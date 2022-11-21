Власти заявили о росте средней зарплаты в Петербурге до 81 тысячи. Почему не все это ощутили?

Средняя зарплата в Петербурге достигла 81,5 тысячи рублей. Во всяком случае, об этом говорят чиновники, добавляя, что рост «к показателям прошлого года» составил 111,2%. Что это значит? Почему не все горожане увидели эту прибавку? Начнут ли работодатели повышать выплаты? Разбираемся вместе с экспертами.
Средняя зарплата 81,5 тысячи — так ли это?
В самом конце октября аппарат вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко сообщил, что средняя зарплата в Петербурге достигла 81 564 рублей. Традиционно статистика, посвященная доходам людей, вызвала много споров. Тем более что в отчете властей было указано, что показатель роста средней зарплаты к началу года составил 111,2%.
«111,2% — это показатель темпа роста, — объясняет Дмитрий Десятниченко, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС. — Он не означает, что люди стали получать в два раза больше. Просто цифра на начало года берется за 100%, а то, что мы имеем сейчас, на 11,2% больше. Следовательно, прирост средней зарплаты составил 11,2%. Если бы средняя оплата труда за это время снизилась на 5%, то в отчете было бы 95%».
Также эксперт поясняет, что рост средней зарплаты вовсе не означает, что каждый петербуржец стал зарабатывать больше. В немалой степени это результат появления высокооплачиваемых рабочих мест с приходом в город «Газпрома».
«У нас принято говорить, что самые большие зарплаты у айтишников, но это не совсем так — самые высокие зарплаты у нефтяников и газовиков. Тем более сейчас, когда цены на сырье сильно поднялись. Приход компании в город создал десятки тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, что сразу повлияло на среднюю зарплату в Петербурге. Что, разумеется, не значит, что рост доходов ощутил каждый», — добавляет Десятниченко.
Сходным образом комментирует данные и Елена Горина, старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ, она указывает, что в официальные данные попадают далеко не все сотрудники. Поэтому не удивительно, что не все чувствуют на себе изменения, о которых говорят чиновники. «Заработные платы в России статистика наблюдает по работникам организаций, проще говоря, туда не включаются, например те, кого нанимают индивидуальные предприниматели. Иногда в статистику не попадают работники всех субъектов малого предпринимательства, а также неформально занятые. У этих категорий работников, как правило, оплата труда ниже, чем в корпоративном секторе. Что входит в конкретную цифру 81 564 рублей не вполне ясно», — говорит она.
Кроме того, даже эти официальные данные следует сравнивать с тем, насколько поднялись цены. «111,2% — это рост в номинальном выражении, то есть без учета инфляции, — добавляет Елена Горина. — По данным Росстата, в Санкт-Петербурге в августе 2022 года индекс потребительских цен составил 109,3% к декабрю 2021 года. Получается, в реальном выражении прирост зарплаты составил [всего] около 2% (111,2 - 109,3)».
Медианная или средняя?
Резкий рост зарплат самых высокооплачиваемых работников (или, наоборот, падение оплаты самых бедных) может серьезно сказываться на средних показателях по городу. Именно поэтому эксперты говорят, что более надежным показателем является медианная зарплата. «Однако Росстат такие данные на регулярной основе по регионам не публикует», — сетует Елена Горина из НИУ ВШЭ.
«Чтобы понять, что такое медиана представьте, что в экономике занят 101 работник и мы выстроили их всех в ряд в порядке возрастания зарплаты, — поясняет Дмитрий Десятниченко из СЗИУ РАНХиГС, — медианная зарплата будет равна той, что получает человек в самой серединке ряда, то есть 51-й по порядку. То есть половина людей будет получать больше него, половина — меньше. Это удобно, потому что этот показатель не чувствителен к тому, что кто-то в городе зарабатывал 1 млн, а стал зарабатывать 10 млн, а вот на среднюю это сильно повлияет».
Данные о медианной зарплате в городе получить сложнее, чем о средней, однако выводы о ее размере можно сделать, к примеру, из данных рекрутинговых сервисов. «Медианная предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге (то есть указанные в вакансиях, — Прим. ред.) в начале ноября составляет 63 894 рубля. Это на 16% выше, чем в среднем по России. Если сравнивать с началом этого года, мы увидим, что рост зарплаты в Петербурге составил +4% или 2 189 рублей», — рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Такой разброс между медианной и средней зарплатой говорит, что в городе наблюдается существенный разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами. А тот факт, что средняя и медиана растут разными темпами говорит о том, что этот разрыв скорее увеличивается. «То есть доходы в среднем движутся плюс-минус на уровне с инфляцией, но если в крупных отраслях и в компаниях-монополистах, они растут быстрее цен, то в малом бизнесе и среднем они поднимаются медленнее», — поясняет Дмитрий Дестяниченко из СЗИУ РАНХиГС.
Подтверждают это и данные рекрутинговых сервисов. «Если говорить о наибольших приростах зарплаты с начала года, то мы видим прибавку в сферах "Добыча сырья" (рост на 9% до 76 000 рублей), "Страхование" (+8% до 63 900 рублей), "Маркетинг и реклама" (+9 до 69 800 рублей), "Производство" (+7% до 70 500 рублей). Есть также ряд сфер, где наоборот работодатели сокращали либо бонусную/премиальную часть у текущих работников, либо уменьшали предлагаемую зарплату у будущих работников в вакансиях. Наиболее ярко это проявилось в сфере домашнего и обслуживающего персонала (10% падение с 49 000 до 44 000 рублей)», — заключает Мария Бузунова из hh.ru Северо-Запад.
Ждать ли повышения зарплат тем, кто его не заметил до сих пор?
Может ли рост зарплат в отдельных сегментах повлиять не только на общегородские показатели, но и на доходы большинства горожан? Сам по себе нет, отмечает Дмитрий Десятниченко, однако объявления о том, что средняя зарплата в Петербурге растет, может стать сигналом для многих работодателей.
«При этом нужно понимать, реакция будет не на уровне отдельного ИП, а на уровне отрасли, — продолжает эксперт. — Каков здесь механизм? Предположим, на каком-то рынке работают 100 компаний, 10 крупнейших отреагировали на новость о росте средней зарплаты в городе и повысили уровень оплаты. Условия труда там улучшаются и остальные компании, пытаясь удержать ценные кадры, также вынуждены на это реагировать».
При этом, добавляет эксперт, данные о росте средней зарплаты (как и о куда более скромном росте медианной) являются хорошей новостью для городской экономики. «Промышленное производство, за исключением отдельных отраслей, не падает. Прибыль у компаний есть, выручка есть, есть чем платить зарплату, что в свою очередь поддерживает спрос. То есть ситуация неплохая, а местами даже хорошая, что говорит, что пока крупных макроэкономических проблем нет. И есть основания надеяться, что их и не будет, если, конечно, не будет новых внешнеэкономических шоков», — заключает Дмитрий Дестяниченко.
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