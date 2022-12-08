Какой налог будут платить уехавшие за рубеж, но продолжающие работать на российские компании — 13%, 15% или все же 30%?

В последние недели в России вновь активно обсуждается тема налогооблажения тех, кто покинул страну, но продолжает работать на компании, зарегистрированные в РФ. В конце ноября — начале декабря российские законодатели и чиновники заявляли то о возможности сохранить за такими людьми ставку НДФЛ в 13%, то говорили даже о необходимости повышения налогов. Сколько сейчас должны платить в казну те, кто лишился статуса резидента? Может ли ставка для них вырасти до 30%? Собрали все, что известно на сегодня и попросили экспертов по налоговому праву разъяснить ситуацию.
В последние недели представители власти вступили в заочный спор о том, какой должна быть ставка налогов для тех россиян, которые покинули страну, но продолжают трудиться на отечественные компании. Так, одной из самых громких новостей конца ноября стало заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что для таких работников могут сохранить ставку НДФЛ в 13%.
Однако уже 5 декабря глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» заявил, что власти могут не только не снизить налоги для уехавших специалистов, а, напротив, сделать «нахождение за границей менее комфортным».
Какой налог сейчас должны платить уехавшие специалисты?
Сегодня в России существуют особенности налогообложения доходов резидентов и нерезидентов. По умолчанию все люди, постоянно проживающие в стране, являются российскими налоговыми резидентами. Но если в течение года они провели за рубежом более 183 дней, то они теряют этот статус, что может приводить к ощутимому увеличению налоговой нагрузки.
«Российские налоговые резиденты, по общему правилу, платят налог по ставке 13% (15% для тех, чей доход выше 5 млн рублей в год), — объясняет в беседе с «Собака.ru» Евгения Заинчуковская, ведущий юрист налоговой практики INTANA Legal, — нерезиденты, по общему правилу, платят налог по ставке 30%. Плюс к этому нерезиденты не имеют права на имущественные налоговые вычеты, в связи с чем объектом налогообложения НДФЛ становится валовый доход (например, при налогообложении дохода от продажи квартиры нерезиденту не удастся учесть расходы на ее покупку)».
Впрочем, для тех, кто уехал из страны, но продолжил работать на российскую компанию, остается лазейка. «Сейчас доход, получаемый сотрудниками, работающими дистанционно в российской компании за границей, трудовой договор которых предусматривает определение места работы за пределами РФ, и утратившими статус налогового резидента РФ, считается доходом от источника за пределами РФ и не облагается НДФЛ», — рассказывает Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
То есть человек, работавший, к примеру, дизайнером в петербургской студии и перезаключивший после отъезда за рубеж трудовой договор, указав в нем, что будет работать из-за рубежа, налоги в российский бюджет вообще отчислять не должен. В этом случае ему нужно платить только в казну страны своего постоянного пребывания, если он получил там статус налогового резидента.
Что все же хотят изменить?
Еще в 2021 году Минфин планировал уравнять ставку налогов для резидентов и нерезидентов. Об этом говорилось в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Если бы эти планы сбылись, то сотрудники российских компаний (как резиденты, так и нет) платили бы один и тот же НДФЛ. Впрочем, этот текст «свидетельствует только о наличии соответствующих намерений на тот момент», говорит Анна Васильева из бюро «Качкин и Партнеры».
Однако уже летом 2022 года министерство финансов, напротив, задумалось над ужесточением налогообложения для уехавших специалистов. Это произошло на фоне волны отъездов из страны после начала Украинского кризиса. В ведомстве тогда заявляли о намерении убрать ту самую лазейку, которая позволяла не платить налоги в России тем, кто при эмиграции перезаключил трудовые договоры, указав в них, что будет работать из-за рубежа. Впрочем, существенного движения в эту сторону так и не произошло, соответсвующий закон так и не внесен в Госудуму, напоминает Васильева.
Более того, 24 ноября на телеканале «Россия 1» вышло интервью министра финансов Антона Силуанова. В нем он неожиданно вернулся к идее 2021 года о том, чтобы сохранить за теми, кто работает из-за рубежа, возможность платить НДФЛ в 13%. «Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом», — сказал тогда Силуанов.
Впрочем, и эти заявления Силуанова пока не нашли выражения в соответствующих законопроектах, внесенных в парламент. Более того, 5 декабря сенатор Андрей Клишанс заявил, что власти могут осложнить жизнь тем, кто уехал из страны «из-за мобилизации». «Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, — заявил Клишас журналистам. — Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем». Однако никакой конкретики как об условиях повышения налогов, так и о том, насколько может подняться ставка, член Совета Федерации так и не сообщил.
Вопрос со ставкой НДФЛ пока остается открытым, констатирует Евгения Заинчуковская из INTANA Legal.«[Сейчас] нет единого понимания, будет налог уплачиваться по общей ставке 30% для нерезидентов, либо за нерезидентами в отношении данного вида дохода сохранится право на применение обычной ставки (ставка 13-15%, как для резидентов). Итоговое решение ожидается до конца 2022 года», — говорит она.
Что будет с самозанятыми?
Пока политики и чиновники публично обсуждают только вопрос НДФЛ. О каких-либо изменениях для тех, кто трудится в качестве самозанятых, не сообщается. «Вполне возможно, что для самозанятых [покинувших страну] сохранится тот же режим, что и сейчас», — предполагает Анна Васильева из бюро «Качкин и Партнеры».
Однако, отмечают эксперты, просто перевести сотрудников в статус самозанятых не получится. Закон запрещает компаниям заключать договоры с теми самозанятыми, кто менее двух лет назад работал с ними же по трудовому договору.
Впрочем, специалисты не исключают также и возможности изменения законов, касающихся самозанятых. «Насколько мне известно, в Торгово-промышленной палате недовольны стремительным ростом числа самозанятых. По данным открытых источников, количество физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых, вдвое превысило целевые показатели. Иногда статус самозанятого используется для ухода от НДФЛ. С учетом этого есть вероятность, что для режима самозанятых будут свои изменения», — заключает Евгения Заинчуковская из INTANA Legal.
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