибыль в валюте, с нового года надо будет платить дополнительные налоги. Минфину необходимо покрывать рекордные дефициты бюджета. Компаниям же, налаживающим параллельный импорт, нужно расплачиваться с поставщиками. Все это говорит в пользу ослабления национальной валюты. Другое дело, что прежнее стремление властей снизить курс рубля особо ни к чему не проводили, так что девальвация вряд ли будет особо заметной в декабре-начале январе. Более того, в 20-х числах декабря можно ожидать небольшой обратной тенденции. Традиционно в этот период валюта дешевеет, потому что экспортеры массово продают доллары и евро и покупают рубли, чтобы выплатить налоги».