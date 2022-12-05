Что будет с курсом в декабре-январе? Ждать доллар по 70 рублей? И стоит ли закупиться валютой перед праздниками?

Близится новый год, многие россияне готовятся встретить его за рубежом, что заставляет их внимательнее следить за курсом валют. Между тем, в декабре вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, постоянно обсуждается потолок цен на российское сырье. Все это может повлиять на стоимость национальной валюты. Некоторые эксперты даже предсказывают, что курс доллара еще до конца года может вновь преодолеть отметку в 70 рублей. Возможно ли это? Стоит ли закупиться «дешевой» валютой? Или резкое падение рубля маловероятно?
Что может повлиять на курс валют в декабре-январе?
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Вот-вот начнет действовать эмбарго в отношении поставок российской нефти. В ближайшее время мы вряд ли почувствуем это в полной мере, но уже в январе, думаю, мы будем в большей степени понимать его последствия. К тому же все последнее время обсуждается введение потолка цен на российскую нефть. Все это может стать неким триггером для начала девальвации рубля, в которой заинтересованы уже, кажется, практически все субъекты рынка, за исключением, конечно, обычных российских граждан.
Российские металлурги уже 6—7 месяцев терпят убытки от "дорогого" рубля. Нефтегазовым компаниям, получающим прибыль в валюте, с нового года надо будет платить дополнительные налоги. Минфину необходимо покрывать рекордные дефициты бюджета. Компаниям же, налаживающим параллельный импорт, нужно расплачиваться с поставщиками. Все это говорит в пользу ослабления национальной валюты. Другое дело, что прежнее стремление властей снизить курс рубля особо ни к чему не проводили, так что девальвация вряд ли будет особо заметной в декабре-начале январе. Более того, в 20-х числах декабря можно ожидать небольшой обратной тенденции. Традиционно в этот период валюта дешевеет, потому что экспортеры массово продают доллары и евро и покупают рубли, чтобы выплатить налоги».
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Я, честно говоря, не вижу особых причин для резких изменений курса рубля в ближайшее время. Даже планируемый ценовой потолок на российскую нефть, который может вступить в силу 5-декабря, вероятно, будет сравнительно комфортным для России. Вряд ли это существенно повлияет на объемы отечественного импорта.
В связи с этим желание нашего государства, чтобы курс рубля ослаб, вряд ли будет выполнено в полном объеме. Летом говорилось о том, что комфортным курсом для бюджета и экономики были бы значения в 70—80 рублей за доллар. Сейчас эта отметка вряд ли достижима. Хотя небольшая корректировка рубля все же возможна».
То есть скачков курса ждать не стоит?
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Да, я думаю, что до конца года серьезных изменений уже не будет. Хотя склонность к постепенному ослаблению рубля к доллару все же присутствует. Мы это уже наблюдаем в течение нескольких последних дней. Что касается евро, то он постепенно отыгрывает свое падение по отношению к доллару, что отражается и на стоимость европейской валюты в рублях. А вот уже в январе, после праздников, все же можно ждать сюрпризов. И они будут, понятное дело, не в пользу российской валюты».
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин: «Снижение-восстановление цен на нефть, которое мы видели на прошедшей и этой неделе, весьма незначительно сказалось на курсе российской валюты. Рубль продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне в отсутствии изменения фундаментальной картины.
Такие факторы, как величина ключевой ставки ЦБ РФ или динамика ставки рефинансирования ФРС и ЕЦБ сейчас почти никак не влияют на динамику курса USD/RUB и EUR/RUB, поскольку наш внутренний валютный рынок продолжает функционировать обособленно от внешних рынков и денег иностранных инвесторов. Ценник $60 или $80 за бочку нефти пока принципиально не меняют картину по торговому и платежному балансу России, они остаются в профиците. Так что резких изменений курса пока не ожидается».
Сколько будет стоить доллар, евро и юань к концу года?
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Думаю, курс доллара вряд ли до конца года превысит 65 рублей. Евро, будет расти, но именно из-за собственного укрепления, а не из-за просадки рубля.
Если говорить о китайской валюте. То тут все также будет зависеть от того, как юань будет себя чувствовать по отношению к доллару. Если существенных отклонений не случится, то и рублевый курс юаня останется стабильным».
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин: «Вполне вероятно, что в ближайшую неделю курс доллара США к рублю останется в диапазоне 60-62 рублей. Однако с середины декабря этого года и в начале следующего курс рубля может показать ослабление – в это время начнут проявляться негативные факторы от эмбарго российской нефти. К концу этого года USD может подняться в диапазон 62-65 рублей.
Курс евро будет на чуть более высоких отметках. Котировки китайского юаня мы, скорее всего, увидим в районе 8,5-9,0 рублей. В полной мере экономический эффект от энергетических санкций проявится в первой половине следующего года. В 2023 году мы, вероятно, увидим курс доллара и евро в районе 65-70 рублей».
Стоит ли прямо сейчас покупать валюту, если она нужна на праздники?
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин: «Покупать валюту для будущих заграничных поездок лучше тогда, когда курс рубля укрепляется, а не ослабевает. Но, как правило, население покупает валюту тогда, когда есть свободные рубли – это нормально. Выгадывать лишние копейки не стоит, так как локальный минимум курса всё равно не поймаешь».
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Наверное, учитывая все обстоятельства, связанные с эмбарго, закупиться сейчас необходимыми для поездки евро или долларами будет не лишним. Но речь идет именно о тех суммах, которые вам в ближайшее время понадобятся. Срочно переводить все накопления в валюту вряд ли будет разумно».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Поскольку заметного ослабления рубля ожидать не стоит, а в 20-х числах возможен даже небольшой откат курса в связи с налоговым периодом, то прямо срочно бежать и покупать большие объемы валюты не стоит. Однако если вам нужно некоторое количество долларовой наличности для поездки, то этим имеет смысл уже озаботится, ведь банки торгуют ей с наценкой по отношению к биржевому курсу. Если перед праздниками спрос резко возрастет, то и эта наценка станет больше».
Комментарии (0)