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Финансы

UnionPay ввела ограничения на снятие наличных с российских карт за рубежом

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Теперь их держатели смогут снимать за границей в среднем не более 50 тысяч юаней в день.

Chintung Lee / Shutterstock.com

Первым о введенных ограничениях сообщил банк «Приморье». По данным банка, платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами страны в размере:

  • 50 000 юаней в день по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах);
  • 500 000 юаней в год по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах).

Как пишет Frank Media, информацию об ограничениях также подтвердили в колл-центрах банков «Русский стандарт» и Всероссийский банк развития регионов. Операционисты Газпромбанка, Россельхозбанка, «Зенита», «Почта-банка», МТС-банка, «Солидарность», Примсоцбанка сообщили, что о новых ограничениях пока не уведомлены.

В МТС-банке отметили, что лимит на снятие наличных за пределами России для держателей карт UnionPay составляет 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч рублей в месяц. В «Почта-банке» — 1 миллион рублей в месяц. В Примсоцбанке по картам платежной системы лимит составляет 400 тысяч рублей в день (40 тысяч юаней) и 1,5 миллиона рублей в месяц (150 тысяч юаней). 

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