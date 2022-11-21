Власти заявили о росте средней зарплаты в Петербурге до 81 тысячи. Почему не все это ощутили?

Медианная или средняя?

Резкий рост зарплат самых высокооплачиваемых работников (или, наоборот, падение оплаты самых бедных) может серьезно сказываться на средних показателях по городу. Именно поэтому эксперты говорят, что более надежным показателем является медианная зарплата. «Однако Росстат такие данные на регулярной основе по регионам не публикует», — сетует Елена Горина из НИУ ВШЭ.

«Чтобы понять, что такое медиана представьте, что в экономике занят 101 работник и мы выстроили их всех в ряд в порядке возрастания зарплаты, — поясняет Дмитрий Десятниченко из СЗИУ РАНХиГС, — медианная зарплата будет равна той, что получает человек в самой серединке ряда, то есть 51-й по порядку. То есть половина людей будет получать больше него, половина — меньше. Это удобно, потому что этот показатель не чувствителен к тому, что кто-то в городе зарабатывал 1 млн, а стал зарабатывать 10 млн, а вот на среднюю это сильно повлияет».

Данные о медианной зарплате в городе получить сложнее, чем о средней, однако выводы о ее размере можно сделать, к примеру, из данных рекрутинговых сервисов. «Медианная предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге (то есть указанные в вакансиях, — Прим. ред.) в начале ноября составляет 63 894 рубля. Это на 16% выше, чем в среднем по России. Если сравнивать с началом этого года, мы увидим, что рост зарплаты в Петербурге составил +4% или 2 189 рублей», — рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Такой разброс между медианной и средней зарплатой говорит, что в городе наблюдается существенный разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами. А тот факт, что средняя и медиана растут разными темпами говорит о том, что этот разрыв скорее увеличивается. «То есть доходы в среднем движутся плюс-минус на уровне с инфляцией, но если в крупных отраслях и в компаниях-монополистах, они растут быстрее цен, то в малом бизнесе и среднем они поднимаются медленнее», — поясняет Дмитрий Дестяниченко из СЗИУ РАНХиГС.

Подтверждают это и данные рекрутинговых сервисов. «Если говорить о наибольших приростах зарплаты с начала года, то мы видим прибавку в сферах "Добыча сырья" (рост на 9% до 76 000 рублей), "Страхование" (+8% до 63 900 рублей), "Маркетинг и реклама" (+9 до 69 800 рублей), "Производство" (+7% до 70 500 рублей). Есть также ряд сфер, где наоборот работодатели сокращали либо бонусную/премиальную часть у текущих работников, либо уменьшали предлагаемую зарплату у будущих работников в вакансиях. Наиболее ярко это проявилось в сфере домашнего и обслуживающего персонала (10% падение с 49 000 до 44 000 рублей)», — заключает Мария Бузунова из hh.ru Северо-Запад.