Какой налог будут платить уехавшие за рубеж, но продолжающие работать на российские компании — 13%, 15% или все же 30%?

Какой налог сейчас должны платить уехавшие специалисты?

Сегодня в России существуют особенности налогообложения доходов резидентов и нерезидентов. По умолчанию все люди, постоянно проживающие в стране, являются российскими налоговыми резидентами. Но если в течение года они провели за рубежом более 183 дней, то они теряют этот статус, что может приводить к ощутимому увеличению налоговой нагрузки.

«Российские налоговые резиденты, по общему правилу, платят налог по ставке 13% (15% для тех, чей доход выше 5 млн рублей в год), — объясняет в беседе с «Собака.ru» Евгения Заинчуковская, ведущий юрист налоговой практики INTANA Legal, — нерезиденты, по общему правилу, платят налог по ставке 30%. Плюс к этому нерезиденты не имеют права на имущественные налоговые вычеты, в связи с чем объектом налогообложения НДФЛ становится валовый доход (например, при налогообложении дохода от продажи квартиры нерезиденту не удастся учесть расходы на ее покупку)».

Впрочем, для тех, кто уехал из страны, но продолжил работать на российскую компанию, остается лазейка. «Сейчас доход, получаемый сотрудниками, работающими дистанционно в российской компании за границей, трудовой договор которых предусматривает определение места работы за пределами РФ, и утратившими статус налогового резидента РФ, считается доходом от источника за пределами РФ и не облагается НДФЛ», — рассказывает Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».

То есть человек, работавший, к примеру, дизайнером в петербургской студии и перезаключивший после отъезда за рубеж трудовой договор, указав в нем, что будет работать из-за рубежа, налоги в российский бюджет вообще отчислять не должен. В этом случае ему нужно платить только в казну страны своего постоянного пребывания, если он получил там статус налогового резидента.